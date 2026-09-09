В приоритете – туризм

Глава региона Радий Хабиров принял абхазскую делегацию во главе с президентом страны Бадрой Гунбой. Участники встречи обсудили ход реализации совместных проектов, а также обозначили перспективные направления для дальнейшего развития сотрудничества.

Как отметил Радий Хабиров, взаимные визиты очень полезны для укрепления связей между Башкортостаном и Абхазией.

– Символично, что именно в день 18-летия установления дипломатических отношений России и Абхазии вы, уважаемый Бадра Зурабович, находитесь в нашей республике. За годы совместной работы мы выстроили теплые рабочие отношения. Эффективно развивается сотрудничество по линии муниципалитетов, исполнительных органов власти. Действует дорожная карта по расширению сотрудничества между Башкортостаном и Абхазией до 2030 года. И главный драйвер двусторонних связей – активное торгово-экономическое взаимодействие. Товарооборот растет четвертый год подряд и за первые шесть месяцев текущего года он превысил уровень всего 2025 года, – подчеркнул Радий Хабиров.

Например, хорошие перспективы для туристической отрасли дает развитие прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом, которое открыто нынешней весной. Также участники встречи обсудили продолжение программы «Башкиро-абхазское долголетие», и еще одну инициативу – строительство санатория для отдыха и реабилитации жителей Башкортостана. Здравницу планируется возвести в селе Бабушара Гурлыпшского района Абхазии. Уже подготовлена необходимая документация, проект будет реализован при поддержке Башкирии.

Кроме того, в Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса состоялась встреча с представителями регионального бизнеса. Башкирские предприниматели выразили заинтересованность в сотрудничестве с Абхазией по различным направлениям. В частности, зарубежным партнерам предложили рассмотреть возможность подготовки на базе учебных заведений РБ специалистов в сфере туризма.

– Взаимодействие с Российской Федерацией – приоритетное направление развития нашей страны. И особое место здесь занимает сотрудничество с регионами. Башкортостан на протяжении многих десятилетий поддерживал народ Абхазии. И сегодня наша крепкая дружба способствует выстраиванию системной работы в экономике, образовании, культуре. По итогам 2025 года товарооборот с Башкортостаном вырос в пятнадцать раз. Также нельзя не отметить высокий интерес представителей туриндустрии Абхазии в посещении Башкортостана с последующей презентацией возможностей региона своим жителям, – подчеркнул в свою очередь Бадра Гунба.

Президент пригласил башкирскую сторону принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости, который в Абхазии отпразднуют 30 сентября.

Отвечая на вопросы журналистов, Бадра Гунба отметил, что современный уровень взаимодействия с Башкортостаном можно охарактеризовать как беспрецедентный. Здесь наблюдается очень хорошая динамика развития отношений во всех сферах. Это новые возможности, которые появились благодаря усилиям руководства Башкортостана.

– У наших братских отношений долгая и яркая история, а возможности для развития сотрудничества далеко не исчерпаны. Здесь важно учитывать уникальные географические особенности Абхазии с точки зрения туризма, который остается серьезной точкой роста экономики. Мы намерены шире открыть эту страну для жителей Башкортостана. А наш рынок дает зарубежным партнерам хорошие перспективы наращивания поставок сельхозпродукции. По многим направлениям мы пока находимся на этапе изучения перспектив. При этом рост показателей позволяет говорить о том, что развитие взаимодействия будет полезным для обеих сторон, – сказал Радий Хабиров.

Абхазская делегация посетила Советскую площадь, где зарубежные гости возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунбы и главы Башкортостана Радия Хабирова, во время которой они обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества и дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Подробнее перспективы сотрудничества стороны обсудили на расширенной встрече правительства Башкортостана с делегацией Абхазии. Также в программе рабочего визита зарубежных гостей – посещение ряда промышленных и образовательных объектов, детальное обсуждение совместных проектов.

Фото: с сайта glavarb.ru.