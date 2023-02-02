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Культура
Сегодня, 09:15

Сарматское золото переведут в «цифру»

Это поможет создать точные копии древних артефактов

из архива НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Для оцифровки золотого медведя из сарматской коллекции сделали 1331 фотоснимок. Это результат их фотограмметрический увязки.
Для оцифровки золотого медведя из сарматской коллекции сделали 1331 фотоснимок. Это результат их фотограмметрический увязки.Фото:из архива НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ

В Уфе начались работы по созданию 3D-моделей золотых скульптур, хранящихся в Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН. Они проводятся московскими специалистами лаборатории RSSDA под руководством Юрия Свойского и Екатерины Романенко.

Как рассказали в пресс-службе научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан, это одно из мероприятий по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Дело в том, что с помощью точных цифровых образов специалисты затем создадут копии сарматских изделий, которые пополнят фонды будущего музея.

Сегодня в музее археологии и этнографии в Уфе хранится около 600 предметов из коллекции сарматского золота. Это деревянные олени, обитые золотыми пластинками, посуда, украшенная звериным орнаментом, нашивки, бляшки, найденные в Филипповских курганах Оренбургской области. Их возраст, по оценкам ученых, составляет более 2500 лет.

Для создания цифровых моделей были для начала отобраны десять предметов. Юрий Свойский пояснил, что необходимо в первую очередь изучить особенности их документирования, так как золото — сложный для трехмерного моделирования материал.

— С золотыми предметами не получится использовать лазер или структурированный свет, — рассказал он. — Поэтому мы применяем фотограмметрический метод: сначала фотографируем предмет с разных ракурсов, а затем на основе этих снимков создаем цифровую модель. Для моделирования лишь одного предмета необходимо 500 — 1000 фотографий в зависимости от его сложности. Дело усугубляется тем, что золото отлично отражает свет и на фотографиях появляются блики. Они не позволяют фотограмметрическому алгоритму корректно рассчитать геометрию поверхности. Их нужно как-то убирать.

Юрий Свойский добавил, что лаборатория уже имеет ряд наработок для таких случаев. Однако в каждом случае способы фотосъемки, преобразования фотографий и последующей математической обработки должны подбираться индивидуально. Как раз на этом этапе специалисты сейчас и находятся: за пять дней они собрали достаточный фотографический материал и теперь около месяца будут его обрабатывать. В марте появятся первые результаты и выводы о дальнейшей работе с коллекцией.

Эксперт считает, что таким же образом можно было бы отобрать образцы из коллекции сарматского золота, хранящейся в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее, а затем объединить копии в общую экспозицию.

Лаборатория RSSDA ранее уже работала в Башкирии: в 2017 году ее коллектив провел воздушное лазерное сканирование окрестностей пещеры Шульган-Таш и первый этап сканирования ее самой. Благодаря этой работе удалось создать трехмерную цифровую модель пещеры и с высокой детальностью документировать стены залов с уникальными наскальными изображениями. В прошлом году подобную работу в дальней части пещеры провели уже башкирские специалисты — ученики Юрия Свойского.

Кроме того, московская лаборатория изучает эпиграфические памятники (надписи, вырезанные на твердом материале), петроглифы, наскальные росписи, древние изваяния и другие археологические находки.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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