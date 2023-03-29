Кто, если не я?

Чем старше становится человек, тем чаще вспоминает свою малую родину. А многие неравнодушные люди считают своим долгом помочь родному краю в решении актуальных проблем. Поэтому проект «Атайсал» (отцовский край, малая родина в переводе с башкирского) и стал поистине народным.

Дерево сильно корнями

Зимний сабантуй — удивительное мероприятие. В программе те же народные обряды, спортивные состязания, душевные концертные номера что и летом, только с поправкой на холодную погоду. На праздник в деревню Большой Утяш Гафурийского района съехались односельчане, живущие в разных уголках республики. И разве остановит зимняя стужа, когда поет душа, а вокруг — родные лица! В конце всем победителям вручали подарки. Основным спонсором мероприятия привычно выступила Науфиля Гильванова, которая уже привезла в деревню мешок шерсти, и местные женщины связали для отправки мобилизованным землякам более двух десятков теплых носков. Каждому первокласснику, всем школьникам на Новый год и на день рождения она ежегодно готовит подарки. Односельчане уже привыкли, что Науфиля Зиевна стала доброй волшебницей для всей деревни, да и не только.

— Мне завидовали в других школах района, — рассказывает бывший директор Большеутяшевской малокомплектной школы Сария Зиганшина. — Науфиля Гильванова помогала и двадцать лет назад, продолжает это делать и теперь. Передает мебель, книги, учебные принадлежности, игрушки — всего и не перечислишь. Науфиля-апай для меня — символ доброты и человеколюбия. Когда общаемся по телефону, расспрашивает про всех, ей все интересно, искренне радуется каждому успеху односельчан, если возникают трудности, первой спешит на помощь.

Откуда же у женщины, разменявшей девятый десяток, такая внутренняя сила и великодушие?

Для ответа на этот вопрос, видимо, нужно обратиться к ее родословной. Деревня Большой Утяш — родина знаменитого рода Халиковых. Первый муфтий Башкортостана Мансур Халиков, доктор филологических наук Раиса Халикова, известные писатели Газим Шафиков, Ирек Киньябулатов, выдающиеся хирурги Махмуд, Шамиль Тимербулатовы — список известных людей, имеющих родственные связи, можно перечислять очень долго. Габделхалик Халиков с женой дали жизнь семерым сыновьям, и они все, как и их предки во многих поколениях, были глубоко верующими. Старший сын Хатип, отец будущего муфтия Башкортостана, в свое время учился в знаменитом медресе в Бухаре (Узбекистан), хорошо знал арабский и турецкий языки. Он в своей деревне построил медресе, где учились дети из окрестных деревень. Одним из шакирдов был будущий народный поэт Башкортостана Мажит Гафури. Так небольшая башкирская деревня стала центром притяжения всех желающих получить не только религиозное, но и светское образование. Хатип и один из его братьев, Сабир, были широко известны не только своими религиозными познаниями, но и способностями целителей. Но заниматься этим они могли в исключительных случаях, отдавая все силы просветительству. Когда началась борьба с религиозными деятелями, многие из рода Халиковых стали жертвами репрессий, носители этой фамилии преследовались, многие из чувства самосохранения поменяли место жительства, фамилию. Но они не озлобились, помогали односельчанам пережить непростое время. Тот факт, что в страшный 1921 год в деревне никто не умер от голода, как в соседних, во многом заслуга Халиковых, вспоминают старожилы. Сын Сабира хазрата Хайбулла, он же дед Науфили-апай, пек хлеб и раздавал голодным. Ее матери Емешбике в детстве тоже нередко приходилось угощаться у него. Будто знал, что через много лет эта маленькая шустрая девочка станет ему снохой. В медресе варили кашу и раздавали бедным односельчанам. Услышав звук удара о плуг железкой, дети быстро хватали тарелку с ложкой и бежали туда.

Отец Науфили Зия Хайбуллович был бригадиром, председателем колхоза. Однажды он отдал свой костюм старику, который жил впроголодь. Никогда не вспоминал о подарках, делал это от души.

На прочность испытывала жизнь

Говорят, не воспитывай детей словами, просто показывай им пример. В такой семье человек чужую боль воспримет как собственную, доброта и благородство станут основными чертами характера. Науфиля после школы окончила сначала торгово-кулинарное училище, потом техникум торговли. Работала продавцом, товароведом, директором магазина в Уфе. Среди коллег ее всегда ставили в пример, хотя в советское время в этой сфере работать было нелегко. Ненормированный рабочий день, постоянные проверки народного контроля, ОБХСС и других контролирующих органов, неподъемные планы, дефицит товаров — это выдерживал не каждый. После рождения сына Науфиля перешла в бухгалтерию. Но продолжала активную общественную работу, долгое время была депутатом районного Совета. Выявляла неблагополучные семьи, старалась найти пути решения проблем, выясняла, в чем они остро нуждаются, и вносила свои предложения.

