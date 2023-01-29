Откуда родом Швейк

«Похождения бравого солдата Швейка» — настолько знаменитое произведение, что представлять его вряд ли надо. Однако немногие знают, что писать его автор начал именно в Уфе. Это уже потом, вернувшись в Чехословакию, Ярослав Гашек будет его дописывать, а в последние дни жизни — диктовать, но, увы, так и не успеет закончить. О том, какой след оставил писатель в истории Уфы и в целом России, мы говорим с библиографом детской библиотеки № 17 Уфы Андреем Янкиным.

Золотые родники

А начался разговор с практически уникальной теперь книги Ярослава Гашека «Рассказы и фельетоны», которая была издана в Уфе в знаменитой серии «Золотые родники».

— В этой серии 37 книг, изданных по инициативе башкирского писателя, исследователя литературы и краеведа Мурата Рахимкулова. В редколлегию «Золотых родников» также входили Анвер Бикчентаев, Суфиян Сафуанов, Александр Филиппов, Михаил Чванов. В серии были изданы книги известных писателей, которые бывали у нас в Уфе, — поясняет Андрей Янкин. — Одна из них, вышедшая в свет в 1982 году, как раз принадлежит перу Ярослава Гашека. Каждая книга серии начиналась со вступительного слова одного из наших замечательных писателей, и в «Рассказах и фельетонах» в этой роли выступил Александр Филиппов. Сейчас эта книга — редчайшая.

Помимо нее в библиотеке собрано немало материалов о Гашеке. Это вырезки из газет и журналов, старые фотографии: вот он в Уфе, вот — в Иркутске, а здесь — в Чехословакии. А вот страницы из журнала «Работница» — пятый номер за 1963 год, где рассказывается о Ярославе Гашеке и его жене Шуре Львовой. Всего же в библиотеке хранится 1830 конвертов с материалами о знаменитых людях, которые были в Уфе.

— И, если честно, мы этим гордимся: попробуйте-ка найти, собрать и сохранить все это, — говорит Андрей Янкин.

В 2023 году, в апреле, исполнится 130 лет со дня рождения Ярослава Гашека. К юбилею в библиотеке начали готовиться уже сейчас. А еще наш собеседник обязательно рассказывает о Гашеке, когда проводит свои знаменитые экскурсии по Уфе.

Городские хроники

Здесь, пожалуй, стоит сделать небольшой экскурс в историю — как Гашек попал в Уфу и что здесь делал. Как свидетельствуют источники, родился он в 1883 году в Праге. Окончив коммерческое училище, служил в банке, но потом уволился и посвятил себя литературе.

В 1915 году его призвали в австро-венгерскую армию, но при первом же случае он сдался в плен русским. В 1916 году вступил в чешский легион, сформированный в России, годом позже перешел на сторону большевиков. В 1918 году стал коммунистом и активно участвовал в становлении советской власти в России. Вместе с Пятой армией Гашек прошел путь от Симбирска (ныне Ульяновск) до Иркутска.

В Башкирию Гашек попал в декабре 1918 года в составе Пятой армии, когда белогвардейцы оставили Уфу. Гашек прибыл в распоряжение коменданта города и был назначен заведующим типографией газеты «Наш путь». Она располагалась на улице Александровской, 4 (сейчас улица Карла Маркса). В советские времена, если верить источникам, в этом здании находился автомотоклуб, однако найти его следы сейчас не представляется возможным.

Газета «Наш путь» была органом политотдела Пятой армии, и Гашек занимался ее выпуском. Позже она выходила под другим названием — «Красный стрелок». Но в ней все так же печатались фельетоны и статьи Ярослава Гашека, многие из которых были посвящены уфимской жизни.

Именно в типографии он встретил свою судьбу — Александру Львову. Девушка работала там накладчицей и стала боевой подругой писателя. Хотя официально брак был заключен только в 1920 году, когда семейная пара была в Красноярске.

Пожалуй, самое известное место в Уфе, связанное с именем Гашека, — это Дом офицеров. Так до сих пор называют здание, расположенное на углу улиц Карла Маркса и Коммунистической.

— Когда я провожу экскурсии по Уфе и прохожу мимо Дома офицеров, всегда рассказываю, что Гашек здесь неоднократно выступал на митингах и собраниях, читал лекции, делал доклады. Это было здание Сибирской гостиницы, позже — Нового клуба. Здесь собирались солдаты и офицеры, а также иностранные коммунисты, — поясняет Андрей Янкин.

На Доме офицеров установлена мемориальная доска, сделано это было в октябре 1964 года. «В этом здании в 1919 году перед бойцами интернациональной бригады выступал известный чешский писатель коммунист Ярослав Гашек», — гласит ее текст. И это, пожалуй, единственное в Уфе напоминание о знаменитом писателе.

Хотя навскидку можно назвать еще два места, тесно связанных с Гашеком. Первое — это двухэтажный деревянный дом по улице Телеграфной, 41 (ныне улица Цюрупы), в котором располагался уфимский комитет партии иностранных коммунистов. Гашек с ними очень много работал. Дом, к сожалению, не сохранился, его поглотила новая застройка.

