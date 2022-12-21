Пронзите тоску спицами

Местом творческого священнодействия стал Дом культуры села Ильчино.

Здесь прошел фестиваль шерсти, инициированный районной общественной организацией «Агинэй».

Рядом с моим родным домом в Ильтебаново располагались колхозные овчарни, и детство у меня прошло среди этих мохнатых добродушных животных. Не раз приходилось бегать с кнутом в руках за колхозной отарой. Ничего сложного тут нет, разве что к вечеру ноги не держат, слишком уж прытки овцы. Как и в других хозяйствах, в нашем колхозе «Яик» поголовье благородных мериносов исчислялось десятками тысяч. А сколько было беспородных в дворовых хозяйствах — не счесть. Учалинский район издавна входил в число пяти районов (наряду с Баймакским, Абзелиловским, Хайбуллинским и Зианчуринским), где были сосредоточены наибольшие поголовья овец. Но грянула перестройка. За какие-то три-четыре года бесчисленные стада исчезли, будто и не было вовсе… И так повсеместно. Если лет двадцать назад иные хозяйства имели по 20 тысяч и более овец, то сегодня такое количество не наберется на весь Учалинский район.

В соседнем Абзелиловском районе овцеводство и сегодня неплохо развивается. Почему? Потому что там научились перерабатывать овечье сырье. Широкое распространение получило изготовление войлока. Ковры получаются — просто загляденье, постоянных покупателей нашли в Магнитогорске, ведь сейчас в моде все натуральное и эксклюзивное. И реклама на неплохом уровне. В деревне Бурангулово администрация района даже построила отдельный домик для местных жительниц, чтобы те могли ткать войлочные ковры. Женщины собираются вечерами — и общаются, и занимаются полезным делом. Оказывается, из овечьей шерсти даже шали ткут — если есть специальный станок.

В учалинских деревнях тоже начали менять отношение к этим животным. Хорошо, что на пастбищный период многие местные администрации стали решать вопрос с организацией отар. Это помогает защитить их от бродячих собак, основных врагов овечек.

Остается вернуть должное уважение такому замечательному натуральному материалу, как овечья шерсть. Изделия из нее всегда высоко ценились у башкир. Вот и решили уважаемые женщины — агиней района — вновь прикоснуться к истокам.

Из разных населенных пунктов приехали они на фестиваль показать свое мастерство. Тут и игрушки, и одежда, и постельные принадлежности... И все это из шерсти. Когда увидела своими глазами, что творят наши женщины из этого натурального материала, по-настоящему восхитилась. Фестиваль дал толчок возрождению старинного башкирского промысла — валянию войлока. И в Учалинском районе войлок был неотъемлемой частью быта вольных скотоводов. Белая юрта — символ благополучия, света и тепла. В старину каждая башкирская женщина должна была уметь валять войлок. По тому, сколько войлочных кошм у невестки в приданом, судили о достатке семьи. Войлок оберегал башкир от холода, болезней. Если женщина долгое время не могла забеременеть, то ее опять же укутывали войлоком.

— Пока у наших женщин нет такого богатого опыта в этом искусстве, но, как говорится, лиха беда начало, — замечает Альфия Курамшина из деревни Старобайрамгулово и поясняет: — Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен войлок, — это шерсть. Под воздействием горячей воды, пара и давления волокна прочно сцепляются друг с другом. Для показа на фестивале мы изготовили восемь елянов (башкирская национальная длиннополая верхняя одежда. — Авт.). На это ушел почти месяц. Непростое, скажу я вам, занятие. Советами помогли женщины Уральска. Да и наши пожилые мастерицы помнят тонкости ремесла.

Кунакбаевские мастера тоже продемонстрировали свои еляны. Гузель Шагалина связала из овечьей шерсти символ фестиваля — овечку. Раузима Каримова из Наурузово и сама смастерила бирна-юрган (приданое одеяло), и научила этому участниц объединения «Наурузовские яшмы».

Ахуновцы тоже принесли немало изделий из овечьей шерсти.

— Это вот специальные подушечки для стульев, — Линура Фаттахова призналась, что делала их вместе с мамой. Именно она передала им с сестрой тонкости ремесла.

— Наше объединение «Мулдакаевские агинэй» образовалось два года назад, нас десять человек. Возраст 50 лет и старше. Начали с того, что сшили национальные платья, камзолы, кашмау для себя, — рассказывает руководитель Зульфия Аминева и знакомит с Рафией Адельгареевой, у который большой опыт в рукоделии. Отличились они и в валянии войлока — привезли на фестиваль красивые паласы. Говорят, что это их первый опыт, а учились делать паласы по интернету.

А я на фестивале сделала для себя открытие: оказывается, войлок валяют из осенней шерсти, а для вязания предпочтительнее весеннее сырье.

— Хорошее мероприятие получилось. Учалинцы опять удивили, — отметила гость мероприятия, председатель региональной общественной организации культурного, социального, духовного развития башкирских женщин «Агинэй» РБ, главный редактор газеты «Киске Эфэ» Гульфия Янбаева. — Местное объединение «Агинэй» во главе с руководителем Марзией Султанбаевой — самое активное в республике и всегда проводит интересные мероприятия. И сегодняшний фестиваль стал тому доказательством. Красочно, интересно, познавательно.

Когда началась специальная военная операция, во всех районах республики женщины по инициативе тех же агинэй начали вязать носки для наших ребят.

— На днях только разговаривала с одной женщиной, мамой воина, — рассказала Гульфия Янбаева. — Сын сказал ей, что эти носки теплые и очень удобные. В рюкзаках у каждого лежит по несколько пар таких носков, и наши ребята по-братски делятся ими с другими солдатами.

— Радует, что на овечью шерсть снова обратили внимание. Овцы имели важное значение в хозяйстве башкир — обували, одевали, кормили, согревали. Баранина шла в пищу, дубленая овчина — на пошив одежды. А шерсть — на изготовление войлоков, паласов, сукна. Когда мы создавали наше объединение «Агинэй», то поставили перед собой задачу возрождать национальные ремесла башкир. А то ведь сейчас многие женщины перестали даже носки с варежками вязать. Вот мы и хотим, чтобы люди вернулись к своим истокам, — отметила Марзия Султанбаева.

Кстати, у многих агинэй мобилизованы сыновья, внуки, близкие родственники, кто-то участвует в специальной военной операции с самого начала. В конце мероприятия одна из таких агинэй из деревни Галиахмерово, Рашида-апай, угостила гостей жертвенной бараниной. Спасибо ильчинским агинэй — они помогли. Надо отдать должное: местное объединение и работники Ильчинского Дома культуры организовали мероприятие на самом высоком уровне.

В ходе фестиваля прошли мастер-классы по изготовлению изделий из овечьей шерсти, а также конкурс работ, представленных мастерицами Учалинского района. Как говорят наши уважаемые агинэй, если вам плохо, одолела тоска, то возьмите спицы и свяжите… ну, к примеру, те же носки или варежки. Для детей, близких и для наших воинов — и у них, и у вас станет теплее на душе.