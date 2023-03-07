Стартовать помог «Агростартап»

Начинающий фермер Азамат Бадамшин из села Старосубхангулово Бурзянского района считает себя счастливым человеком, которому очень повезло в жизни. В прошлом году он участвовал в конкурсе на гранты «Агростартап» и победил.

По профессии он механик. Окончил Зилаирский совхоз-техникум.

— В принципе, у меня нужная профессия, найти работу не проблема. Но хотелось открыть свое дело. А чтобы создать фермерское хозяйство, нужны средства. Техника сейчас стоит дорого. В нашем лесном районе заниматься полеводством практически невозможно, пахотных земель мало. А вот мясо лишним никогда не будет, поэтому решил взяться за это направление, — рассказывает сам фермер.

На выигранные деньги он приобрел трактор, к нему — пресс-подборщик, грабли, косилку и прочий инвентарь.

— Сейчас занимаемся изготовлением срубов. К весне хотим поставить ферму. Пахотная земля есть, еще паст-бища на 70 гектарах, сено заготовили впрок, начали закупать КРС симментальской породы. Хорошая порода, мясная. Хотим постепенно увеличить стадо до ста голов, — делится планами Бадамшин, который уже подумывает и о переработке — хочет взяться за изготовление мясных полуфабрикатов.

Молодой фермер — многодетный отец. У него подрастают два сына десяти и двенадцати лет и дочка.

— В сельской местности мальчики взрослеют быстро. Вот и мои сыновья уже помогают по мере сил. Особенно к технике тянутся. Когда что-то ремонтирую, не отходят от меня ни на шаг, все им интересно. Будет кому оставить свое дело. Я ведь и сам с малых лет возле отца крутился. Он был водителем, вслед за ним и я к технике пристрастился, — признается Азамат.

Отметим, с 2012 года в рамках программы «Агростартап» (ранее она носила название «Начинающий фермер») грантовую поддержку получили 27 бурзянцев. Эти деньги они потратили в основном на приобретение сельхозтехники, оборудования, увеличение поголовья скота. По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан» грант получили восемь фермеров района.

КСТАТИ

По данным минсельхоза РБ, в 2022 году общая сумма господдержки по программе «Агростартап», реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в республике составила 125,4 млн рублей.

Напомним, что размер грантов для проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений составляет до пяти миллионов рублей, по другим направлениям — до трех миллионов рублей. Основное условие —

претендент софинансирует проект в объеме не менее десяти процентов от его стоимости.