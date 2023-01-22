Город сокровищ

Не знаю, как современные дети, а мы с подругой Надькой в детстве мечтали найти клад — ларец с драгоценными украшениями. В почерневших, полуразломанных хулиганьем бревенчатых башнях и избушках на советских детских площадках Уфы мы совершали путешествие в прошлое. И нам казалось вполне естественным, что когда-то давно, когда эти «терема» были совсем новыми и в них жили цари и царицы, кто-то из них мог зарыть или забыть там свои драгоценности.

Кто бы мог подумать, что мы были не так уж далеки от истины и... от сокровищ. Мы росли в историческом центре Уфы, но не знали тогда, что вокруг нас действительно были и царские владения, и древние захоронения, в которых археологи находили драгоценные артефакты. О большом археологическом прошлом Уфы написано много. Но мало кто знает, что Уфа раскрыла еще не все свои тайны: в сентябре список археологического культурного наследия, в котором было 93 памятника, пополнился еще двумя: ученые, исследовавшие исторический центр города, зафиксировали в районе Белой два селища раннего Cредневековья. Об этом сообщила заведующая отделом археологии Национального музея РБ Рида Русланова на авторской выставке «Сокровища древней Уфы». Особенность выставки в том, что на ней впервые комплексно представлено археологическое ювелирное наследие Уфы — византийское и иранское золото и серебро.

Первый вопрос посетителей выставки: где мы, а где Византия и Иран: какая может быть связь?

Рида Русланова начинает издалека:

— Уфимский полуостров — удивительное место, потому что он был привлекателен для людей всегда. В седьмом тысячелетии до нашей эры в эпоху мезолита сюда пришли первые поселенцы и облюбовали площадку меж двух крупных рек. Здесь было и множество мелких речушек и родников, и большие дубовые рощи. Дубы активно использовались в строительстве, и жить людям здесь было удобно. Хотя Уфа и не на семи холмах, но все же она расположена на возвышенностях, что было удобно для фортификации: и врагов, и приближающиеся караваны торговцев видно издалека. Памятники, селища на территории Уфы фиксируются с эпохи камня и бронзы (много их в Затоне), эпохи раннего железного века. Городища и крупные могильники удалось найти на территории от улиц Аксакова до Гоголя и Телецентра, от улиц Валиди до Пушкина. Плюс городище Уфа-II — памятник эпохи раннего Cредневековья и прилегающие к нему территории, ограниченные улицами Новомостовая, Воровского, Валиди и Октябрьской Революции. Это был огромный город с торговыми и ремесленными центрами и властными структурами, город региональной княжеской власти, и к нему примыкал местный некрополь, наша Долина Царей. Территория от улицы Цюрупы и выше, до Карла Маркса, и от здания правительства республики до улицы Зенцова и Башдрамы была территорией царского некрополя. Артефакты здесь обнаруживали еще в XVIII и XIX веках, когда Уфа начала застраиваться. Появилось много упоминаний о находках монет, золотых украшений, сбруи. Например, на Новиковских курганах (деревня Новиковка). Часть находок оседала у местных помещиков, часть была передана в дар императору, но небольшая часть все-таки попала и в музей.

В XX веке люди стали относиться к находкам сознательнее. Обычно что-то обнаруживалось на строительных объектах, и рабочие сообщали археологам о том, что, к примеру, за ковш экскаватора зацепилась необычная золотая цепь, или о том, что на территории нынешней Советской площади обнаружены уникальные древние чаши. Все это приносили в тогда еще уфимский губернский музей. Сейчас эти находки хранятся в фонде драгметаллов Национального музея РБ: здесь есть и золотые слитки, и нумизматика. Периодически они выставляются, но украшения из золота и серебра, изготовленные в византийских и иранских мастерских, представлены в рамках отдельной выставки впервые.

Как же эти сокровища попали сюда? VI — VII века нашей эры, эпоха раннего Средневековья. В это время на территории Уфы проживало население бахмутинской археологической культуры (названо по могильнику у деревни Бахмутино Благовещенского района на реке Уфе).

— Это финно-угорское население было низкорослым, коренастым, похожим на коренных жителей Татышлинского и Бураевского районов, — рассказывает ученый. — Бахмутинцы как раз и населяли городище Уфа-II. В VI веке сюда приходят турбаслинцы (турбаслинская археологическая культура выделена по материалам раскопок Ново-Турбаслинского могильника в Благовещенском районе). Это поздние сарматы, когда-то они жили здесь, но ушли на территории Причерноморья и Ближнего Востока, где воевали на стороне Византии с Ираном. Воевали успешно, поэтому вожди этих племен награждались золотыми изделиями. Турбаслинцы были высокими, с вытянутыми черепами (это была искусственная деформация черепа, который перетягивали в детстве). Такой череп был показателем статуса и власти. В отличие от местного населения, которое хоронили в неглубоких грунтовых могильниках, их погребали в склепах.

Большой золотой колт — шейно-нагрудное украшение, которое выглядит, как резная многоярусная коробочка, обычно украшавшаяся камнем, но в данном случае вместо камня использовали стекло.

