Найти сокровище

Нынешним летом на нескольких российских и международных фестивалях была представлена мистическая драма «Мон» режиссера из Набережных Челнов Софьи Чигировой.

Сюжет картины интригующий: девушка по имени Алина работает диджеем в Санкт-Петербурге, ей выпадает шанс построить карьеру за рубежом. Но планы рушатся, так как у ее бабушки Нурии обнаруживают болезнь Альцгеймера. В итоге Алина возвращается на малую родину и, исполняя просьбу старушки, пытается найти в ее родной деревне… надежно спрятанное сокровище.

Главную роль в фильме исполнила Дина Губайдулина («Слово пацана. Кровь на асфальте»), образ матери героини воплотила Ольга Сутулова («Содержанки», «Последний министр»), а роль бабушки Нурии исполнила актриса Туймазинского государственного татарского драматического театра Рима Ключарева.

Туймазинка признается, что поначалу отказывалась от этой роли. Тем более что и опыта съемок в большом кино у нее не было вовсе. Но, ознакомившись со сценарием, поменяла свое мнение на противоположное.

— Съемки проходили в деревнях соседней Татарии. Мне понравился рабочий процесс — у нас сформировалась отличная команда, члены которой понимали друг друга с полуслова, — говорит Ключарева. — Фильм получился душевный, добрый, о важности семейных ценностей и связи поколений.

Картина уже получила несколько наград. На международном кинофестивале «Алтын минбар» (Казань, сентябрь 2026 года) она была отмечена сразу несколькими призами: призом мэра Казани; специальным упоминанием жюри NETPAC (независимой международной группы кинокритиков и экспертов, которая оценивает фильмы стран Азии на крупнейших кинофестивалях мира) с формулировкой «За возвращение к культурным корням, традициям и семейным ценностям»; специальным призом раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве»; а на фестивале нового российского кино «Горький фест» (Нижний Новгород, июль 2026 года) получила приз зрительских симпатий.

В Туймазинском драмтеатре Рима Ключарева трудится с 1990 года. За это время сыграла в нем более 50 ролей, получила звание заслуженной артистки Башкортостана.