Сей в добрую пору

Столица Башкортостана на несколько дней стала аграрным центром страны. Представители отрасли в рамках деловой программы обсудят не только предстоящие весенние полевые работы, но и будущее российского села, сегодняшние проблемы и пути их решения. Фермерам и предприятиям АПК предоставляется уникальная возможность наладить прямой контакт с производителями сельхозтехники, ну а горожане и гости столицы смогут приобрести на выставке натуральные продукты.

Трактор-шоу

— Трактор приобрести не желаете?

Услышав неожиданный вопрос, я на секунду теряю дар речи. Изобразив из себя успешного фермера, завожу разговор о цене.

— Стоит 18 миллионов рублей, у нас хорошая система скидок, подумайте.

Да уже подумал. Уж больно хорош мощный железный красавец. Нужно будет купить такой трактор… в магазине игрушек для внука. А представитель производителя уже обсуждает на профессиональном сленге возможности модернизированного экземпляра с инженером крупного агропредприятия из Уфимского района.

Тут настоящее раздолье для желающих обновить парк «железных коней». На площади перед ВДНХ мы насчитали почти 200 единиц техники от сотни производителей. И это при том, что вся техника, которую хотели продемонстрировать производители, здесь не помещается, поэтому на площади «Башсельхозтехники» в Уфимском районе вот уже несколько дней работает еще одна выставка. Это свидетельство того, что рынок сельскохозяйственной техники в России и в нашей республике не ужался, он развивается независимо ни от каких ситуаций, считает замминистра сельского хозяйства РБ Павел Иофинов. Конечно, немалую роль в этом играют различные программы господдержки, как федеральные, так и республиканские. Скидки предоставляют и сами производители техники. Например, Петербургский тракторный завод, «Гомсельмаш» дают 10-процентную скидку дополнительно к мерам господдержки.

В прошлом году аграрии Башкортостана приобрели более 3,2 тысячи единиц сельхозтехники почти на 12 млрд рублей. В результате посевных и почвообрабатывающих агрегатов в текущем году будет задействовано на 300 единиц больше, чем в 2022-м. Конечно, если посмотреть на обеспеченность техникой по районам и хозяйствам, то картина неоднородная. Например, агропредприятие «Урожай» из Аургазинского района каждый год приобретает техники больше, чем семь-восемь районов, вместе взятые. В том же Аургазинском районе лишь 15 процентов комбайнов выработало нормативный срок эксплуатации, в то время как в Архангельском, Благовещенском, Салаватском и некоторых других этот показатель превышает 80 процентов.

Поворот на Восток

Наши аграрии обеспечивают население республики основными продуктами питания. В то же время по многим продуктам наблюдается перепроизводство. До 2022 года излишки поставлялись в основном в европейские страны, теперь же приходится искать новые направления.

— Рынки в ближайшем будущем будут ориентированы на Китай, Иран, Ирак, арабские страны и Африку, — считает вице-премьер правительства РБ Ильшат Фазрахманов. Например, в Китай из республики экспортируется подсолнечное, рапсовое масло и другая продукция. Но, как известно, Восток — дело тонкое. Вести переговоры с тамошними партнерами нелегко: совершенно другая культура и манера поведения могут шокировать европейцев, говорят специалисты.

Проявление исключительного уважения к вам, заверения в дружбе навек отнюдь не означают готовность отступить хотя бы на йоту от своих требований. Такое же отношение почувствовали члены башкирской делегации во время недавнего визита в Иран.

Таким образом, аграриям предстоит определить структуру посевов исходя из потребностей рынка. Претерпевает изменения и внутренний рынок. К примеру, недавно в республике появился солидный инвестор, один из крупнейших производителей мяса птицы в России, который намерен резко увеличить производство продукции. Ильшат Фазрахманов считает, что необходимо менять структуру растениеводства, ориентировать часть севооборота на корма, увеличивать площади сои, что нетрадиционно для нашего региона. Видимо, предстоит заняться сушкой и гранулированием травы, например, люцерны. Такой корм имеет долгий срок хранения. Важной задачей ближайших лет является также увеличение мощностей для хранения зерна. Сегодня в республике можно разместить до четырех миллионов тонн урожая. В прошлом году его получили на миллион тонн больше, и сразу возникли проблемы. Сегодня многие аграрии, у которых есть возможности, начали строить склады, быстровозводимые сооружения.

