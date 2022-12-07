Старая улица без исторического контекста

В конце ноября в концертном зале Уфимского училища искусств состоялись публичные слушания о реконструкции улицы Октябрьской Революции в связи с 450-летием Уфы и указом главы республики.

Все присутствующие были единодушны во мнении по поводу сохранения исторической улицы, ее благоустройства. Речь шла о трех этапах реконструкции. Говорили о дорогах, коммуникациях, озеленении. Нам показалось, что недостаточно внимания уделили вопросу исторической памяти и сохранения историко-культурных памятников. Их оказалось 48, именно они формируют среду.

Сегодня обращает на себя внимание отсутствие так называемого средового контекста в городе, которому исполняется 450 лет. Многие объекты в связи с массовым жилищным строительством снесены. Но сохранившиеся ансамбли на Октябрьской Революции представляют собой места, где можно проследить и восстановить эмоционально-интеллектуальную атмосферу поселения и его культурную и историческую глубину.

Предлагаем на пространстве, которое примыкает к Советской площади, сохранить историческую застройку, внести в нее новые смыслы, организовав малые музейные группы, в частности, по улице Октябрьской Революции. Там уже есть музей пожарной охраны, он работает, статус ведомственный, имеет отдельный вход. Возможны также музей старой фотографии со сменяемыми выставками («Уфа в старой фотографии», «Лица Уфы»); музей Петра Ищерикова и начала краеведческого исследования края. Музей предпринимательства в доме Шамова. Музей начального образования (в Кузнецовском училище) — корпус БГПУ или в отдельном здании, рядом. Музей Красного креста (в контексте Первой мировой войны).

Музей Надежды Дуровой и Отечественной войны 1812 года, кстати, Дурова бывала в доме Грибовского на Большой Казанской. Музей полководца А. В. Суворова и всех ранних военных кампаний, в которых принимали участие башкиры — в доме Демидова. Дом Подбельского связан с медициной. Музей благотворительности в доме бывшего «дамского общества» (богадельни). Музей уфимской полиции. Музей уфимской моды. Музей частных коллекций. И, наконец, музей башкирской нефти, о котором ветераны нефтепрома давно говорят.

Вера МАКАРОВА, завотделом истории Национального музея РБ, кандидат исторических наук.