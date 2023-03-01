Родная земля прокормит и вылечит

Доходы консолидированного бюджета в сфере земельно-имущественных отношений в прошлом году оказались существенно ниже ожидаемых. В основном из-за снижения поступлений от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Зато «выстрелили» те источники доходов, на которые республика не так сильно рассчитывала. Как сообщила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, продажа земельных участков и имущества из собственности региона принесла в бюджет более 1,4 млрд рублей.

— Мы неоднократно говорили о росте суммы задолженности по арендной плате за земельные участки до разграничения. В 2022 году задолженность составила 3,5 млрд рублей, из них 1,13 млрд невозможны к взысканию. Мы в судебном порядке выставили 12 тысяч претензий по договорам, половина из них на 411 млн рублей удовлетворена, — рассказала Наталья Полянская.

А вот в других сферах минземимущества продемонстрировала отличные результаты. Продолжается перевод в цифровой формат государственных услуг — их уже 26. По сравнению с 2021 годом количество заявлений выросло в два раза — с 67 до 121 тысячи, из них в электронном виде — с 33 до 68 тысяч. Минземимущества активно включилось в работу по созданию возможностей для развития инвестиционной деятельности в республике. Только за прошлый год ведомство предоставило 25 земельных участков общей площадью 3,7 тысячи гектаров без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. Причем заметно, что в регионе возрос интерес инвесторов к большим территориям под капиталоемкие проекты.

— Самый остросоциальный вопрос министерства — это выделение земельных участков льготным категориям граждан. В 2022 году им предоставлено 69 918 земельных участков, обеспеченность достигла 77 процентов (в 2020-м было 72,8 % — Ред.). Кроме того, сейчас многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют право выбора между земельным участком и единовременной денежной выплатой в размере 250 тысяч рублей. Если суммировать обеспеченность землей и сертификатами в общем, то обеспеченность жителей увеличена до 79 процентов, — подчеркнула Наталья Полянская.

Из дебютных новаций прошлого года, когда началась СВО на Украине, — в санаториях Башкирии поправили здоровье 259 участников специальной военной операции и членов их семей. В этом году воспользоваться льготой на лечение в здравницах республики смогут более полутора тысяч человек. Это и участники СВО и члены их семей, и инвалиды и ветераны труда ЛНР и ДНР. В минувшем году министерство отрабатывало такой порядок льготного оздоровления, механизм предоставления субсидий, проводило конкурс среди санаториев. Кроме того, на базе госимущества республики были организованы пункты временного размещения эвакуированных граждан ДНР и ЛНР.

— В 2023 году запланировано восстановительное лечение в наших лучших здравницах всех желающих участников специальной военной операции — военнослужащих, добровольцев, контрактников. Лечение будет предоставлено в удобное время по личному заявлению. В январе отобрано 12 санаториев для лечения участников СВО за счет средств бюджета. Планируется, что льготой смогут воспользоваться свыше 1500 человек, — отметила Наталья Полянская.

Глава республики Радий Хабиров откликнулся на отчет министерства земельных и имущественных отношений региона прежде всего в части сопровождения лечения бойцов СВО и их близких в санаториях.

— Проследите, чтобы при направлении на оздоровление соблюдался и учитывался профиль санаторно-курортного учреждения. Будем считать, что в целом министерство отработало год неплохо, особенно в отношении цифровизации госуслуг. В остальном — ждем дополнительных поступлений в бюджет от земельно-имущественной сферы — тут есть где усилиться, — резюмировал Радий Хабиров.