Музыка в книге

Наверное, по праву высшим достижением в развитии национального профессионального музыкального искусства в странах европейской культуры считается появление оперы.

Республика Башкортостан не только не миновала этого этапа, но была одной из первых в ряду приобщившихся к оперному жанру в СССР.

Многие ли знают об этом факте? Думаю, что даже профессиональные музыканты вряд ли помнят о том, что в прошлом году исполнилось сто лет с момента рождения первенца национального оперного творчества, в котором прозвучали мелодии башкирской земли.

Напомню, что создателем предтечи национальной оперы в Башкортостане — спектакля «Сания» — стал Газиз Салихович Альмухаметов (1895 — 1938). Он родился в селе Мурапталово Стерлитамакского кантона (ныне — Куюргазинский район) и был поистине легендарной личностью. Благодаря незаурядному вокальному дарованию и проникновенному исполнению башкирских и татарских народных песен он заслужил столь громкую славу, что, едва отметив 18-летие, уже начал самостоятельную концертно-гастрольную деятельность.

Альмухаметов оказался первопроходцем во многом. Первым из вокалистов-башкир начал исполнять классические арии и романсы, а также популярные песни советских авторов. Первые публикации о проблемах становления национальной музыкальной культуры начала существования Башкирской АССР также вышли из-под пера Газиза Салиховича. Тем самым было положено начало музыкальной журналистике и музыковедению в Советской Башкирии.

Но главное достижение Альмухаметова — создание оперного спектакля. Загоревшись этой идеей, он выступил в триединой роли — либреттиста, композитора и певца и уже в 1922 году организовал пробное представление первой картины своей оперы «Сания». Это творение пока было несовершенной, любительской постановкой, окончательный вариант которой прозвучит позже. Главное в другом: это произведение — детище башкирского автора, взращенное на плодородной ниве национального мелоса, в строении которого отчетливо проступают очертания традиционных оперных форм. Поэтому, на мой взгляд, вполне справедливым будет утверждение: спектакль «Сания» в постановке 1922 года может быть признан первым шагом на пути становления башкирской оперы.

Организаторские качества Газиза Альмухаметова в полной мере проявились при формировании башкирской студии при Московской консерватории, которая стала базой для открытия национального оперного театра. Именно в ней получат путевку в жизнь те, кто потом станет гордостью нашей республики: Бану Валеева, Асма Шаймуратова, Магафур Хисматуллин, Загир Исмагилов и многие другие.

Неудивительно, что имя Альмухаметова оказалось первым в ряду имен артистов, удостоенных почетного звания народного артиста Башкирской АССР. Правда, он же попал и в число первых среди музыкантов жертв политических репрессий и был расстрелян летом 1938-го, за полгода до воплощения в жизнь его давней мечты — открытия Башкирского театра оперы и балета.

Шли годы, сменялись поколения музыкантов — композиторов, певцов, пианистов, кураистов, баянистов, духовиков и струнников. Каждый из них щедро дарил всю силу своего таланта родной республике, ее народу, в душе надеясь всего лишь на благодарную память потомков. Чем же ответим мы?

Кое-что уже сделано: имена некоторых представителей славной когорты присвоены улицам наших городов и сел, учебным заведениям, о них выпущены отдельные публикации на страницах научных трудов и в прессе… Но этого мало! Думаю, лучшим способом сохранить и увековечить творческие свершения титанов нашей культуры станет книга — энциклопедия — собрание ценнейших сведений о музыкальных достижениях не только башкир, но и русских, татар, евреев, немцев и других живущих в Башкортостане народов. Ведь у нас достаточно авторов, являющихся компетентными специалистами в области музыки, ее истории и теории, знатоков народного, профессионального и непрофессионального искусства. В этой книге можно было бы ответить на вопросы, интересные каждому: кто, например, создал государственный гимн Республики Башкортостан, кто из артистов не начал своего выступления, пока в ряду флагов государств — участников международного конкурса не появилось наше знамя, кто впервые в республике написал симфонию, балет, музыкальную комедию, мюзикл, кто автор самых любимых в народе песен, в чьих сочинениях полноправными партнерами симфонического оркестра стали кубыз и волшебный стебель курай-травы?

Когда идея такого издания будет реализована, знания о культуре родного края станут привилегией не только узкого круга специалистов. Выпущенная на бумажном носителе энциклопедия будет иметь и свою цифровую версию.