Из рода гурудэ

В декабре в Уфе выступил этнический музыкант GURUDE. Молодой певец, композитор и поэт хорошо известен в этно-пространстве не только России, но и далеко за ее пределами. Его концерты — это яркое шоу, в котором сплетены музыкальные традиции разных народов и современная музыка, аранжировки и видео. Многие называют его выступления медитацией, после которой люди чувствуют особый душевный подъем. Сам музыкант считает, что его миссия — возрождать и популяризировать культуру малых народов, напоминать людям об их корнях и объединять их. И молодому певцу это удается: на его концертах незнакомые друг другу люди поют хором песни на неизвестных языках, берутся за руки и водят хороводы. «Мой муж, солидный бизнесмен, вел себя как мальчишка, давно я его таким не видела. Как вы это делаете?» — спросила Руслана зрительница. После встречи с певцом, который оказался очень открытым, общительным и душевным человеком, я бы сказала, что его секрет успеха — в любви к тому, что он делает, в понимании важности этого дела, ну и, конечно же, в таланте, который раскрывается особенно ярко именно тогда, когда на его пути есть препятствия.

Мистер Икс хотел выть волком

Руслан из большой семьи, родился в поселке на Сахалине в 1987 году, в 9 лет семья переехала в Республику Хакасия, на родину его родителей. Выступать перед зрителями начал лет с четырех, держа варежку вместо микрофона. С 9 лет занимался пением, но, так как музыкальной школы в степной деревне не было, после занятий в обычной школе шел пешком 18 километров до райцентра. В третьем классе написал первую песню и исполнил ее в школе.

— Я рос среди грабель и лопат. Человеку, который занимается музыкой, довольно сложно среди людей, которые далеки от тонкого мировосприятия. Но мне посчастливилось, что в семье мне дали очень много любви и поддержки. А это основа всего, — рассказывает Руслан.

Будучи подростком, он заинтересовался народными инструментами, в 16 лет начал учиться горловому пению, учился шесть лет, по несколько часов в день, параллельно получая высшее образование. Экономист, переводчик с немецкого, он получил дополнительное образование по эстрадному вокалу. Начал работать в Хакасской государственной филармонии артистом, параллельно пел в группе «Регион 19» и продолжал обу­чаться вокалу.

В 2013 году 25-летний парень с длинной косой за плечом, клыком россомахи на груди, подаренным хакасской шаманкой, появился в программе «Голос» на Первом канале.

— Я хотел бы, чтобы наставники услышали мой внутренний мир, — сказал Руслан перед выступлением. Они не услышали — ни один из трех не повернулся. А потом, когда Руслан, исполнивший известную арию мистера Икс, продемонстрировал свои вокальные возможности на примере этники, Пелагея заламывала руки: ну как же так, если бы знать! Но, как рассказал певец, на самом деле репертуар для конкурса выбирают вовсе не участники: «Когда мне сказали, будешь петь арию мистера Икс, я был в шоке — это вообще не мое! Я пришел выть волком и свистеть птицей! И вот у меня две репетиции и третий конкурсный день, когда осталось всего одно место в команде Билана. Все было отрежиссировано: участники, которых все знают, и только процентов десять случайных людей, чтобы шоу выглядело настоящим. У меня тогда вдребезги разбились огромные розовые очки: я, наивный мальчик, думал, что себя покажу и меня оценят, а мне всего лишь дали роль. Но такие вещи, конечно, закаляют, как и те 18 километров до музыкальной школы. Я участвовал в очень многих проектах, где мне давали песни, которые мне совсем не подходили. На мои предложения спеть этнику отвечали, что это не интересно и «Кадышеву и Бабкину никто слушать не будет» — такой вот стереотип. И так за людей решают, что им нравится, а что нет, — говорит Руслан.

Последний шанс на спасение

В Уфе зрители услышали композиции из трех этнических альбомов GURUDE, которые прозвучали в ООН, ЮНЕСКО, на Бродвее и на других сценах мира на русском, нивхском, саамском, хакасском, норвежском языках.

— Я много езжу по России и общаюсь с представителями малочисленных народов, 48 из них, к сожалению, находятся на краю исчезновения. У некоторых из них по 200 представителей, но только несколько из них знают свой язык. Совсем недавно я писал в алеутский музей, хотел пообщаться с последним человеком, владеющим языком алеутов. Хотел написать для алеутов песню на их языке. Мне ответили только через три месяца, и, к сожалению, за это время этот человек просто ушел из этого мира...

Я считаю, что сейчас у нас последний шанс передать сохранившийся опыт следующему поколению. Скажете, зачем его передавать? В нем столько древней мудрости! И через искусство, через образы это можно сделать концентрированно и одновременно бережно, мягко касаясь, — говорит певец.

Во время разговора он не расстается с шаманским бубном. Это бубен нганасанов — коренного народа Сибири, входящего в уральскую языковую группу.

