Приучать людей к порядку

У Сафуана Галимьяновича задорная улыбка и открытый взгляд. Беседа как-то сразу идет на лад, чувствуется, что мой собеседник — человек с юмором и с журналистом общается не впервые. Подтверждает: будучи на руководящих постах в крупных организациях республики, не раз общался с представителями прессы.

Честно сказать, представляла имам-хатиба мусульманской организации села Новокубово Абузарова по-другому: строгим человеком, сосредоточенным на вопросах веры. Ведь как нужно верить, чтобы построить на собственные средства мечеть и стать имам-хатибом! А может быть, именно таким, доступным, открытым и совсем не строгим должен быть духовный пастырь?

Сафуан Абузаров верит не только в Аллаха, но и в силу рода. Ему многое передалось от предков. Например, предпринимательская жилка. Его дядя был самым богатым человеком на селе, владел кожевенным заводом, магазином. В 30-е годы прошлого века убежал от репрессий в Андижан.

Сафуан Галимьянович родился в Уфе, окончил нефтяной институт, работал на руководящих должностях в этой отрасли, был заместителем начальника объединения «Башагропромстрой». Одного обязательного пункта нет в его биографии тех лет: членства в партии.

— Был случай: чтобы получить хорошую должность, нужно было вступить в КПСС. Рассказал об этом отцу, на что папа ответил историей о том, как его прямо с улицы забрали на строительство Беломорканала. Как его несколько дней искала мать, как от нечеловеческих условий на работах люди умирали тысячами под лозунги: «Вы не преступники, вы строители социализма!». «Я три года страдал безвинно, а ты хочешь в эту партию вступать?!» — спросил отец. И я пошел к начальству и отказался, — рассказывает Абузаров.

Началась перестройка, и Сафуан Галимьянович занялся предпринимательством. Сначала в сфере сельского хозяйства, потом в строительной отрасли, занимался и продажей цветов. Бизнес-идеи были удачными, и Абузаров стал состоятельным человеком.

Как-то ему вспомнилась старая семейная история о том, что дядя, уехавший в Узбекистан, перед отъездом зарыл в родном Старокубово кувшин и ведро с золотом.

— Дядя примерно указал, где они были зарыты, вот я и решил попытать счастья с металлоискателем. Местный старожил на заброшенный участок невдалеке показывает: якобы, когда фундамент копали и нашли это золото, хозяин на радостях все бросил и отбыл в неизвестном направлении, — рассказывает Сафуан Галимьянович.

Его родители оба из Иглинского района — старо- и новокубовцы. Но не только их разговоры про клады запомнил сын. Но и рассказы о деде Валиахмаде с маминой стороны, который был муллой в местной мечети, очень уважаемом человеке, расстрелянном в 1937 году.

— У нас, у мусульман, принято приглашать гостей. Мы жили в Уфе, в Черниковке, в частном доме, и родители на праздники собирали до 40 человек, да еще нас было восемь детей. Что меня всегда удивляло: соберутся родственники со стороны отца и матери, сначала улыбаются, смеются, а потом начинают плакать. Я маленький, не понимал, спрашивал, в чем дело, но кто ребенку будет объяснять, что практически все они были репрессированы, и поначалу радовались встрече, а потом плакали, вспоминая то, через что им всем пришлось пройти. Бабушку со стороны матери тоже арестовали, посадили с грудным ребенком в вагон и отправили в Прокопьевск. Не кормили. По дороге ее дочь умерла. Как приехали, заставили рыть землю: люди думали, что роют себе могилы, оказалось, нет, землянки. Когда срок закончился, она вернулась сюда.

Я спрашивал у мамы, кто предал моего деда. Оказалось, свой же, местный. Дедушку моего очень любили. Я с детства знал эту историю и говорил маме: вырасту — отомщу за него. Хотя виновный был наказан сразу.

После перестройки из КГБ прислали бумажку о том, что мой предок был безвинно расстрелян и похоронен в Уфе. И это все, даже не извинились. Мечеть в Новокубово стояла еще долго, сначала, естественно, с нее срезали минарет, потом там сделали склад и в 80-е годы разобрали.

А в сентябре 2021 года уфимец Абузаров начал строить на центральной улице Новокубово мечеть, которую решил назвать в честь деда — «Валиахмад». Было множество проектов, из которых выбрал тот, что посчитал соразмерным будущему приходу.

— В селе был один мусульманин, читающий намаз, — рассказывает Абузаров, — остальные жители в основном пьющие, неработающие. Останавливаю одного на улице, говорю:

— Ты когда начнешь в Бога верить?

— Я атеист, — отвечает.

— Ты не атеист, ты артист, — говорю.

— С чего это?

— Потому что веришь только в то, что видишь, а в то, что не видишь, не веришь. А ведь воздух, которым дышишь, тоже не видно.

По сотовому разговариваешь с помощью радиоволн, а ну-ка, покажи мне их!

Местные удивлялись, зачем только человек деньги тратит на мечеть, кто в нее будет ходить? Воровали стройматериалы, приходилось Абузарову гонять их с монтировкой в руках.

— Я со многими разговаривал, объяснял, что не собираюсь заставлять их читать намаз, а буду передавать то, что сказано в Коране, и отвечать на вопросы. Ведь несложно раз в неделю прийти послушать минут двадцать. Многие говорят: мы придем.

Оказалось, что наш герой и не собирался становиться имамом. Он искал его на месте, но не нашел и прошел необходимую подготовку. Я поинтересовалась, открыл ли он для себя что-то новое во время обучения.

— В исламе открывать ничего не нужно, все давно уже открыто. На любой вопрос, который вы мне зададите, есть ответ. Все расписано. Сказано: если у человека горе, помогите ему.

Будучи в Турции, я поинтересовался, как там зарабатывают имамы. Оказывается, бизнесмены помогают им с работой рядом с мечетью. Наступило время намаза — он идет читать молитву, потом бежит на работу в киоск или магазинчик.

У Абузарова трое детей и восемь внуков. Хотелось бы больше, говорит он, а я чуть не падаю со стула, когда он сообщает, что уже не работает и вообще-то ему за 70. Выглядит он намного моложе, и я, конечно, интересуюсь, в чем его секрет молодости.

— Наверное, в том, что не пил никогда и занимался спортом, — отвечает собеседник. — Строю дом в Новокубово, возможно, и совсем туда переберусь и буду стараться приучать людей к порядку. Как дедушка.

А пока посадил яблони. Говорит, земля здесь необычная. Чернозема мало, а яблони — выше крыши, а рядом, в Старокубово, только морковка да свекла хорошо растут. Чудеса…