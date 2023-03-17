Тегеран-23

Официальная делегация республики провела насыщенный событиями рабочий визит в Исламскую республику Иран, и он, по словам главы Башкортостана Радия Хабирова, получился отличным. «Мы выезжали в разные страны, искали партнеров. Но это один из лучших визитов по результативности», — сказал глава региона журналистам по завершении поездки.

История отношений республики с государством в Передней Азии имеет глубокие корни. Скажем, некоторые ученые вообще считают, что у иранцев и башкир много общего. В официальной иранской историографии отмечается, что жители этой страны с древних времен называли ее «страной ариев» (Ираном). Их предки пришли на эти земли с севера, а прародиной были земли нынешней южной части России, от Причерноморья до Урала.

— Перед вашим визитом я изучил информацию о Башкортостане и с удивлением обнаружил, что отношения Ирана с вашим регионом насчитывают не один десяток лет. Надеюсь, мы сможем вывести эти отношения на новый уровень, — отметил и Мохаммад Мусави, замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана.

Есть связи и более современные. Так, и Россия, и Иран испытывают значительные трудности в экономике, связанные с рестрикциями недружественных государств. Пикантности добавляет и тот факт, что наша страна в свое время поддержала введение ООН санкций в отношении Ирана и до сих не отозвала свое решение. Впрочем, это не особо мешает развитию взаимовыгодных отношений двух попавших в непростую внешнеполитическую ситуацию государств.

Иран в условиях внешнего давления живет уже много лет и за это время сумел развиться в технологическом плане. Нынешний положительный импульс связям нашей республики с этой страной дал прошлогодний визит в Уфу Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана в Российской Федерации Казема Джалали.

— С точки зрения природы и достопримечательностей Башкортостан — очень красивый регион. У вас сильная промышленность. Можно сказать, что сегодня сотрудничество России и Ирана находится в своем «золотом» периоде. Мы надеемся, что эти отношения будут переходить и на межрегиональный уровень. У Башкортостана огромный потенциал и возможности для такого взаимодействия, — сказал тогда Казем Джалали.

Посол в августе прошлого года предложил создать совместную рабочую группу по детальной проработке визита делегации Башкортостана в Иран. И вот он состоялся. Причем, по оценке его участников, получился успешным, открывающим новые горизонты не только для экономического сотрудничества, но и новых взаимоотношений в гуманитарной сфере.

— Отношения Исламской республики Иран и Российской Федерации имеют давнюю историю, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров. — Точно так же, как и сотрудничество Башкортостана и Ирана. Сейчас настал тот период, когда нам надо усилить и активизировать наши отношения. Для этого есть все необходимые условия. Мы с восхищением и уважением смотрим на то, как в последние годы развивается Иран, какие успешные шаги он сделал в развитии технологий, промышленности, сельского хозяйства. Структура экономики Башкортостана и Ирана во многом схожа. Но в то же время есть много направлений, которые могут взаимодополнять наше сотрудничество.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров также высоко оценивает итоги визита в Иран, назвав их очень результативными.

— Возвращаемся не просто с идейными наработками, а уже с четким пониманием формата и содержания сотрудничества, — подчеркнул он и в качестве одного из направлений назвал производство нефтегазового оборудования, на котором специализируется более 20 предприятий региона.

Не обошел вниманием Андрей Назаров и производство авиационной, автомобильной и спецтехники.

— Наши промышленные флагманы — УМПО, «Автонормаль», «Автокомплект», НефАЗ и другие — готовы выстраивать плотное партнерство, — уверен он.

Есть наработки, интересные обеим сторонам и в лесопромышленном комплексе, агропромышленной отрасли, инновационных отраслях.

— Мы планируем наладить серийный выпуск беспилотных авиационных систем, а у Ирана есть выдающиеся достижения в разработке и производстве многих типов беспилотников. Предложили организовать крупноузловую сборку иранских БПЛА с последующей локализацией производства у нас, — поделился перспективами Андрей Назаров.

Последнее чрезвычайно важно с точки зрения возможности застолбить развитие высокотехнологичного направления промышленности именно в нашем регионе. Ведь и президент России Владимир Путин, и премьер Михаил Мишустин говорят о необходимости ускоренного производства БПЛА, создания новых заводов по их выпуску. В Башкирии накоплен опыт производства беспилотников. В этом можно было убедиться на декабрьской Международной неделе бизнеса в Уфе, где целый ряд предприятий представили новейшие разработки в этой сфере. Есть уверенность в том, что сотрудничество с Ираном, чьи аппараты, по сообщениям некоторых телеграм-каналов, были замечены и в зоне специальной военной операции, пойдет нам лишь на пользу.

Есть потенциал сотрудничества и в туризме, а также в образовании и науке. «Наработки по сотрудничеству в этой сфере у вузов и научных организаций Башкортостана уже есть, — написал на своей странице в социальных сетях Андрей Назаров. — Уверен, что создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и запуск межвузовского студенческого кампуса послужат импульсом для расширения партнерства».

Добавим, что премьер-министр республики провел для иранских коллег презентацию экономических возможностей Башкирии и предложил рассмотреть вопрос о создании ирано-башкирского торгового дома, который станет ключевым институтом развития наших торгово-инвестиционных отношений.

В прошлом году поставки продукции из республики в Иран составили чуть более 115 млн долларов. В планах — выйти на уровень в полмиллиарда. При тех обоюдных возможностях, которые имеются у иранцев и у нас, это не выглядит чем-то несбыточным.

— Мы работали здесь всего два дня, но успели заключить целый ряд соглашений и подготовили к подписанию серьезный пакет документов, — отметил Радий Хабиров. — Вместе с коллегами из правительства Ирана мы приняли решение, что подготовим дорожную карту. Включим в нее все договоренности и будем их поэтапно выполнять. Башкирская сторона примет участие в выставке Iran Oil Show в Тегеране. Иранские предприниматели приедут на выставку «Газ. Нефть.

Технологии» в Уфу. А осенью проведем Дни Исламской республики Иран в Башкортостане.

Заявка на взаимовыгодное сотрудничество подана весомая. Но это отнюдь не означает, что сейчас все пойдет как по маслу. Для реализации намеченных планов предстоит еще очень много потрудиться, выработать общие подходы. Ведь, как ни крути, но Восток — дело тонкое, и тут кавалерийским наскоком ни один вопрос не решается. Надежду на позитивный ход событий дает и символичная дата — в этом году отмечается 80 лет Тегеранской конференции, задавшей миру траекторию развития мирных отношений на многие десятилетия вперед.