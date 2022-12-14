Искать, найти и сохранить

В Уфе состоялся масштабный музейный форум, посвященный всероссийскому проекту «Музейные маршруты России». Цели проекта — развитие культурного туризма в регионах и вовлечение уникального наследия страны в активный «культурный оборот» — в конечном итоге работают на задачу национального масштаба: дать возможность жителям необъятной страны узнать и оценить всю ее уникальность.

Проект минкультуры России стартовал в 2021 году. Специалисты музейного дела, чиновники выезжают в разные регионы, знакомятся с их музейной системой, делятся опытом, обсуждают актуальные вопросы продвижения музеев и привлечения аудитории, разрабатывают новые туристические маршруты. Литературные и культурно-просветительские маршруты — это уже классика. Но специалисты считают, что сейчас самое время для патриотических проектов. Время во многом упущено. Но когда задача поставлена и поддерживается на государственном уровне, идеи начинают быстро воплощаться в жизнь. Как пример можно назвать учреждение московским музем Победы Всероссийской ассоциации патриотического туризма, которая уже объединила более170 участников туриндустрии. А в Башкирии уже не первый год реализуется патриотический маршрут боевой славы, новой точкой развития которого в этом году стало открытие памятника генералу Шаймуратову в Уфе.

— Мы можем сказать спасибо этому сложному, драматичному времени за то, что оно заставило нас посмотреть вглубь себя и обратить внимание на собственную страну, оценить те богатства, которыми обладает наша огромная, многоликая Россия. Новый проект показал, что даже мы, музейщики, не всегда хорошо знаем те туристические возможности, что предоставляет нам наша страна. Я уверена, что этот проект даст импульс повышению туристической привлекательности регионов и привлечению инвесторов в развитие наших музеев. Мы уже это наблюдаем, — говорит генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

И хотя ключевой темой для обсуждения на уфимском форуме был заявлен всероссийский культурно-познавательный маршрут по местам бытования традиционной культуры и народных художественных промыслов «Многоликая Россия», в первую очередь прозвучала тема, которая объединяет сегодня всех, — СВО на Донбассе. На форуме состоялась презентация нового масштабного музейного историко-культурного просветительского мультимедийного проекта «Донбасс — Россия. История и современность».

— Когда началась СВО, многие искренне не понимали, а, собственно, почему за Донбасс нужно так жестко и решительно вступиться? Мало знали. Даже сегодня многие не знают, что Донбасс и весь юго-восток советской Украины исторически никогда не относился к украинским территориям. Очень мало кто знает, что после 1917 года там возникла Донецко-Криворожская республика, которая была ликвидирована и вошла в состав Советской Украины по решению большевистского руководства. Мы не знаем, что жители Донбасса говорят и думают так же, как и люди из Ростова, Воронежа и других наших южных регионов. И, надо признать, что одна из причин этого незнания в том, что в течение 30 лет после распада СССР Донбасс, в отличие от Крыма, не воспринимался большинством нашего общества как часть исторического российского пространства и был вне сферы внимания СМИ. Сегодня, когда вопрос гражданской солидарности выходит на первый план, когда мы говорим об историческом просвещении и о моральной мобилизации нашего общества, очень важно создавать проекты, которые бы максимально доступно, наглядно, с опорой на исторические источники, документы рассказывали самой широкой аудитории об истории Донбасса, — говорит Ирина Великанова.

Новый проект стартует в феврале. Общая площадь выставки — 700 квадратных метров, здесь будет представлено более 300 предметов и 50 единиц мультимедийного и интерактивного контента. Основные этапы истории Донбасса, становление и расцвет промышленности, трагедия последних лет.