А вот дом по улице Губернаторской, 3 (ныне улица Советская) успешно здравствует и поныне. Это то самое известное здание с башенкой, в котором сначала располагался Крестьянский поземельный банк, потом Башкирский обком КПСС, а ныне — Национальный музей. 12 января 1919 года здесь была создана уфимская организация иностранных коммунистов. На этом собрании выступал Ярослав Гашек.

Напоследок можно упомянуть Видинеевский сад (ныне сад имени Аксакова), в летнем театре которого проходил митинг иностранных коммунистов также с участием Гашека. Увы, нигде из вышеперечисленных объектов мемориальных табличек нет.

Не хотел покидать Россию

Скажем больше: в Уфе была улица Ярослава Гашека, однако ее переименовали.

— Улицу эту переименовывали столько раз, что вы себе представить не можете. Изначально она была Соборной, потом стала Льва Троцкого, Яналиф («новый алфавит»), Героев-Седовцев, Ярослава Гашека. Сейчас это улица Театральная.

Почему нужно было менять название? Видимо, потому, что Гашек — красный комиссар, а в наше время решили, что это не нужно, — отмечает Андрей Янкин.

Между тем в других городах, где бывал Гашек, к его памяти относятся более трепетно, сетует наш собеседник. И приводит конкретные примеры.

В Бугульме, например, где Гашек служил помощником коменданта города, а потом две недели комендантом, в честь него открыли музей. Там есть улица Гашека и памятник Швейку, возле которого установлен стилизованный указатель с городами Прага, Москва и… Уфа.

Улицы Ярослава Гашека есть в Москве, Самаре, Челябинске, Омске, Иркутске. В Красноярске установлена мемориальная доска, на которой указано: «На этом месте находился дом, в котором с февраля по июнь 1920 года жил чешский писатель Ярослав Романович Гашек».

В Бурятии существует премия Союза журналистов имени Гашека. В свое время он издавал там газету на бурятском языке и различные декреты, а потому считается своего рода основоположником бурятской письменности, которой до этого не было.

— Летом я был в Иркутске. Одна из экскурсий, которые проводятся там в краеведческом музее, посвящена Ярославу Гашеку. В городе есть его улица, установлена мемориальная доска. Вот она на фото: «В этом доме с марта по ноябрь 1920 года работал в политотделе 5-й Красной армии выдающийся чешский писатель-коммунист Ярослав Гашек». Кстати, дом этот сейчас на капремонте, но нам показали окна, где был его рабочий кабинет, — отмечает Андрей Янкин.

К слову сказать, есть в Иркутске и улица Пятой армии, которая идет через весь город. Так что здесь, судя по всему, никто не собирается предавать историю забвению.

— Иркутск, конечно, в судьбе Ярослава Гашека стоит на особом месте. Он там поступил в университет, присматривал дом, чтобы жить в нем с женой. Он был в восторге от этого города и в принципе не хотел уезжать из России. Но по приказу партии ему пришлось вернуться в Чехословакию, чтобы участвовать в революционном движении. На деле он опять попал в среду, в которой жить не хотел. И она его засосала, началось хождение по пивным. Это ускорило его смерть, — отмечает Андрей Янкин.

Кстати, по дороге на родину в октябре 1920 года Гашек с супругой еще раз заезжали в Уфу. Для этого ему было выдано специальное разрешение, где даже оговаривался срок — три дня. Они прошлись по уфимским улицам, встретились с семьей Шуры Львовой, а потом их проводили в Москву на железнодорожном вокзале.

И еще одна интересная деталь: по словам нашего собеседника, в Иркутске с фактами на руках доказывают, что своего «Швейка», первые главы которого, повторим, созданы в Уфе, Гашек писал на русском языке. Будто бы кому-то из известных художников, который оказался его соседом, он даже подарил экземпляр книги, изданной на серой бумаге. Потом она якобы пропала при переезде. Уже на его родине «Швейка» издали на чешском языке, а потом перевели на русский.

В эту версию легко поверить, ведь в Уфе он действительно писал свои фельетоны на русском языке. Одни названия чего стоят: «Из дневника уфимского буржуя» или «Об уфимском разбойнике, лавочнике Булакулине».

Кстати, в смерть Гашека тоже не сразу поверили — думали, что он, как всегда, шутит. Похоронен он в городе Липнице, где в последнее время жил с семьей. Супруга так и осталась в Чехословакии и обратно в Россию не вернулась.

СКАЗАНО!

Несколько цитат из «Похождений бравого солдата Швейка»

«Наше дело дрянь», — начал он слова утешения».

«Наш обер-лейтенант Маковец говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазали. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!»

Ну, разве не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает».

«Не представляю себе, — произнес Швейк, — чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам — такое я слышал, но на десять — это уж, пожалуй, многовато!»

«Никогда так не было, чтоб никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было».

«Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали».

«Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился».

«Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби».

«Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом».

«Помните, скоты, что вы — люди!»