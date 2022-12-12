Победить дракона

На сцене Уфимского театра юного зрителя состоялись показы межрегионального семинара-лаборатории по созданию драматургических произведений для детской аудитории «Сказки народов Урала». Проект был осуществлен Центром драматургии и режиссуры РБ при поддержке Союза театральных деятелей России совместно с Театром юного зрителя Уфы.

В нем принимали участие готовые тексты, синопсисы или заявки на написание инсценировок на основе фольклора народов Урала и детской национальной прозы. Это были работы, ранее не опубликованные, не поставленные на профессиональной сцене и не участвовавшие в других конкурсах. Эксперты отобрали шесть наиболее перспективных из них.

— В первую очередь, лаборатория нацелена не на результат, а на процесс. С ее помощью можно вскрыть еще неизведанные возможности театра и труппы, дать возможность актерам поработать с новыми режиссерами, — отметила художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры РБ Полина Шабаева. — У драматургов появляется уникальная возможность, чтобы их произведение появилось на театральной сцене. За те пять дней, в течение которых шел репетиционный процесс, театр не просто стал живым организмом — он превратился в настоящую фабрику творчества. Потому что работают все — не только творческий состав, но и цеха. Я рада, что происходит чудо, появляется театральное братство — это люди, для которых театр важен и нужен. Очень сложно было производить отбор среди множества драматургических заявок. Сначала мы отобрали 20 работ, самым трудным было выбрать из них шесть. Но я рада, что зрители и критики видят сейчас то, что создано во время семинара буквально с нуля, когда кроме названия и задумки ничего не было. И вот почти волшебным образом появляется эскиз спектакля.

В рамках проекта для артистов прошли мастер-классы ведущих российских деятелей искусств, в частности, трехдневный интенсив по сценической речи заслуженного артиста Чеченской Республики, режиссера Дмитрия Кошмина. А балетмейстер-постановщик Башкирской госфилармонии Рамиза Мухаметшина провела для актеров пластический тренинг.

Следующим этапом семинара-лаборатории стала работа режиссеров из Уфы, Ульяновска, Магнитогорска, Москвы и актеров Уфимского ТЮЗа над эскизами по инсценировкам драматургов — участников проекта. За пять дней были созданы самостоятельные произведения, которые были показаны, а затем обсуждены с экспертами, критиками и зрителями.

Актер и режиссер Руслан Катеринчук из Государственного академического русского драмтеатра взялся за эскиз спектакля «Таюткино зеркальце» Михаила Батурина из Екатеринбурга, который написал свое произведение по одноименному сказу Павла Бажова. Автор окончил Театральную школу Николая Коляды, является победителем конкурсов «Время Драмы», «Вы. Мы. Слы.», «Поколение21». С постановками по пьесам Михаила Батурина знаком зритель Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Шадринска, Алматы.

Эскиз «Сказка света» по произведению уфимки Камиллы Ворониной воплотила режиссер Анастасия Гайнанова. Камилла — журналист, радиоведущая, поэт и председатель правления РОО помощи людям с фенилкетонурией и другими редкими заболеваниями.

— Начало — это удмуртская легенда о сотворении мира, — рассказала она о замысле эскиза. — А вторая часть — близкая к эпосу богатырская чувашская сказка. Из соединения этих двух произведений выросла такая интересная по форме вещь. Общаясь с режиссером, мы пришли к выводу, что это сказка о том, что все в мире взаимосвязано. Из маленькой лжи, когда Шайтан, никому не сказав, поднял ящерку, родилась серьезная проблема в виде дракона, поглотившего все сущее. Но при всем при том, если бы не было зла, не появилось бы добро, не вырос бы наш герой. И только когда он встречается с огромной бедой в виде дракона, которого нужно победить, главный герой открывает свой внутренний свет.

Думаю, именно об этом наша сказка: каждый может найти в себе внутренний свет и победить дракона.

«Сказки Аптряя» Ангизы Ишбулдиной (Уфа) поставил уфимец Айнур Ризванов. Ангиза — известный драматург, руководитель театральной лаборатории «ДрамКвадратик». Постановки по ее пьесам идут в театрах Уфы, Сибая, Набережных Челнов, Нижнекамска, Улан-Удэ, Кокшетау, Караганды.

— Пьеса составлена по мотивам башкирского фольклора, собранного из нескольких сказок, — рассказывает Ангиза. — Я объединила одной линией три сказки. Мне понравилось то, что получилось у режиссера. Приятно, что он пытается следовать подсказкам драматурга. Кстати, именно на сцене можно увидеть свои недочеты и исправить их. Поэтому такие лабораторные показы очень полезны. Надеюсь, что пьеса дойдет до театра. Для меня самое главное — если удастся сделать совместный проект с понимающим режиссером.

Автором эскиза «Царь-самородок» была москвичка Малика Дубина, режиссером — Андрей Майоров (Магнитогорск). Малика — член Национальной ассоциации драматургов, победитель конкурсов «Премьера.txt», «Маленькая премьера.txt».

Андрей Майоров является ведущим актером и режиссером Драматического театра имени Пушкина Магнитогорска, руководителем школы актерского мастерства для детей и взрослых.

Эскиз «Лебедь-Камень» Марата Шахманова (Каспийск) был поставлен режиссером из Ульяновска Ольгой Новицкой. Марат — поэт, драматург, режиссер, член Союза писателей России, руководитель интеллектуально-спортивного клуба «Белый всадник», автор нескольких поэтических сборников и пьес, поставленных на сценах государственных театров. Ольга Новицкая — выпускница актерского отделения Ульяновского государственного университета, актриса, режиссер Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова.

«Где конец добру?» — так называлось произведение Анны Кудряшовой из Уфы, поставленное режиссером Ксенией Самодуровой (Москва). Анна пишет рассказы, один из которых в 2019 году выиграл конкурс «Цвет Японии (saba_russia)».

Несколько других рассказов победили в конкурсе «Ключи от сказки» и были опубликованы в одноименном сборнике. Ксения Самодурова окончила ГИТИС. Она режиссер-постановщик Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение».

Наиболее успешные, по мнению экспертов и зрителей, эскизы будут доработаны до спектаклей и пополнят репертуар Уфимского театра юного зрителя.