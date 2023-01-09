Красноусольский товарищ

Новогодние каникулы в разгаре, и наверняка многие буквально в сотый раз посмотрели советский фильм-легенду «Джентльмены удачи» с главным героем Евгением Ивановичем Трошкиным — заведующим детским садом. Уверен, что целая плеяда будущих воспитателей брала пример с него, так как именно его образ стал примером выстраивания взаимоотношений и работы с детьми и коллегами.

С тех пор многое изменилось, но не главные ценности. Это прежде всего любовь к детям и способность разговаривать с ними на их языке.

Человек именно с такой позицией работает в Красноусольском республиканском детском санатории. Как и Евгения Трошкина, Тал­гата Минихаковича Шагманова прежде всего отличает огромная любовь к детям. А по-другому и быть не может! Ведь будучи заместителем главного врача санатория, он ежегодно принимает более трех тысяч ребят. Всех детей осматривает и распределяет по лечебным направлениям сам Талгат Минихакович, внимательно отслеживая курс лечения. Каждый ребенок, отдохнувший в Красноусольском, Талгата Шагманова знает в лицо и затем при встрече, где бы она ни случилась, как и в знаменитом фильме, громко здоровается с ним: «Здравствуйте, Талгат Минихакович!»

За сорок с лишним лет работы в медицине он привык к особому вниманию к себе и отвечает подопечным тем же. Множество государственных и ведомственных наград, начиная с «Отличника здравоохранения СССР» и звания «Почетный наставник», которого он удостоился в прошлом году за многолетний и безупречный труд, ничуть не повлияли на его главные принципы: преданность клятве Гиппократа, искренней любви к детям и их родителям.

А еще 70-летний юбиляр Талгат Минихакович Шагманов не нарадуется вместе с супругой Галией Сагадатовной, врачом-терапевтом того же санатория, что дочери Зульфия и Гузель пошли по их стопам.

Внуки проводят каникулы, в том числе и зимние, у бабушки и дедушки, времени и любви у Талгата Минихаковича хватает и на них, и на своих маленьких пациентов. Ведь не зря же его называют красноусольским Трошкиным!

Гафурийский район.