Непризрачный «Мираж»

Недавно отметил свое 35-летие Миловский народный театр «Мираж» Уфимского района. Режиссер заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Наталья Михайловна Халевина, его создатель, вдохновитель и руководитель, на протяжении всего этого времени стремится к тому, чтобы коллектив соответствовал званию народного: репертуар был актуальным и интересным для зрителя, актерский уровень — высоким, спектакли — вдохновляющими.

На творческом пути народного театра «Мираж» было много побед, отмеченных авторитетными театральными критиками. А началось все в 1986 году с организации в Миловке драматического кружка. Уже в марте 1987-го состоялась первая премьера спектакля по пьесе «Обуховке нужЯНны чудаки».

— В 1980-е годы было популярно ставить комедии, которые высмеивали пьяниц, лентяев, нарушителей трудовой дисциплины, — рассказывает Наталья Халевина. — В спектакле были задействованы работники Дома культуры, сельского хозяйства, учителя. У истоков нашего театра стояли настоящие любители театрального дела: А. Кадесников, А. Арефьева, М. Каримов, В. Решетников. Уже много лет их нет с нами, но благодаря этим талантливым людям театр жив до сих пор.

— Когда театр готовился к своему десятилетию, я решила попробовать поставить спектакль по А. П. Чехову, — продолжает режиссер. — Выбрала пьесу «Дядя Ваня».

Шел 1996 год, наша республика и Уфимский район готовились к встрече первого президента РФ Ельцина. Меня назначили ответственной за выставку народного творчества, курировала ее Карима Кайдалова (ныне заведующая выставочным залом «Урал»). Она мне сказала: «Уфимский район славится своими хорами на всю республику, но у вас нет ни одного театрального коллектива!» А я ей отвечаю: «Почему нет? Есть! В Миловке». На премьеру «Дяди Вани» она приехала не одна, а со специалистами Центра народного творчества РБ. В сентябре вышел приказ министра культуры о присвоении нашему коллективу звания народного.

Сама Наталья Халевина родом из деревни Андреевка Аургазинского района. Заведовала Андреевским сельским клубом. Окончила Стерлитамакское культпросветучилище по специальности «Организатор клубной работы, руководитель самодеятельного драматического коллектива». В 1986 году семья переехала в Уфимский район, в Миловку, и здесь она стала художественным руководителем Дворца культуры учебно-опытного хозяйства Башкирского сельскохозяйственного института. В 1991 году Наталья Михайловна возглавила миловский Дворец культуры, трудилась директором до 2014 года, не прекращая работать с театральным коллективом. В 2005-м окончила Башкирскую академию искусств имени З. Исмагилова.

Репертуар «Миража» разнообразен. Это классические пьесы Александра Островского: «Гроза», «Доходное место», «Свои люди — сочтемся», советских драматургов — Виктора Розова, Михаила Рощина, Бориса Васильева, Валентина Распутина. Спектакли по пьесе Флорида Булякова «Валенки», Мустая Карима «Страна Айгуль», ставят и современных авторов: это Наталия Мошина, Ирина Агапова, Диана Балыка.

Ирина Агапова, узнав, что театр поставил ее пьесу «Котел серебряной дури», попросила выслать видео спектакля — так театр стал участником Московского международного театрального фестиваля «Давыдовский», на котором получил диплом 1-й степени в номинации «Современные образы». А в подарок Ирина Агапова выслала ему свою новую пьесу.

— Основной состав нашего коллектива не меняется долгие годы, — говорит руководитель «Миража». — Это и звезды, и театральные «долгожители» — Ольга Абдрашитова, Ирина Дьяконова, Неля Ахмедьянова. Валерий Нигматуллин, Владислав Шалыгин служат театру более двадцати лет, Алексей Горшенин — 15 лет. Есть и молодежь: Рустам Рамазанов, Вадим и Алина Репины.

Еще одно детище Натальи Михайловны — детский образцовый театр «Спутник». Образовался он в 2014 году.

— Тот год был особенно важным и значимым для меня. Я приняла для себя очень непростое решение — уйти с должности директора и заняться только театром. Потому что было много идей и замыслов. Было решено создать и детский театр. Я никогда не работала с детьми, поэтому родителям сказала сразу: «Будем учиться вместе». И уже в 2017 году с детским спектаклем по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в 8» и спектаклем по пьесе Ирины Тануниной «Я всех вас люблю» мы получили звание образцового. В 2020 году старшая детская группа подтвердила это звание спектаклем «Страна Айгуль» в детской филармонии Уфы.

— Наш театр — это одна большая дружная семья, — говорит Халевина. — Мы вместе отмечаем дни рождения и юбилеи. У нас интересно проходит международный День театра и Театральная ночь. На детские премьеры обязательно приходят актеры взрослого театра. А артисты старшей группы детского театра уже играют и на «взрослой» сцене. Мы — участники сабантуя и Аксаковского праздника в селе Зубово, Масленицы и Нового года. Коллектив живет насыщенной творческой жизнью, интересно и плодотворно. Сейчас в клубе проходит поэтическая акция, где наши актеры с удовольствием читают стихи.

Творческий вечер, посвященный юбилею «Миража», открыли девять муз, а вели мероприятие те, что имеют отношение к театральному искусству: муза комедии Талия (Мария Теплякова) и муза трагедии Мельпомена (Людмила Балашова), а также Человек театра (Рустам Рамазанов).

В минувшем декабре театр со спектаклем «Две стрелы» по пьесе Александра Володина прошел первый отборочный тур зонального фестиваля самодеятельных театров и был приглашен для участия в гала-фестивале. Он пройдет в Бижбуляке в конце февраля.

— В отборочном туре были представлены восемь регионов и 62 спектакля, из которых отобрали десять. Это уже огромная честь для нас и приятный подарок, — говорит Наталья Халевина.