— Таких украшений всего несколько в мире, и наша «коробочка» самая большая и очень тонкой ювелирной работы, — объясняет Рида Русланова, демонстрируя украшения, найденные в погребении во время строительства одного из корпусов Башгосмедуниверситета. Три погребения к приходу археологов были практически разрушены, но на глубине двух метров были обнаружены останки женщины с кожаными и золотыми украшениями. Кожаные изделия из-за несовершенства методов консервации сохранить не удалось, а золотые — остались. Это медальоны, щитки от перстней, серьги. Все они демонстрируются на выставке.

К VI — VII векам нашей эры относятся находки историка Флорида Сунгатова. При расширении дороги в сторону Черниковки в начале двухтысячных годов было обнаружено погребение рослого мужчины с вытянутой головой, на груди которого был бронзовый медальон с изображением византийских соправителей. Среди предметов выставки —находка на Советской площади: иранская чаша с изображением орла, несущего джейрана, и блюдо со сценой царской охоты VI — VII веков — гальванокопии (серебряные оригиналы находятся в Эрмитаже). Ученые считают, что они могли попасть к нам в то время, когда Иран принял ислам, начал избавляться от изображений людей и отправлять в Прикамье и Приуралье массу серебра.

Русские в то время платили налоги серебром, переплавленным из таких чаш.

Уфа удивительна своей глубиной, считает Рида Раисовна. Она не просто ученый, но и, как сама говорит, копающий археолог, в том числе участвовавший в раскопках уникального городища Уфа-II. Именно здесь в 2007 году она обнаружила кусочек каменной скульптуры с изображением лица уфимца VII века.

— Это была каменная скульптура, на которой ювелирно высечено лицо тюрка, загнутые усы, миндалевидные глаза — можно рассмотреть половину лица. Ощущения в момент находки были непередаваемые, ведь это, можно сказать, был лик того времени. Уфа — это неиссякаемый источник для изучения. В науке все то, что старше 100 лет, уже считается археологией, а у нас только «русской» Уфе 450 лет! И это очень богатый археологический слой. Был случай: еще будучи студенткой, я копала на месте нынешнего «Арт-Квадрата» (там был старинный дом) и, когда мыла артефакты, не смогла «опознать» один предмет. Заходит старшая коллега и говорит: «Да ведь это крышка от духов «Красная Москва». Эти духи были так популярны еще совсем недавно, а мы этого уже не помним! — говорит Русланова.

Мы живем в уникальном краю, на стыке континентов. Именно на территории Уфы соединялись степи и леса. И сюда шли и торговые пути, и миграционные. И никогда человек на Южном Урале не испытывал дефицита ни в камне, ни в металле.

Сюда шли караваны. Это северный отрезок Великого шелкового пути, и пусть мы, возможно, были и не в центре мировых цивилизаций, но мы были в центре их периферии. Сюда приходили люди, и это послужило базой для нашей многогранности.

Вопрос, который интересует многих уфимцев: почему были остановлены раскопки городища Уфа-II? Как объяснила специалист, этот уникальный памятник требует таких же методов фиксации и консервации, которых на данный момент нет.

— А ведь мы хотим не только изучить, но и сохранить артефакты, — говорит Русланова. — Однажды на раскопках в Хайбуллинском районе мы нашли захоронение, в котором была пара, мужчина и женщина, державшиеся за руки. У женщины на браслете были бусины, я их вскрыла, успела сфотографировать, и они прямо у меня на глазах разрушились одна за другой. Хорошо, что осталась фотография, которую уже можно использовать как исторический источник.

Кстати, о ювелирных сокровищах: в ларцах древних уфимок были не только серебряные и золотые украшения, но и бусы. Они о многом рассказывают ученым. Рида Русланова изучила около 40 тысяч древних бус. Местные жители их не делали, либо создавали из таких материалов, как дерево, кость, которые не сохранились. Бусы из камня были импортом. Судя по бусинам и их количеству, Русланова узнала, откуда привозили украшения, где их продавали, что предпочитали местные средневековые женщины.

— Вместе с украшениями купцы знакомили население и с магическими представлениями о камнях, — говорит Рида Русланова. — Сюда везли и стеклянные кольца. Их много было на Руси в XIII — XIV веках. Но, что интересно, радиоуглеродный анализ настилов, где были найдены кольца, показал, что это VII — VIII века. То есть они были здесь намного раньше. Бусы, будучи привозным материалом, являются очень хорошим хроноиндикатором, по ним можно определить время того или иного объекта. Это просто кладезь информации. Изучив бусы Средневековья, я начала изучать этнографические коллекции из башкирских аулов, где в украшениях также использовались бусины.

С 2018 года при Национальном музее РБ создан центр «Тамга», волонтеры участвуют в том числе и в раскопках.

— Сегодня многие организации стремятся привлечь добровольцев. Но мы — за осознанное волонтерство, — рассказывает Рида Русланова. — Наш девиз — «Будь чист перед лицом истории». Мы отсеиваем недобросовестных людей и обучаем тех, кто хочет изучать, сохранять и популяризировать Уфу. Кстати, в рамках подготовки мероприятий к юбилею города была разработана авторская экскурсия «Уфа археологическая», весной мы сможем пройтись по улицам столицы, и вы узнаете, какое богатство лежит у вас под ногами.