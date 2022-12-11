Баланс между игрой и жизнью

Театралы больших городов рассуждают о современных постановках, о том, что актеры и режиссеры заняты поиском новых форм, смысла, жанров, внедрением суперинноваций.

Какой путь выбирает коллектив театра небольшого городка, как реализует себя, становится ли он ближе к зрителю, берет ли его в свою реальность? Разбираемся в этой теме с режиссером массовых мероприятий Бирского городского Дома культуры и руководителем театральной студии Анастасией ВИТЬКО. Получив диплом актрисы театра и кино Челябинской академии культуры и искусства, она работала педагогом в театральной студии «Актер» в Санкт-Петербурге, в Топ-Театре Омска.

А потом вернулась в родной город.

Поиск и опыт

— Как в вашей жизни появился театр?

— Занималась вокалом и фортепиано, потом — танцами. Когда училась в 11 классе, в Бирск приехал Стерлитамакский театр. Увидела их постановку, и во мне словно что-то щелкнуло. Пройдя в гримерку к артистам, задала единственный вопрос: «Куда поступать, чтобы стать актрисой?» Наряду с другими городами прозвучал Челябинск, факультет театра, кино и телевидения по специальности актрисы театра и кино.

— Чем же вас привлек Бирск после работы в больших городах? И как предыдущая работа сказалась на профессиональном становлении?

— В Питер, замечу, я приехала, уже имея за плечами практическую школу в Челябинском театре драмы — участвовала в постановках параллельно с учебой. В Топ-Театре Омска многому научилась у талантливого режиссера Игоря Григурко.

Актерская профессия — это про опыт. Я работала не только на сцене: осваивала профессии официантки, бариста, модельера, озвучивала мультфильмы, была даже сотрудником дельфинария. А Бирск я очень люблю. Здесь происходит много настоящего, живого и неподдельного. Бирск — город, который вдохновляет. Здесь люди искренние, они не обросли социальной шелухой, лишены высокомерия и заносчивости.

— Какие постановки в вашей актерской карьере считаете самыми значимыми?

— В Челябинске это была «Любка» Дины Рубиной и «Две дамочки в сторону севера» Пьера Нотта. В Омске — «Яма» Александра Куприна, «Феи из хрущовок». Было много прекрасных, интересных спектаклей. В общей сложности состоялось более двадцати постановок, в которых я играла. И каждая оставила особый след в моей актерской судьбе.

Благодарна за то, что режиссер не цеплялся за мое амплуа. В театре принято, что если актриса невысокого роста, то скорее всего травести — девочка, вечный ребенок, вечный подросток. Но мне давали острохарактерные роли, интересные образы, в которых воплощаешься до неузнаваемости. Были абсолютно разные роли. Могла играть и снеговика, и совершенно безбашенную девушку. Служа в театре, надо быть готовым к тому, что будешь всегда разным. Ты можешь быть очень красивым персонажем, а можешь быть ужасным, ну просто отвратительным, как внешне, так и внутренне.

А вот сейчас наступил момент, когда мне интересно играть саму себя, настоящую. Мне не хочется уже перевоплощаться, я умею это делать и учусь этому каждый раз. Но настолько важно иногда ощутить себя настоящей, со своей природой, и быть убедительной в этом. Для меня сейчас это очень ценно.

Шизофреники не востребованы

— Как бы вы объяснили процесс перевоплощения на сцене?

— Перевоплощение — это баланс между жизнью и игрой. Как говорила моя педагог Валентина Романова: «Шизофреники нам не нужны. Вы никогда не должны переходить черту между действительностью и вымыслом».

Театр бывает разным, но мне ближе тот, в котором все безопасно для психики, а больше для раскрытия души. Для меня театр — это способ раскрыться. Многие не могут расстаться с амплуа, которое когда-то кем-то было придумано, навязано.

А так важно понять саму себя, раскрыть себя с той стороной, которая твоя.

— Современный театр — какой он?

— Он пишет новую историю, и она про человека, людей, взаимоотношения, она про настоящность нашу, про индивидуальность. Театр, как балет или опера, всегда был для развития интеллекта и души. И сейчас искусство должно оставаться таким же. Невозможно играть в театре без духовного развития. Это философия, требующая и мозг развивать, и тело, и эмоции. Перед театром стоит извечный вопрос: нужно ориентироваться под людей, моду или нужно нести культуру? Я считаю, что нужно нести культуру. Если она истинная, люди ее поймут. Мне кажется, обязательно нужно быть настоящим и светлым, потому что свет сейчас очень нужен людям. Человек, приходя домой после спектакля, должен быть воодушевлен, он должен любить этот мир и людей.

— Что вас вдохновляет, подпитывает энергией, откуда вы черпаете свои творческие идеи?

— Постоянно знакомлюсь с литературой и рассказами обычных людей о своих судьбах. Мне интересны жизненные перипетии, поэтому предпочитаю автобиографические книги. Нравится собирать истории, я их даже записывала. Пишу рассказы и стихи. Верю в стихотерапию. Если не знаю, как выразиться, пытаюсь сделать это в стихотворной форме. Еще вдохновляют природа, путешествия, музыка.

Научить дружить и быть собой

— Воплощая творческий замысел, режиссер заточен на решение определенных задач. Какие цели преследуете вы, работая с самодеятельными актерами?

— Общаясь с детьми и взрослыми, заметила, что мы совсем разу­чились дружить. Когда меня спрашивают, зачем я создавала театральную студию, отвечаю: «Учу дружить». Театр — искусство коллективное. Театр способен существовать, если несколько человек помогают, поддерживают друг друга. А коллектив — это дружеские отношения. В идеале, конечно. Цель — научить ребят дружить и быть собой. Это не только к детям относится. Со взрослыми часто вот какие метаморфозы происходят: ты их словно вытаскиваешь из скорлупы, они как будто заново себя вспоминают. Помогают различные тренинги.

— Когда можно ожидать премьерный показ спектакля?

— Постановка обязательно состоится. Пока я взращиваю актеров. Это процесс нескоротечный. Да и спектакль — не конечная цель. Важен процесс, в нем мы учимся и развиваемся. Спектакль, который один раз сыгран, это еще не спектакль. Его нужно сыграть раза три-четыре, чтобы он стал живым.

— Легко ли попасть в театральную студию?

— Достаточно написать мне. Самое важное — желание и готовность. Набор провожу два раза в год. Малышей беру всех — с ними надо заниматься, они постепенно открываются. Занимаемся два раза в неделю по часу-полтора. Сейчас будем готовить отчетные концерты, спектакли и поэтические вечера, чтобы дети могли проявлять себя.

— Любой человек может стать актером?

— Творческие задатки присущи всем. Многие не подозревают об уникальности своей натуры или излишне скромны. Моя задача — раскрыть этот творческий потенциал. По поводу лицедейства: а цель ли это — стать актером? Каждый решает сам. Моя задача — чтобы человек поверил в себя, стремился к жизненной цели, развивался, понимал и оценивал, что происходит вокруг, умел размышлять и радоваться. И это гораздо важнее признания зрителей и актерской славы.

г. Бирск.

КСТАТИ

Омский Топ-Театр — постоянный участник российских и международных театральных фестивалей, имеет несколько престижных наград и опыт заграничных гастролей. Среди самых престижных наград — Гран-при на фестивалях в Сочи и Риге.