Просто нужно верить

На момент моего приезда в мечети, что находится в деревне Киска-Елга Туймазинского района, только-только начался пятничный намаз. Усевшись в уголке, вместе с десятком прихожан слушаю умиротворяюще-спокойные слова имама о прощении и покаянии, об отказе от грешной жизни и любви к ближнему. Их сменяют аяты, которые звонко и без запинки читает семилетний Багдат. А мой взгляд то и дело останавливается на мешках со строительными смесями, пачках листового пенопласта, штабелях кирпича за окном — стройка здесь еще в самом разгаре.

В 2014 году на общем сходе местные жители выбрали место для строительства будущей мечети. Поднимать ее решили на улице Мира, неподалеку от обмелевшего озера. Люди глядели на перспективу: село растет, домов становится все больше. А значит, благодаря появлению нового микрорайона мечеть совсем скоро окажется не на окраине, а в центре населенного пункта. Больше года велось оформление земли, затем началось строительство.

С перерывами оно ведется уже восемь лет. Но Год полезных дел для малой родины, да простят меня за избитый штамп, вдохнул в это благое начинание вторую жизнь. За последнее время в мечети обустроили теплый наливной пол и заказали ковры, сейчас достраивается верхняя часть минарета. По словам прихожан, изготовление его надстройки обошлось им в четверть миллиона рублей. В эту цену входят материалы, работа и подъем конструкции на многометровую высоту. Далее планируется установить здесь оборудование для призыва на молитву.

Чтобы временное пристанище верующих стало постоянным, предстоит сделать натяжные потолки, обустроить небольшое помещение для приема пищи, отдельные комнаты для омовения мужчин и женщин. Еще — уложить напольную плитку, установить шамбо, выкопать водяную скважину, смонтировать внутренние перегородки.

— После этого мечеть будет открыта 24 часа в сутки. Так что при необходимости найти здесь приют смогут все желающие, — говорит местный житель Данис. Он достраивает здесь дом и готовится стать имамом мечети. — Ведь с давних времен так и было: уставший путник мог прийти в мечеть, перекусить, отдохнуть с дороги, а если нужно, то и переночевать.

По словам моего собеседника, основной костяк инициативной группы, которая постоянно принимает участие в работах либо выделяет средства, — это около десятка человек. Хотя в благом начинании задействованы многие: одни помогают деньгами, другие стройматериалами, третьи просто приходят сюда поработать в выходные дни.

— Долгое время верующие двух деревень, Киска-Елга и близлежащей Чуваш-Улканово, ездили в туймазинскую мечеть, — продолжает Данис. — До города-то всего 12 километров. Но мы верим: когда здесь будут созданы все условия, люди сюда потянутся. Тем более что в этих двух населенных пунктах сегодня живут без малого 700 человек. А сейчас на пятничный намаз здесь собирается около десятка прихожан. То есть речь идет о том, чтобы оживить мечеть.

— Мы, женщины, можем читать пятничный намаз и дома, — замечает местная жительница Флюра Ахметшина. — Но мы сюда ходим! Люди должны видеть: мечеть открыта, каждого здесь ждут. Как бы то ни было, народ тянется к вере. Когда мы в последний раз отмечали здесь Ураза-байрам, зал был заполнен до отказа — в нем собралось 70 человек. В основном бывшие местные жители. То есть через мечеть они поддерживают связь со своей малой родиной.

— Иной раз слышу, что строительство новых мечетей в районе, республике, стране ни к чему хорошему не приведет. Мол, ислам — религия кровожадная. Но это же полная чушь, — возмущается прихожанин Мунавир. — Наоборот, ислам противостоит агрессии, которая окружает со всех сторон. И призывает: не воруй, уважай старших, не проливай крови… В исламе убийство одного невинного человека приравнивается к убийству всего человечества!

И еще. Кто сейчас занимается нравственным воспитанием детей? Да никто! Но ведь все мы хотим, чтобы к старости дети были нашей надеждой и опорой. Роль воспитателей сегодня и берут на себя верующие люди.

По словам прихожан, если будут средства, в нынешнем году строительство мечети завершится.