Миг на мушке в янтаре истории

Фотографы, равно как и художники, — особенные люди в искусстве. Они оставляют в пространстве и исторической ткани бытия огромные пространства, унося с собой на вечное хранение живые картины.

А уж насколько достоверной окажется бредбериевская мушка в янтаре — это вопрос меры таланта и гения, отпущенного фотохудожнику свыше.

Прямо скажем, Вячеслав Стрижевский и Раиф Бадыков в представлении не нуждаются, но рискнем предположить, что именно так назвав совместную экспозицию, мастера не просто заявили о своем возрасте, а словно пригласили зрителей к мудрому, неспешному разговору. Кстати, выставку приурочили к объявленному президентом России Году педагога и наставника.

Оба фотографа — живая история фотоискусства республики и России. И, конечно, это даже не десятая и не сотая выставка мастеров, нескольких строк не хватит, чтобы перечислить их звания и профессиональные достижения. Но это возможность еще раз посмотреть на мир глазами художника, тем более и Раиф Бадыков, и Вячеслав Стрижевский отдали десятки лет не просто художественной фотографии, но и репортерской съемке, так что их снимки появлялись в тысячах изданий по всему миру. Их все знают, они всех знают. Бессмысленно описывать отобранные ими фотографии для вернисажа, их надо видеть. Если повезет — с комментариями авторов.

— Я пришел посмотреть на двух бабаев, но увидел двух джигитов. С вашей энергией и талантом вам еще далеко до окончания творческой биографии, — заметил на открытии экспозиции замминистра культуры РБ Алмаз Саетов.

Как написал Бродский, «взгляд, конечно, очень варварский, но верный». Фотографии Стрижевского и Бадыкова не отражение момента, они приводят историю в наши дни. Популярный этно-музыкант Загир Зайнетдинов увидел на выставке себя четырехлетнего. Мальчик истово танцевал на инаугурации первого президента республики — сценический дебют. Сегодня Zaynetdin наконец познакомился с автором фотографии — Раифом Карамовичем, и этот снимок тоже попал на выставку.

— Кто хоть немного знаком с газетным делом и шире — с журналистикой вообще, тот знает, что хорошим снимком можно вытащить самый неудачный текст. Справедливо и обратное утверждение. У Раифа Карамовича и Вячеслава Александровича, как показала жизнь, снимки всегда такие, что вообще не требуют подписи — сами говорят громче слов. Каждое появление их фотографий на газетной полосе было событием. И, собственно, остается таковым. То, что мы смотрим на мир глазами художника, — это здорово. Словно тебя взяли за руку и сказали: посмотри, как красиво — какие люди, какие вещи, какие моменты. Небольшая правка: не два бабая здесь — два аксакала. — Это уже алаверды от ответственного секретаря «Республики Башкортостан» Елены Грезневой.

Политолог Сергей Лаврентьев наступил на горло собственной песне с первого такта, словно услышав предостережение Георгия Буркова из «Иронии судьбы»: «Щас не об этом!»

— О политической биографии наших фотохудожников я говорить не буду. Не надейтесь. Фотография как искусство связана с техникой. А техника меняется ошеломительными темпами. И сегодня у каждого в руках есть техника, которая может снимать. И не совру, если скажу, что каждый в жизни начинал заниматься фотографией. Но что отличает и движет Стрижевским и Бадыковым — они не потеряли своего мастерства и желания делать фото сквозь годы. Их мотивирует то, что искоренить невозможно — любовь к людям, любовь к родной земле. И это видно. И пока любовь в них живет, техника может меняться, фотография как технология может трансформироваться во что угодно, но снятая мастерскими руками и душой — останется живой. «Бабай» — это не возраст, это любовь людей, — Сергей Николаевич остался верен себе в точности постановки общественного диагноза.

Заслуженный профессор УГАТУ Рустэм Еникеев, человек, знакомый с высокими технологиями не понаслышке, обоими фотографами десятилетиями любовался издалека, а дружит — вблизи.

— Всегда с пиететом относился к фотографам. Потому что фотоискусство при всей его демократичности по природе своей аристократично. Сделать фотоснимок живым — чтобы при взгляде на него возникала история, пробуждались мысли и переживания — дано далеко не каждому. Да просто единицам, — сказал Рустэм Далилович.

Национальный музей республики, конечно, слит с историей неразделимо. Устроив выставку «Два бабая», он зримо согласился со словами Вячеслава Стрижевского, высказанными как бы между прочим, но с глубоким подтекстом: «Историю пишут не только историки, но и фотографы. За каждым снимком, который мы с Раифом Бадыковым сюда отобрали, есть судьба. И есть история. А самое главное — есть застывшее мгновение. И ни туда, ни сюда сдвинуть его нельзя — как мушку в янтаре. Но можно рассматривать и восхищаться…»