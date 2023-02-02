Сарматское золото переведут в «цифру»

В Уфе начались работы по созданию 3D-моделей золотых скульптур, хранящихся в Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН. Они проводятся московскими специалистами лаборатории RSSDA под руководством Юрия Свойского и Екатерины Романенко.

Как рассказали в пресс-службе научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан, это одно из мероприятий по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Дело в том, что с помощью точных цифровых образов специалисты затем создадут копии сарматских изделий, которые пополнят фонды будущего музея.

Сегодня в музее археологии и этнографии в Уфе хранится около 600 предметов из коллекции сарматского золота. Это деревянные олени, обитые золотыми пластинками, посуда, украшенная звериным орнаментом, нашивки, бляшки, найденные в Филипповских курганах Оренбургской области. Их возраст, по оценкам ученых, составляет более 2500 лет.

Для создания цифровых моделей были для начала отобраны десять предметов. Юрий Свойский пояснил, что необходимо в первую очередь изучить особенности их документирования, так как золото — сложный для трехмерного моделирования материал.

— С золотыми предметами не получится использовать лазер или структурированный свет, — рассказал он. — Поэтому мы применяем фотограмметрический метод: сначала фотографируем предмет с разных ракурсов, а затем на основе этих снимков создаем цифровую модель. Для моделирования лишь одного предмета необходимо 500 — 1000 фотографий в зависимости от его сложности. Дело усугубляется тем, что золото отлично отражает свет и на фотографиях появляются блики. Они не позволяют фотограмметрическому алгоритму корректно рассчитать геометрию поверхности. Их нужно как-то убирать.

Юрий Свойский добавил, что лаборатория уже имеет ряд наработок для таких случаев. Однако в каждом случае способы фотосъемки, преобразования фотографий и последующей математической обработки должны подбираться индивидуально. Как раз на этом этапе специалисты сейчас и находятся: за пять дней они собрали достаточный фотографический материал и теперь около месяца будут его обрабатывать. В марте появятся первые результаты и выводы о дальнейшей работе с коллекцией.

Эксперт считает, что таким же образом можно было бы отобрать образцы из коллекции сарматского золота, хранящейся в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее, а затем объединить копии в общую экспозицию.

Лаборатория RSSDA ранее уже работала в Башкирии: в 2017 году ее коллектив провел воздушное лазерное сканирование окрестностей пещеры Шульган-Таш и первый этап сканирования ее самой. Благодаря этой работе удалось создать трехмерную цифровую модель пещеры и с высокой детальностью документировать стены залов с уникальными наскальными изображениями. В прошлом году подобную работу в дальней части пещеры провели уже башкирские специалисты — ученики Юрия Свойского.

Кроме того, московская лаборатория изучает эпиграфические памятники (надписи, вырезанные на твердом материале), петроглифы, наскальные росписи, древние изваяния и другие археологические находки.