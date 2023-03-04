Идейные люди

В нынешнем году исполнится десять лет с того момента, как в республике был запущен этот сразу набравший популярность проект. Сейчас в нем принимают участие 694 производителя. Из них 587 предприятий производят продукты питания, 107 — непродовольственные товары. Только в минувшем году к проекту присоединились 117 предприятий, и число участников продолжает расти. Сегодня узнаваемым знаком «Продукт Башкортостана» маркируется более 26 тысяч наименований продукции. Познакомиться с участниками проекта воочию позволил пресс-тур по нескольким уфимским предприятиям.

Сила природы

Первым делом отправляемся в компанию «Травы Башкирии». Найти ее в Демском районе оказалось не так легко. Но зато потом перед нами предстало богатое разнотравье республики, которое здесь научились умело использовать.

В цеху, где производят этот необычный товар, ощущался замечательный травяной запах. Один из станков ловко фасовал загруженное в бункер измельченное сырье в фильтр-пакеты, а по соседству сотрудницы упаковывали чай в коробки.

Главная ценность продукта в том, что травы выращены в республике и качество их строго контролируется.

— Основная масса иван-чая, например, поступает к нам из Белорецкого района — с местной заготовительной конторой мы сотрудничаем много лет. С частными заготовителями не работаем, потому что их сырье не соответствует нашим требованиям. Кроме того, у нас есть свои агростанции. Поэтому мы всегда знаем, где и в каких условиях выросли травы, — поясняет директор компании по развитию Эвелина Каримова.

Два новых станка для фасовки приобретены в минувшем году благодаря субсидии минсельхоза — «Травам Башкирии» как переработчикам возместили 40 процентов их стоимости. В этом году компания купила автомобиль для доставки продукции в магазины и санатории. Магазинов, кстати, более тридцати, они есть в Уфе и в других городах республики, в Оренбурге, в Казахстане. Предприятие также поставляет продукцию в региональные и федеральные торговые сети.

— Основная наша продукция — чайные напитки, безалкогольные бальзамы, сиропы. Используем в производстве иван-чай, ромашку, эхинацею, шиповник, другие травы и ягоды. Ту же ромашку, например, можно давать детям с рождения, витаминные чаи подходят для беременных. Иван-чай — хороший антиоксидант, эхинацея — прекрасный иммуномодулятор. Есть и успокаивающие чаи, антипаразитарные, лакричный чай, который очищает легкие, — отмечает Эвелина Каримова.

Особая линейка на предприятии — черный или зеленый чай с добавлением трав и ягод. Польза при этом получается двойная: удовольствие от привычного чая и благотворное влияние натуральных компонентов.

Чаем, впрочем, здесь не ограничиваются. Одна из фишек — кисель, черничный и шиповниковый. Продукт сертифицирован и поставляется на комбинаты школьного питания. Делают его из натуральных ягод, отжимая их и добавляя крахмал и сахар. Помимо обычного киселя, который нужно варить, есть быстрорастворимый.

В завершение экскурсии заходим в цех, где производятся сиропы.

— В этом бункере травы и ягоды настаивают при определенной температуре под ваку-умом. Затем варят сироп, добавляя туда сахар или подсластитель, — поясняет Эвелина Каримова.

На прощание пробуем два фирменных бальзама от предприятия. Они безалкогольные, на травах, состав очень хорош, да и вкус оказался отменным. Именно на них возлагают надежды в плане поставок сувенирной продукции к 450-летию Уфы.

Медовые изюминки

Крестьянско-фермерское хозяйство, руководителем которого является Резеда Куляшова, располагалось в неожиданном месте — в таунхаусе на улице Испытателей. Здесь, впрочем, находится только цех по фасовке меда, а пчелы, конечно, живут совсем в других местах.

— Я основатель компании и главный пчеловод семейной пасеки, — с ходу пояснил встретивший нас у порога Григорий Куляшов. — Центральная пасека находится в деревне Начапкино Уфимского района, но мы в течение лета вывозим пчел в разные места и получаем разные сорта меда. У нас 150 своих ульев, но мы также работаем с другими пчеловодами из Гафурийского, Иглинского и Уфимского районов.

В цехе мед фильтруется, расфасовывается по банкам, после чего отправляется в магазины Уфы и на маркетплейсы. В месяц предприятие способно фасовать от 3 до 5 тонн меда. Тара самая различная: от 150 граммов до трехлитровых банок, но самый ходовой вариант, по словам предпринимателя, — один килограмм.

— Наши пасеки находятся вдали от трасс. И мы очень строго подходим к качеству продукта. Основных видов меда у нас три: липовый, цветочный и гречишный. Если говорить о цене, то трехлитровая банка липового меда стоит 2500 рублей, цветочного и гречишного — 1600 рублей, — поясняет Григорий Куляшов.