Радует тот факт, что в последние годы инвестиции в АПК республики растут. Например, селекционно-семеноводческий центр упомянутой выше компании «Урожай» способен производить почти 30 тысяч тонн качественных семян ежегодно, это практически десятая часть необходимого республике объема. В рамках выставки «Агрокомплекс» состоится запуск новых производств. На базе компании «Матрикс-универсал» в Уфимском районе будут собирать гусеничные тракторы совместно с Мозырским заводом Республики Беларусь. А на стерлитамакском предприятии «Баш­агромаш» запускают новый отдел по производству самоходных косилок «Чулпан».

Строительство мелиоративных систем орошения полей, современных индустриальных ферм, предприятий, элеваторов способствует повышению роли нашей республики как аграрного региона. Население планеты продолжает увеличиваться, недавно родился 8-миллиардный ее житель, а количество плодородных земель в связи с климатическими изменениями не только не растет, но даже немного уменьшается, считают ученые. Это значит, что спрос на продовольствие в мире будет только расти.

В ожидании засухи

Минсельхоз республики проведение весенних полевых работ нынче оценивает в 22 млрд рублей, и основную долю затрат аграрии смогут закрыть с помощью льготных краткосрочных кредитов. Ремонт техники в основном завершается, семян хватит с запасом, ведь в прошлом году собран рекордный урожай. Вместе со снижением цен на зерно подешевели элитные и суперэлитные семена. Поэтому сейчас самые подходящие условия для их приобретения.

Аграрное ведомство республики настраивает сельчан на то, чтобы отсеяться максимально быстро, насколько даст погода. Это позволит уменьшить потери урожая, если вдруг случится засуха.

Общая площадь посевов составит в Башкирии 2,8 миллиона гектаров, что на 3,2 тысячи га больше, чем в прошлом году. Под яровые будет выделено 2,1 млн га, под озимые — 318 тысяч. По сравнению с прошлым годом площадь яровых уменьшилась на 55 тысяч гектаров, а озимых — возросла на 56 тысяч гектаров. Это связано, прежде всего, с тем, что в условиях учас­тившихся засух именно озимые дают наиболее высокий урожай за счет запасов весенней влаги. А вот площадь под технические культуры, имеющие высокую рыночную цену и хороший экспортный потенциал, возрастет на 7,8 тысячи га. Снижение на 2,8 тысячи гектаров площадей под рапс должно обрадовать пчеловодов. Ведь эта культура требует обязательной химической обработки от вредителей, нередко приводящей к массовой гибели пчел.

А вот в Стерлитамакском районе площади под эту культуру будут увеличены в два раза. Главный агроном управления сельского хозяйства района Виктор Бульц уверяет, что уже накоплен определенный опыт, сельхозпредприятия с владельцами пасек спокойно работают на взаимовыгодных условиях. Как еще одну особенность предстоящего аграрного сезона он отмечает сокращение площадей под подсолнечник, эта культура займет 12 процентов пашни (было более 15).

По мнению специалиста, подсолнечник истощает почву, он должен занимать не более шести процентов площадей. Район — лидер по валовому урожаю зерновых. Одним из условий хорошего урожая является использование минеральных удобрений. Виктор Бульц подчеркивает, что килограмм удобрений дает прибавку около 8 кг зерна, без них стерлитамакские поля способны давать лишь 15 — 18 центнеров, а в прошлом году этот показатель достиг 40 центнеров. Хозяйство имени Калинина, а также некоторые фермеры уже приобрели удобрений из расчета около 100 кг на гектар, эта работа продолжается. Нужно признать, что ценность минеральных подкормок понимают все, но многим они не по карману.

Буквально через месяц аграрии выйдут на весенние полевые работы. Пока продолжается активная подготовка к сезону. Сельхозпроизводители приобретают семена, ГСМ, удобрения и ломают голову над тем, где взять финансы, чтобы отсеяться по науке, как привлечь кадры и ресурсы. О насущных проблемах села и пойдет разговор на круглых столах, на пленарном заседании открывшегося сегодня в Уфе агрофорума.

Прямая речь

Азат ЯНГИРОВ, ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук:

– Проведение подобных отраслевых выставок и форумов российского масштаба – это очередной шаг на пути к повышению привлекательности Башкортостана. Причем не только в агропромышленном секторе, но и во многих других – в сфере инвестиций, туризма, образования. Наверное, самое главное, что получает от таких мероприятий республика – это деловая репутация, авторитет и признание Башкортостана в качестве одного из крупных центров развития Российской Федерации, что, несомненно, благотворно отражается на всех отраслях экономики и социальной сферы нашего региона. Кроме того, организация таких выставок и форумов – это одно из наиболее эффективных решений, направленных на развитие связей, коммуникаций республики в современных реалиях, что закладывает основу для долгосрочного развития Башкортостана.