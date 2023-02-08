Горячее пламя очага культуры

Включите телевизор, пролистайте газеты.

Кем представлена культура? Столичным бомондом. Еще год назад в телевизорах денно и нощно маячили Галкин с Пугачевой, Ургант и иже с ними.

Нас держали в курсе всей их жизни, вплоть до того, что они изволят кушать и пить, кто у них в фаворе, а кто в опале. И где сейчас они все? Вопрос риторический, но вот подобное отношение к культуре и сейчас в силе — поклоняемся звездам.

Как я сама понимаю культуру? Это все, что способствует стать духовно чище, лучше и добрее. И скромная работа «на земле» на этом поприще важна ничуть не меньше, чем творчество каких угодно признанных мэтров. Образно говоря, что толку от учителя, отлично знающего высшую математику, если он не способен научить своих учеников даже элементарно считать. Так что я искренне уважаю таких сеятелей Вечного, Доброго, Разумного, как Равиля Баймурзина, ибо они не только самоотверженно преданы своему делу, но и эффективны.

Что, никогда не слышали это имя? Понимаю. Она заведующая Домом культуры в небольшой деревне Тимирово Бурзянского района. В клубе, в котором жуть как холодно. Физически холодно, а пламя очага культуры пылает здесь очень даже ярко и горячо, проводится множество мероприятий. (А сколько у нас в республике сельских клубов, добротно отремонтированных, где радиаторы греют исправно, а вот душевной теплоты нет? Но это другая история).

— Эх, держал бы тепло, горя бы не знали, а то ведь топишь-топишь, и люди надышат, но все бесполезно, здание слишком обветшало, — вздыхает Равиля Баймурзина. — Зато население поддерживает. А так, что бы я одна делала? В прошлом году для нашего сельского Дома культуры в рамках ППМИ приобретены национальные костюмы, музыкальное оборудование. Всего на 362 тысячи рублей.

Среди заведующих сельскими Домами культуры Бурзянского района Равилю Баймурзину можно занести в ранг агинэй, причем очень уважаемых. Еще бы, 41 год в сфере культуры. Она наставник молодых, с ней советуются, дорожат ее оценкой. Равиля Сайфулловна начала свою трудовую деятельность в 1981 году художественным руководителем Галиакберовского СДК. Отработала там девять лет, а в 1990 году вышла замуж и переехала на родину мужа, в деревню Тимирово. Можно, конечно, написать про нее сухо и трафаретно, как в служебной характеристике: зарекомендовала себя как хороший специалист, умеющий организовать клубную работу на селе, много сил и энергии вкладывает в пропаганду народных традиций и обычаев, местного фольклора.

А можно просто сказать — человек на своем месте. Руководитель, которого уважают как местные власти, так и население. Согласитесь, нечастое совпадение. Многие директора сельских клубов и Домов культуры жалуются, что народ сейчас стал пассивным. Равиле Сайфулловне же как-то удается объединять людей.

Все вы наверняка хорошо помните, как рьяно героиня фильма «Девчата» перечисляла блюда, которые можно приготовить из обычной картошки. Когда Равиля Баймурзина организовала праздник-выставку картофельных блюд (конечно, не без влияния вышеупомянутого фильма), все кругом тоже удивились, что картоха, оказывается, бывает не только жареной и в пюре. Впрочем, такие «съедобные» выставки здесь устраивают регулярно. Например, на празднике блинов продемонстрировали даже блины из пшенки. Говорят, очень даже вкусно. А взять кисломолочный продукт корот. Кулинарное изобретение кочевников на уровне дара свыше, рецепт шлифовался тысячи лет и незыблем в своей гениальной простоте… Но как оказалось, и в этом направлении можно проявить фантазию сообразно сегодняшним временам и потребностям, что и продемонстрировали хозяюшки деревни. Или, например, выставка букетов. Вы думаете, что букеты бывают только цветочные? Из шоколадных конфет смастерили и даже из сухофруктов, главное — чтобы было красиво. Параллельно проводились викторины, мастер-классы, чтоб было еще и познавательно, и с практической пользой.

А еще выставки варежек, валенок, праздник самовара. Как оказалось, в деревне есть медный самовар аж 1806 года.

Запомнилось всем мероприятие, посвященное сергетыш. Не слышали? Я и сама, будучи башкиркой, тоже услышала о нем впервые. Оказывается, сергетыш — чепрак, подстилка под седло, использовавшаяся у башкир. С. И. Руденко, побывавший в Башкирии, в своих описаниях конской упряжи упоминает как раз «сергетыш бурзянский», который мог быть мужским или женским. «Ленчик мужского седла покрывался лоскутом войлока, сверху на него накладывалась подушка, а под седло подкладывался толстый войлочный потник (сергетыш), часто обшитый снаружи кожей», — пишет этнограф.

Остается только удивляться и радоваться фантазии директора Дома культуры, говорят в Тимировском сельском поселении. Тимирово — деревушка небольшая, а здесь имеется фольклорный ансамбль «Гузель», куда с удовольствием ходят местные женщины, есть театральные коллективы «Тамаша» и «Яҙҙауар». Только недавно здесь вместе с детьми ставили сказку для маленьких зрителей. Есть детский фольклорный ансамбль «Үҙән», ансамбль «Дарман». А мужской вокальный ансамбль «Байрам» является украшением всех концертов как в самом Тимирово, так и в районном центре.

— Увы, пока говорить о мужском ансамбле приходится в прошедшем времени, — вздыхает собеседница. — У него вынужденный перерыв, потому что двоих мужчин из ансамбля мобилизовали, а некоторые еще и уехали работать вахтовым методом.

Кстати, из этой небольшой деревни, где проживают 497 человек, мобилизовали аж десять человек — самое большое количество по району. Есть семья, где мобилизованы два сына. Эта деревня всегда славилась своими батырами, настоящими воинами. Ведь не зря и название носит Тимирово, в переводе с башкирского — «железный». Так вот, в этой деревне семей участников СВО обеспечили дровами. В субботниках, естественно, участвовали и работники Дома культуры во главе с директором.

— Действительно, очень достойный руководитель, — говорит о нашей героине заведующая отделом культуры администрации Бурзянского района Клара Тляубаева. — Творческие коллективы из Тимирово принимают активное участие в культурной жизни района, часто выступают с концертами, занимают призовые места на районных и республиканских конкурсах. Сама Равиля Сайфулловна постоянно работает над обновлением репертуара коллективов, повышением исполнительского мастерства участников, повышает собственную квалификацию.

Сегодня директорам сельских клубов и Домов культуры приходится непросто. Некоторые воспринимают праздничные мероприятия болезненно, мол, наши сыновья там воюют, а вы веселитесь. И вот приходится искать золотую середину. Ведь без праздников никак нельзя, тем более сейчас. По большому счету, наши парни на поле боя отстаивают в том числе и наше право жить, работать, воспитывать детей и веселиться, как заповедано нашими предками, как мы считаем правильным и полезным, а не как угодно «толерантному и политкорректному цивилизованному» Западу.