Есть у Куляшовых и свои изюминки. Это акациевый и донниковый мед, мед с орешками — миндалем и кешью, а также взбитый крем-мед.

— Мы возим пчел в Краснодарский край и там получаем акациевый мед. Это, конечно, необычно, но рынок просит чего-то нового. Сейчас думаем над тем, чтобы производить каштановый мед, — отмечает Резеда Куляшова.

Добавим в заключение, что к семейному бизнесу Куляшовы привлекают и двух своих малышей. Но, конечно, дети на пасеку ездят пока только на экскурсию.

Главное — качество

Вывеску компании «ВиЦыАн» на Кооперативной поляне с трассы Уфа — Аэропорт не заметить трудно. Однако мало кто знает, что именно она производит. Для нас, например, это было открытием.

Коммерческий директор предприятия и супруга руководителя Яна Цыганкова цепочку производства начинает представлять с нижнего этажа. Здесь в специальные формы заливают компоненты и под давлением «выпекают» пенополиуретановые «пирожки».

— Это противопролежневые матрасы и подушки, в том числе с гелевыми вставками. Ценность их в том, что они не создают ответного давления, равномерно распределяют массу тела, не сдавливают сосуды. Раньше гелевые наполнители мы привозили из-за границы, но потом вывели свою формулу и производим их сами, единственные в России. Состав, кстати, запантентован, — отмечает Яна Цыганкова.

Коммерческий директор показывает станок, на котором матрасу придают нужную форму. Чуть дальше один из сотрудников вклеивает в будущий противопролежневый матрас гелевые элементы. Потом его закроют и запаяют. Кстати, клей при этом используется без запаха и не токсичный.

Работа над изделиями продолжается этажом выше: здесь на матрасы надевают чехлы.

— Ткани для них изготавливают на заводах специально под наше техзадание. Главное для нас — качество, чтобы мы могли конкурировать на российском рынке. При пошиве чехлов используем современные технологии. Например, ультразвуковые машинки: они делают безниточные швы на влагонепроницаемых тканях и швы на клеевой основе, — отмечает Яна Цыганкова.

Противопролежневые матрасы реализуются в рамках госконтракта, в частности, по сертификатам Фонда социального страхования, ныне Социального фонда. Они используются и в больницах, где нагрузка крайне высока. По словам коммерческого директора, даже если их использовать 24/7, они не проминаются в течение пяти лет.

Всего у компании около 500 разработок. Одни из последних — футоны и кресла-кровати. Кроме того, недавно закуплено оборудование, которое позволит сделать производство безотходным. Остатки пенополиуретана будут дробить и набивать матрасы в бюджетном варианте. Стоить они будут 500 — 600 рублей.

— Каждое изделие у нас продумано до мелочей. Мы постоянно что-то внедряем, что-то убираем, модернизируем. С потребителями и их родственниками находимся в постоянном контакте. При необходимости можем выполнить индивидуальный заказ. При этом география поставок у нас — от Камчатки до Калининграда, — подчеркивает Яна Цыганкова.

«ВиЦыАн» — это по-настоящему семейный бизнес: двое взрослых детей Цыганковых работают здесь же, в компании. Младшая дочка пока первоклассница, но тоже собирается в будущем устроиться сюда художником. Добавим, что компания отмечена многочисленными наградами и значится в реестре социальных предприятий.

Прямая речь

Зульфия САИТОВА, ведущий специалист ГКУ «Испытательный центр», представитель проекта:

— Участие в проекте «Продукт Башкортостана» — бесплатное для производителей. Мы проводим торгово-закупочные конференции с участием федеральных и региональных торговых сетей.

Просто постучаться в тот же «Магнит», например, достаточно сложно. А на конференциях производители могут напрямую пообщаться с представителями торговых сетей, представить образцы продукции, прайс-листы. Аналогичные

мероприятия проводим и за пределами республики, выезжаем в Челябинск, Екатеринбург.

Еще один формат работы — ярмарки. Например, на последней ярмарке в гипермаркете «Лента» в Сипайлово свою продукцию представили 14 производителей молочной продукции, мясных полуфабрикатов и деликатесов, кондитерских и ремесленных изделий.

МЕЖДУ ТЕМ

Основная задача проекта «Продукт Башкортостана» — стимулирование производства и потребления продукции республиканских производителей, создание эффективной системы продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынках.

В минувшем году в торгово-закупочных сессиях приняли участие 585 предприятий, было подписано 210 договоров о поставках продукции в торговые сети.

Товары участников проекта представлены во всех регионах России. Свою продукцию за пределы республики поставляют 148 дипломантов, на экспорт — 25 участников.