— На Таймыре проживает пять этносов, один из них нганасаны, — рассказывает Руслан. — Несколько лет назад их покинул последний шаман, и, представляете, они до сих пор «кормят» его костюм, для них в нем живет дух. Я выступал там, а после концерта нганасаны подарили мне этот бубен, и у меня родилась идея музыкальной лаборатории, целью которой является путешествие по регионам России, изучение культуры малых народов и знакомство молодого поколения с этой культурой. Создать что-то новое с интеграцией древних напевов, но сделать это с актуальным звуком, современной аранжировкой, рассказать их легенды — тем самым мы приблизимся к Шамбале. Для меня Шамбала — это не просто мифическая страна, вход в которую находится где-то между Алтаем и Хакасией, моей малой родиной, но и та точка баланса, гармонии, которая находится внутри нас. Иногда мы не можем ее найти, а с помощью искусства получается, что ты приходишь к этому состоянию, — рассказывает певец.

Одна из его последних работ — нивхская колыбельная на стихи сахалинского поэта Дмитрия Вайсгуна. Родной язык нивхов, коренного народа Сахалина, пока не исчез, но поющих носителей почти не осталось. Через год он приехал на Сахалин уже в качестве члена жюри песенного конкурса — местные так вдохновились его примером, что тоже стали писать песни.

Тамга

— Создание новых произведений на древнем языке — также часть его поддержки, — считает музыкант. — Это моя благодарность моим предкам. Сейчас, если человек знает свое семейное древо до третьего колена, это просто успех, а если до седьмого, то почти чудо. Иногда мне люди пишут: «Руслан, я решил все, что было, отрезать и жить только тем, что впереди…» Эти разорванные связи и есть самые болевые триггеры, это состояние беспомощности, когда люди живут, как дерево без корней. Мы должны поблагодарить тех, кто был до нас, благодаря кому мы сейчас живем на этой планете. У меня есть песня «Тамга»: «...Вспомни знаки на ладони: Тамга! Мы с тобой родны по крови: Тайга!» Жители Башкирии хорошо знают, что такое тамга. Наша родовая тамга не похожа ни на какую другую, и в ней содержатся древние коды, а если их соединить, то это невероятная сила. Когда я только начинал исполнять эту песню, у меня слезы текли.

Певец хорошо знаком с башкирской музыкальной культурой. Выступал с башкирскими артистами на мероприятиях ТЮРКСОЙ в Европе и Америке и неплохо изучил курай.

— У нас есть хакасский шоор, очень похожий инструмент. Есть хакасский хобрах — он более нежный, что ли. Курай — он с песочком, как будто жаркая степь, а хобрах — будто свежая листва, — считает музыкант.

— Я привык мыслить образами, и это помогло мне написать мою первую книгу. Я пытаюсь помочь малочисленным народам не только через музыку, но и через слово. И наслаждаюсь каждой секундой этого процесса. Идея книги родилась, когда я побывал в древнейшей обсерватории Хакасии. Там есть петроглиф, наскальный рисунок, которому больше 16 тысяч лет. Только представьте, какая огромная цифра! Тогда человек выбил на черной скале белую лошадь. Она покрыта солью, благодаря чему и сохранилась. И это для меня был образ чистоты, любви и слез. Мне захотелось этот тысячелетний образ передать через слово, и я написал легенду в стихах «Тайна Белого Юса». (Это название реки в Хакасии). Легенда с элементами сказки для вашего внутреннего ребенка. На этом я не остановился и поставил музыкальную сказку на сцене, она идет три часа, и зрителям нужно самим рождать образы, увидеть их между строк. Моя любимая бабушка часто говорила: «Руслан, ты должен видеть между строк!» Сейчас вокруг нас очень много визуального, нам дают сразу готовую информацию, и многие отвыкли ее искать, но приходится постараться.

«Король Лев» по-хакасски

В последние годы GURUDЕ проводит не только сольные концерты современной этники по всему миру, но и участвует в мюзиклах и шоу мирового масштаба в качестве солиста, озвучивает спектакли легендарного ледяного шоу Ильи Авербуха. Три года назад в Москве состоялся престижный конкурс, который проводился среди солистов мюзиклов режиссерами бродвейских театров.

— Мне дали арию Иуды из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда», и я горловым пением это по-своему изобразил перед зарубежными «глыбами» в мире мюзикла.

