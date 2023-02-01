Эпичный Татурас

Двадцатипятилетие творческой деятельности отмечает в этом году Марат Файзуллин (псевдоним Марат Татурас).

Композитор, общественный деятель, он имеет множество званий. Кроме того, является продюсером, руководителем и творческим вдохновителем различных коллективов.

Он автор музыки к 150 игровым, документальным, теле- и анимационным фильмам.

Более пятнадцати лет Марат прожил в Москве, но в последние годы в основном живет и работает в родной Уфе. И делает огромную работу по популяризации и продвижению башкирской народной музыки. Причем использует для этого всевозможные средства: от аутентичных инструментов до самых современных технологий. В столице Башкортостана композитор выступает с самыми разными программами. В январе в Малом зале ГКЗ «Башкортостан» прошел мультимедийный концерт, в котором прозвучала музыка Марата Файзуллина к фильмам режиссера Софьи Горленко «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме».

Для создания особой атмосферы в программе были задействованы ансамбль солистов, многочисленные этничес­кие инструменты, электроника и видеопроекции. Чтецом выступила теле- и радиоведущая, автор многих медиапроектов Айгуль Кантюкова.

Марат Татурас владеет множеством музыкальных инструментов. Особой популярностью пользуются его композиции на основе башкирских народных мелодий, такие как «Карабай» и «Ой, тола, тола». Файзуллин — основатель и один из организаторов первой башкирской музыкальной премии в области электронной музыки «BIEMA».

С 2006 года Файзуллин является бессменным художест­венным руководителем этно-группы «Haua». В разные годы в работе коллектива принимали участие известные в республике музыканты: Азат Бикчурин, Роберт Юлдашев, Миндигафур Зайнетдинов, Зилия и Юлия Бахтиевы и другие. Группа записала три альбома и приняла участие более чем в 30 музыкальных фестивалях во многих регионах России. В 2016 году она стала номинантом I премии «RussianWorldMusicAwards».

Еще одно детище Татураса— группа «Handuhas», она выпустила несколько клипов и два альбома, один из которых, «Голос в Ледяной пещере», уникален, поскольку был записан в Аскинской пещере. Группа выступает не только на республиканских сценах, но и представляет Башкортостан за рубежом. В 2021 году она приняла участие в международной выставке «Есть еще одна возможность» в Турции.

В 2012 году Марат Файзуллин основал ансамбль современной музыки «Aura». В репертуаре коллектива произведения современных российских и башкирских композиторов. На открытии музея полярников имени Альбанова в Уфе коллектив исполнил симфонический цикл «Пейзажи Арктики», написанный композитором во время арктической экспедиции в 2009 году.

Театралы помнят яркие музыкальные работы Файзуллина к таким спектаклям, как «Любовь и ненависть» в Национальном молодежном театре, «Гульбустан» в Башкирской драме. Последний, кстати, был отобран на премию «Золотая маска» в 2020 году. В 2022 году состоялась премьера спектакля «Два кота» Башкирского театра кукол, музыку к которому тоже написал Татурас.

Музыку Файзуллина отличает образность, актуальное звучание и неизменный национальный колорит. Именно в таком ключе написаны поэма для симфонического оркестра, сводного хора, курая и электроники «Кочевники», пьеса для симфонического оркестра «Буреляр», обработка башкирской народной песни для курая и симфонического оркестра «Таштугай». В 2022-м на открытии памятника Герою России Минигали Шаймуратову прозвучала масштабная вокально-симфоническая композиция с использованием мелодии З. Исмагилова «Шаймуратов-генерал».

Еще одно направление творчества — перформансы. При создании цельных художественно-звуковых полотен Татурас сотрудничает с художниками Ансаром Галиным, Рушанией Бадретдиновой, Нелли Акчуриной.

Как композитор Татурас входит в творческие команды больших федеральных проектов Института развития интернета (ИРИ): скоро на платформе «Премьер» выходит сериал из 15 документальных фильмов «Россия. Ближнее будущее». Заканчивает работу над первым фильмом из серии «Неизвестные герои» под названием «Чамкуров Чамкур». Начинается работа над проектом «Люди и Игры» — об истории участия России в Олимпийских играх.

Занимаясь разработками IT-проектов в киноиндустрии, Марат Файзуллин со своей командой стал создателем интернет-сервиса «Звуки. Музыка» и победителем I питчинга региональных стартапов Союза кинематографистов России.

Сейчас композитор работает в Калмыкии, где государственный театр танца «Ойраты» готовит большой спектакль по мотивам калмыцкой народной сказки «Медноволосая девушка». По словам Марата Файзуллина, это будет эпическая сказка в современном, ярком звучании, которая сможет конкурировать с большим кино.