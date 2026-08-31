Только вперёд

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, в ходе рабочей поездки в Башкирию встретилась с главой региона Радием Хабировым и посетила ключевые научные и образовательные площадки региона.

— Башкортостан — один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году здесь впервые в истории собран миллион тонн масличных культур, а урожай зерновых и зернобобовых превысил 3,6 миллиона тонн. В животноводстве также идет постоянный рост и по продуктивности, и по объемам производства молока, мяса. Местная продукция хорошо известна потребителям во многих регионах страны. Уверена, республика продолжит наращивать свой потенциал, — сказала Оксана Лут во время встречи с Радием Хабировым.

— Несмотря на неустойчивые погодные условия, аграрии убрали уже 50 процентов засеянных площадей, намолотив порядка двух миллионов тонн зерна, — сообщил Радий Хабиров. — Последние годы в структуре посевов мы ориентируемся на увеличение доли масличных культур, видим хороший потенциал развития этого направления. В целом прогнозы на урожай в этом году достаточно хорошие. Благодаря эффективному взаимодействию с минсельхозом России мы за последние годы серьезно модернизировали технический парк хозяйств. С 2020 года аграрии закупили машин и оборудования на 80 миллиардов рублей. Только в 2026 году приобрели техники более чем на девять миллиардов рублей.

Министр сельского хозяйства России ознакомилась с подготовкой кадров для агропромышленного комплекса и новыми отраслевыми разработками. Главная тема, которая привлекла ее внимание, — интеграция фундаментальной науки, передовых образовательных решений и реального сектора АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В межвузовском кампусе особый интерес у представителей минсельхоза вызвали проекты в области биомедицины, генетики и «зеленой» химии, напрямую связанные с агропромом. В Геномном центре Оксане Лут и Радию Хабирову представили проект «умной фермы». Разработка уже внедрена в животноводческом комплексе в Стерлитамакском районе. Система использует искусственный интеллект для климат-контроля, мониторинга поголовья и автоматизированного распределения кормов.

Гости посетили лаборатории Института биохимии и генетики. Особое внимание было уделено разработкам в сфере геномных технологий для животноводства и растениеводства. Ученые института представили наработки, которые позволяют значительно ускорить выведение новых высокопродуктивных сортов. Оксана Лут высоко оценила научный потенциал республики, отметив его важность для достижения федеральных показателей по импортозамещению.

В Башкирском государственном аграрном университете, который в прошлом году вошел в программу «Приоритет 2030», были продемонстрированы результаты масштабной модернизации.

А в Центре прогрессивных технологий и эмбриологии гостям показали инновации, которые вуз готовит для АПК страны. Среди них — проект создания Российского центра цифрового фенотипирования на платформе «ПУСК», а также уникальная климатическая камера роста «Спектр-1,0 КР». Была продемонстрирована и разработка по цифровой трансформации селекции в свиноводстве с использованием машинного зрения. Это позволяет автоматизировать племенную работу и повысить точность отбора животных по заданным параметрам.

Оксана Лут назвала БГАУ одним из ключевых вузов в системе минсельхоза.

Радий Хабиров, в свою очередь, отметил беспрецедентный уровень вложений в аграрный вуз и поблагодарил федеральное ведомство за системную поддержку инициатив республики.