Пройдя всю неприкрытую нечестность российских проектов, я опять пришел с этникой, и они в этом что-то почувствовали. Я показал себя с разных сторон, и они меня выбирают и приглашают на Бродвей! У нас были очень интенсивные мастер-классы и шоу из разных бродвейских мюзиклов. Я попадаю в «Король Лев», и мне позволяют внести в мюзикл что-то свое, не африканское, а сибирское, северное, от чего американцы просто обалдели. Кстати, в этой части шоу были задействованы в основном афроамериканцы. И поначалу мне показалось, что они действительно требуют к себе очень уважительного отношения, но сами его не дают: они на меня так смотрели, что я опасался, что после репетиций меня побьют. Но после того, как они увидели, что я могу, то растаяли, и мы подружились. После этой работы я получил сразу несколько интересных предложений. Но сначала была пандемия, а потом СВО. В итоге, когда все документы на выезд были готовы, пришлось все переосмысливать: кем я буду там, кто я здесь... Мы, россияне, все выросли в похожих условиях, все мы знаем, что такое «Служебный роман», у нас свой юмор. А моя сказка — она будет неродной там... И к тому же мне настолько интересно, что мы делаем в рамках этнической лаборатории (пусть регионы и не всегда отзываются на наши инициативы), что я хочу продолжать работать со своей командой в этом направлении. Пусть у меня не будет таких больших мировых перспектив, зато я честен перед самим собой и буду заниматься тем, что люблю. Кстати, у меня прекрасные отношения с ребятами из разных стран, они прекрасно все понимают. И то, что я рождаю здесь, откликается в этих странах.

Дотронься до драккара

— Когда я ездил с концертом в Норвегию, там случилась интересная вещь. Со всего мира приехали 500 шаманов, и концерт был под открытым небом, среди фьордов и костров. После концерта ко мне подошла одна шаманка и сказала, что в своих прошлых жизнях я приходил в Норвегию, а эта шаманка якобы была моей матерью. Она сказала, что в музее Осло есть несколько драккаров (древние корабли викингов), один из которых принадлежал королю, и что мне надо обязательно прикоснуться к нему, и мне придет песня. Я скептически, конечно, ко всему этому отнесся, но увидеть драккары было интересно, и я съездил в тот музей. Выглядят корабли, конечно, впечатляюще, такая мощь и древность! И я, естественно, дотронулся до них, и часа через два мне пришла мелодия и слова, которые перевели на норвежский.

Ну и если говорить о судьбе, был один смешной случай, опять же в Норвегии. Я ехал в автобусе и, когда собрался выходить, чувствую, зацепился за что-то рюкзаком.

Оказалось, собачка от замка зацепилась за собачку на замке рюкзака стоявшей за мной девушки. И я подумал: как это символично, может быть, это моя судьба. Мы оборачиваемся, смотрим друг на друга — нет, не судьба, — смеется Руслан.

Певец с уважением относится ко всем религиям и верованиям, но у него своя внутренняя история — история любви и благодарности.

— Я чувствую какую-то серебряную нить, которая меня связывает со вселенной, будто я проводник, который должен трансформировать и передавать информацию людям, — говорит он и, оставаясь человеком от земли, продолжает верить в чудеса.

— По второму образованию я переводчик с немецкого. Это было десять лет назад, я выиграл грант посольства и был приглашен в Германию: мы с композитором написали вокально-инструментальный цикл на немецком языке, посвященный сказочнику Вильгельму Гауфу, которому исполнялось 215 лет. Он был мистик, написал несколько томов удивительных сказок, выплеснул все и сгорел — умер в 24 года. И вот уже скоро концерт, висят афиши, а я никак не могу написать три стиха на немецком для концерта. Четыре часа ночи, идет снег, я смотрю в окно, в руке ручка, и вижу, что по парку идет человек, явно не нашей эпохи. Я решил: все, дописался, схожу с ума. Побежал в ванную, облился холодной водой, вернулся, а он не исчез, начал что-то лепить из снега. Я хотел открыть окно и что-то крикнуть, но это было бы странно, да и вообще мне хотелось, чтобы все оставалось так прекрасно-таинственно, по правилам волшебства. Утром я побежал на это место. Там уже поработали дворники, но основание от снеговика все-таки осталось, как подтверждение того, что чудо реально в этом мире. В этот же день я дописал стихи.

Досье

Певец GURUDE (Руслан Ивакин) родился на Сахалине в селе Вал в 1987 году. Псевдоним Гурудэ — это фамилия предков Руслана (Гуру — достойный, непоколебимый, мастер и Дэ — добродетель, благодать, достоинство, доблесть).

Дважды лауреат премии президента РФ, премии Шойгу, обладатель медали за возрождение традиций малочисленных народов международной организации ТЮРКСОЙ.

Солист пяти ледовых шоу. Финалист и призер этнического Евровидения в Италии. Участник проектов «Голос» (Первый канал), «Артист» (Россия1), «Живой звук» (Россия 1) и «Новая звезда» (Звезда). В 2022 году GURUDE стал финалистом Всероссийского музыкального проекта «ЭтноLife — звук Евразии».

Руслан Ивакин постоянно познает и исследует новое: в этом году он стал еще и студентом факультета кинорежиссуры ГИТИСа.