Жизнь испытывала постоянно. Муж Махмут, с которым они жили душа в душу, в возрасте 31 года попал в аварию. Остался жив, но здоровье было навсегда подорвано. Науфиля ухаживала за ним, подрастали сыновья Рияз и Ильдар, нужно было еще их растить, дать достойное образование. Ей пришлось перейти диспетчером на завод. Достойно проводила в последний путь мать, отца. Взяла на себя уход за старшей сестрой, которая пять лет лежала в постели. Сын Рияз тем временем окончил УГНТУ, сделал неплохую карьеру, занялся собственным бизнесом. Этот же путь прошел и младший — Ильдар. Сыновья удивительным образом сочетают в себе талант предпринимателя и стремление помочь нуждающимся. К сожалению, Ильдар полтора года назад ушел из жизни, но успел оставить в сердцах земляков хорошую память своими благими делами.

Человек-праздник

Более 20 лет подряд Науфиля Зиевна вместе с сыновьями, а также с детьми старшей сестры приезжают на Курбан-байрам в Большой Утяш и устраивают для односельчан настоящий праздник.

Построить мечеть в родной деревне предложил старший сын Рияз. Науфиле сразу запало в душу его намерение, ведь на родине первого муфтия республики, их родственника, она обязательно должна быть. Конечно, сомневалась, осилят ли, ведь предстоят большие расходы. Но дети и племянники эту идею дружно поддержали. Односельчане были только «за». С трудом, но земельный вопрос был решен. Помог теперь уже бывший глава администрации района Ахат Шагиев. Дети Науфили-апай, племянники Урал Хисамитов, Гульназ Гаскарова собрали деньги на строительство. А в возведении мечети по мере сил участвовали все односельчане. Таким образом, в 2002 году она появилась на том самом месте, где когда-то стояла старая мечеть.

Их шефство над Домом престарелых в селе Табынск Гафурийского района началось совершенно случайно. Как-то Науфиля-апай с племянницей Гульназ заехали навестить бабушку Магинур из своего села. Бог не дал им с мужем детей, и после его смерти, когда она стала совсем старенькая, ее устроили в это заведение. Увидев, как пожилые бабушки и дедушки нуждаются в материальной и моральной поддержке, Науфиля Гильванова с родней стали приезжать сюда регулярно.

Привозили все — от рубашек и платьев до инвалидных колясок. Кстати, когда Магинур-апай умерла, похоронили ее рядом с мужем в родной деревне со всеми почестями.

Рядом с Домом престарелых находится детский социальный приют. В один из приездов сын Ильдар предложил зайти и туда. Ситуация повторилась: увидев детей и скромную обстановку учреждения, сердобольные Гильвановы поняли, что забыть и просто так уйти они не смогут.

— Ильдар часто ездил и без меня, его туда тянуло, — грустно улыбается Науфиля-апай, вспоминая рано ушедшего в мир иной сына. — Он часто брал детей с собой на собственную турбазу в том же районе, катал на лодке, угощал пловом, устраивал праздники для детей, обиженных судьбой. Дарил им подарки на дни рождения, исполнял детские пожелания на Новый год. Одна девочка лет семи написала, что очень хочет жить со своей мамой. Ильдар встретился с ней. И случилось так, что эта женщина через некоторое время забрала дочь домой. Ильдар потом съездил к ним с подарками, вернулся очень довольный тем, что девочка выглядит счастливой. Кстати, Ильдар хотел усыновить одного из воспитанников, мальчика трех лет, который буквально не отходил от него, когда он приходил.

Директор детского приюта Ольга Ганиева об удивительной семье Гильвановых, их готовности откликаться на любую просьбу может говорить часами. Незадолго до смерти Ильдар сделал беседку для детей. «Смотрим теперь на нее и вспоминаем этого чуткого, душевного человека», — говорят воспитанники и работники приюта. Теперь дело брата продолжает Рияз с родственниками.

Мы сидим с Науфилей Зиевной в ее просторном доме. Сразу обращаем внимание, что хозяйка говорит о людях, односельчанах, вспоминая только их положительные качества. В этом доме постоянно бывают гости.

Ее взгляд теплеет, когда разговор касается малой родины. Она радуется от всей души, если кто-то из односельчан просто поставил новые ворота. Ведь это значит, что человек строит планы, собирается дальше жить. Наш разговор прерывает телефонный звонок. Оказывается, идет очередной сбор подарков для деревенской детворы. Дочка Рияза, Алина, хозяйка сети частных детских садов в Уфе, собирается приехать с подарками. Племянники Урал, Гульназ со своими детьми никогда не остаются в стороне. Это значит, что и новое поколение этого удивительного рода уже помогает малой родине. Если бы у нас было побольше таких людей, мы жили бы совсем в другой стране — более духовной, счастливой и богатой!