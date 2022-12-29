Возвращение «Красного паши»

Два премьерных показа спектакля о жизни партийного и государственного деятеля Карима Хакимова, первого полномочного представителя СССР в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, с большим успехом прошли в Бижбулякском районе. Они стали своеобразным экзаменом для всей творческой группы, ведь играть на родине главного героя — исторической личности — всегда волнительно. По словам режиссера постановки Айрата Абушахманова, летом, во время поездки творческой группы в музей Карима Хакимова в деревне Дюсяново, было задумано показать премьеру именно там, а не в Уфе.

— Инициатива восстановить спектакль исходила от главы республики Радия Фаритовича Хабирова, — говорит Айрат Абушахманов. — Карим Хакимов, как мне кажется, недооценен. Он был масштабной личностью не только советского, но и мирового уровня. За основу спектакля мы взяли пьесу Нажиба Асанбаева, которая была поставлена в прошлом столетии. Но в том варианте ничего не было сказано о детстве героя. Побывав в музее, мы решили добавить этот отрезок биографии. Работалось нам легко и интересно, потому как история жизни и службы Карима Хакимова очень актуальна сегодня.

Главную роль в новой постановке сыграл молодой талантливый актер, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича Азат Валитов.

— Когда я в первый раз посмотрел документальный фильм о Хакимове, то был поражен. Это был поистине неординарный человек с богатым внутренним миром. И я горжусь тем, что он наш земляк, — говорит актер.

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения советского дипломата. И очень символично, что спектакль о нем вышел именно сейчас.

— Для нас, земляков Карима Хакимова, вдвойне приятно, что премьера состоялась именно у нас, на его родине, в юбилейный год. Наши жители смотрели спектакль затаив дыхание. Некоторые моменты пробирали до дрожи, до слез, — рассказал глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов.

Среди зрителей были жители родной деревни героя, а также родственники Карима Абдрауфовича, в том числе внучатый племянник Наиль Гатауллин.

— Мы выросли на спектакле по пьесе Нажиба Асанбаева, который поставил Лек Валиев. Но сегодняшняя премьера — это уже совсем другая история, которая затронула потаенные уголки души и сердца. Творческой группе удалось показать Карима Хакимова совсем другим с художественной точки зрения. Он тут ближе к современности.

Пусть творческая жизнь спектакля будет долгой, его должно увидеть как можно больше зрителей, — считает Наиль Габдуллович.

В постановке заняты как молодые актеры, которые недавно окончили институт, так и те, кто уже давно завоевал сердца зрителей. Роль жены Карима Хакимова сыграли две актрисы — Сабина Киреева (молодая Хадиса) и заслуженная артистка Башкортостана Ильгиза Гильманова. Карима Хакимова в детстве и в молодости играет Линар Баитов.

Хурматулла Утяшев в первой постановке «Красного паши» играл стражника, а в новой он в роли короля Абдель Азиза ибн Сауда.

— Помню, как в 1982 году Центральное телевидение сделало запись спектакля. И его тогда посмотрела вся страна. Это была сенсация. И вот прошло 40 лет, и мы возвращаем спектакль на сцену. Значит, он стоит того. Люди, особенно подрастающее поколение, должны знать своих героев, — говорит Хурматулла Газзалеевич.

Жители Уфы и гости столицы премьеру спектакля «Красный паша» увидят 3 февраля 2023 года.