— Эта страница восьмилетней борьбы с нацизмом, которая не вписывается ни в какие цивилизационные рамки, на самом деле многим неизвестна. Все ли в этой аудитории знают о Горловской Мадонне или Аллее Ангелов? Сотрудники Государственного исторического музея, музеев Победы, Сталинградской битвы, Вооруженных сил, как и их предшественники, сотрудники музеев во время Великой Отечественной войны, с весны вахтовым методом ездят в Донбасс и комплектуют фонды своих музеев для будущих поколений. Часть этих предметов будет представлена на нашей выставке. Они впечатляют. Например, знаменитый умелец, кузнец, подарил нашему музею подсвечник, изображающий Мадонну. Он сделан из снаряда, который был сбит ПВО. Такой же будет установлен в одном из храмов Донецка. Это будет не только стационарная выставка, она поедет по регионам страны, будет и 3D-тур, потому что очевидно, что как можно больше жителей России должно ознакомиться с этими материалами, — рассказала Ирина Великанова.

Первый заместитель руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев отметил, что именно в боях под Луганском погиб легендарный генерал Шаймуратов. По словам Кильсенбаева, республика готова принять у себя эту выставку и предоставить свои материалы для экспозиции.

В Башкортостане сегодня работает более тысячи музеев, включая государственные, муниципальные, школьные и корпоративные.

Основа музейной сети — это, конечно, государственные музеи, подведомственные минкультуры РБ, и муниципальные. Таких в республике 97. Среди государственных муниципальных музеев больше всего краеведческих, также действуют литературно-мемориальные, исторические и историко-мемориальные музейные учреждения. Как сообщила министр культуры РБ Амина Шафикова, обеспеченность жителей республики музеями в соответствии с нормативами составляет 113 процентов. Но в силу географического расположения населенных пунктов новые музеи в Башкирии строить можно и нужно, тем более что руководство республики это активно поддерживает. Совсем недавно в Башкирии открыты ставшие очень востребованными музей полярников имени В. Альбанова, музейный комплекс «Шульган-Таш», в день открытия которого, 9 июля глава республики Радий Хабиров уже анонсировал следующий крупный проект — Евразийский музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе, где располагаются два мавзолея, датируемые XIII — XIV веками.

Амина Шафикова также сообщила, что в ближайшие годы в столице республики появится целый музейный квартал, в который помимо музея имени Нестерова и музея полярников войдут новый музей Шаляпина, дебютировавшего с сольным выступлением в Уфе в 17-летнем возрасте, и проект «Возращенные имена». Он будет посвящен нашим землякам, внесшим большой вклад в историю республики и страны.

Встреча единомышленников — это сотворчество, рождение новых идей и договоров о сотрудничестве, считает гендиректор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов. По его словам, до сих пор у музея не было совместных проектов с башкирскими музеями, но республике есть чем заинтересовать нижегородцев. Например, своей этнографией.

— Вчера мы побывали в Национальном музее РБ и увидели замечательные башкирские костюмы. У нас тоже очень богатая коллекция. И, что интересно, несмотря на разность происхождения славян и тюрков, в их народных костюмах есть много похожего. Знаменитый ученый Лотман в свое время назвал Нижегородскую область плавильным котлом этносов. И было бы интересно показать среди большого разнообразия наших национальных костюмов и башкирские, — говорит Филиппов.

Еще одной темой, на которой можно построить межрегиональные культурные туристические проекты с Башкортостаном, по мнению Филиппова, может стать река Белая.

— Белая впадает в Каму, Кама — в Волгу. И, как я знаю, некоторые туристические маршруты теплоходов доходят до Уфы. Реки с глубокой древности являлись связующим звеном между городами, государствами, империями, и, думаю, эту добрую традицию терять нельзя, — говорит специалист.

КСТАТИ

Образцом современного востребованного музея, который зарекомендовал себя не только в качестве места, где хранятся интересные экспонаты и проводятся увлекательные экскурсии, стал уфимский музей полярников имени Валериана Альбанова. За год существования он стал культурным центром и точкой притяжения для гостей республики, площадкой для форумов самого высокого уровня и культурно-массовых мероприятий.

Ближайшими планами поделился заведующий музеем полярников Тимур Сафаргалеев:

— Планов у нас множество. Среди них — участие в проекте «Чистая Арктика», в рамках которого сотрудники посетят арктические регионы, в том числе примут участие в экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Также ведем подготовку к организации совместных мероприятий с музеем Арктики и Антарктики, Русским музеем и Архангельским краеведческим музеем. Наш девиз — «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»