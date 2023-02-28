Торгуют — все

Лучшим аргументом для доказательства успешности торговой деятельности является рубль. Итоги минувшего года показали, что рублей во внешнеэкономическом обороте Башкирии становится все больше.

Он за 2022 год вырос на 10,5 процента, причем примерно на столько же увеличился как экспорт, так и импорт. Принципиальный момент: более 65 процентов всего проданного приходится на несырьевые и неэнергетические товары. Так что разговоры про «регион-бензоколонку» — это уже точно не про Башкирию.

За год в качестве торговых партнеров республика потеряла 16 стран. Казалось бы, санкции — как же без того. Но у западного бизнеса свои правила игры, и они далеко не всегда совпадают с желаниями политиков. Конкретные примеры:

товарооборот с Голландией увеличился в два раза, с Финляндией — аж в пять раз. В своеобразной табели о рангах среди десяти ведущих региональных партнеров они занимают 3-е и 9-е места соответственно. А возглавляет этот список Китай — на него приходится сегодня почти четверть всего оборота, этот показатель за год вырос на 25 процентов. Второй наш надежный смежник — Казахстан, где прибавка составила 20 процентов.

Интересно, что сразу за ведущей десяткой, на 11-м месте, — Иран. Его по итогам года из рейтинга вытеснили Узбекистан и Индия. Но сейчас в Иран готовится официальный визит делегации республики под руководством главы региона Радия Хабирова, планируется открытие в этой исламской республике представительства Башкирии при торгпредстве России. А по мнению министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, именно открытие торгпредства дает заметный эффект в торговле. В результате товарооборот с Турцией за год увеличился в полтора раза, с Беларусью объем инвестпроектов достиг 2,5 млрд рублей. В росте по всем показателям — отношения с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном.

— Мы планомерно совершенствуем как институт, так и инструменты поддержки экспорта. Благодаря принятым мерам по итогам года отмечается почти 30-процентный рост компаний, работающих на экспорт, теперь это порядка 1300 предприятий.

Из них 1182 — субъекты малого и среднего предпринимательства. Здесь ключевую роль играет наш Центр поддержки экспорта РБ, успешно помогающий выходить на внешний рынок, — дает общую картину происходящего Маргарита Болычева.

Во внешнеэкономическом ведомстве республики и в наступающий год смотрят с оптимизмом. Бизнес получит новые субсидии, будет участвовать в крупных выставочно-конгрессных мероприятиях. По их наличию, кстати, Башкирия сейчас вошла в пятерку лидеров регионов страны. Один только предстоящий десятый юбилейный форум регионов России и Беларуси дорогого стоит — в прямом и переносном смыслах этого слова. Так что круг друзей у республики становится все больше.

Главное, чтобы и региону было что предложить своим зарубежным партнерам.