Мёда много не бывает

Башкортостан является многолетним лидером в пчеловодстве. В республике 12 тысяч человек содержат около 300 тысяч пчелосемей. В прошлом году получено 7 тысяч тонн товарного меда, что составляет почти десятую часть общероссийского объема.

Колодный расчёт

Пчел держал еще дед Руслана Гумерова. А у отца количество пчелосемей доходило до 30. Сначала Руслан в родном Мраково Кугарчинского района занимался различными видами бизнеса, причем довольно успешно. Производил колбасные, кондитерские изделия, лес валил, открыл немало торговых точек, и все же постепенно его основным занятием стало пчеловодство. Руслан по характеру упрямый, если поставит перед собой цель — обязательно добьется успеха. Вот и количество пчелосемей довел до 1200, открыл цех по фасовке меда. Скоро его продукцию признали и на международном уровне. В Турции в «Апимондии-2017» Гумеров был удостоен серебряной медали в номинации «За кристаллизованный монофлорный мед» одного вида (липовый). Вроде все складывалось прекрасно, но вскоре Руслан Ракитович загорелся новой идеей — агротуризмом и в настоящее время осуществляет плавный переход в это, как считает потомственный пчеловод, очень перспективное направление. Уменьшил количество пчелосемей, перестал ездить в южные регионы на зимовку. Зато открыл бортевую пасеку недалеко от села Мраково. Она расположена на туристической тропе, ведущей к Каповой пещере и Мурадымовскому ущелью. Здесь все обустроено в традициях древнего башкирского бортничества, но с учетом соырасположена на большой поляне, вокруг — красота неописуемая, высокие горы, дремучие леса, чарующая тишина и покой. На одной стороне стройными рядами стоят колоды. По словам собеседника, их делают уже третий год.

— Вкус меда совсем другой, просто изумительный, — говорит Руслан Ракитович. — Тут вмешательство человека минимальное. Весной делаешь ревизию, кусочек соты подвешиваешь иногда, и все. Бывает, пчел подсаживаешь.

У пчеловода имеются и борти в лесу. Гумеров убежден, что человек своим вмешательством в жизнь этих тружеников ослабил их иммунитет. Тут и завоз пчелопакетов из южных регионов, и применение сильных антибиотиков, и обработка лесов и полей от вредителей, которая попутно уничтожает все живое вокруг. Оказывается, бортевая пчела очень выносливая и не поддается болезням. В лесу выживали лишь те, кто мог противостоять им. Дерево также дает свою энергетику.

Предприниматель хочет размножать нашу «чистую» пчелу, хотя, по его расчетам, на это уйдут десятилетия. Еще остались в отдельных деревнях Нуримановского, Иглинского и некоторых других районов такие пчелы, потому что местные жители не пускают чужаков на свою территорию.

Иногда приходится слышать, что колодно-бортевое пчеловодство — это шаг назад, некая ностальгия по почти утраченным традициям. Гумеров убежден в обратном. Плюс ко всему на бортевой мед спрос очень большой, трехлитровую банку продают за 20 тысяч рублей. У Руслана есть постоянные покупатели, они специально приезжают из года в год, чтобы самим присутствовать при добывании меда, собранном без вмешательства человека. Очень много желающих отдохнуть в этих дивных местах, больше узнать о традициях и обычаях предков, проще говоря, любителей этнического туризма. Гумеров взялся за это дело основательно. На бортевой пасеке уже провели электричество по федеральной программе, осенью предприниматель закупил более двух десятков лошадей, хочет довести их поголовье до ста, в планах — катание туристов, производство кумыса и колбасы. Весной он собирается разместить на своей пасеке пять глэмпингов, десять палаток и две юрты для туров одного дня, намерен приобрести овец, развести рыбу, благо, что имеется подходящий пруд. Построил апидомик, где разместил четыре улья, по два под каждой лежанкой. Оказывается, пчелиные семьи создают особый микроклимат, делая лечебным сам воздух вокруг: вы просто спите — и избавляетесь от многих болезней, набираетесь сил и здоровья. Руслан Гумеров уверен, что сумеет реализовать задуманное, тем более что со стороны и районной, и сельской администрации ощущает большую поддержку, да и сам является постоянным спонсором мероприятий районного масштаба. Недавно отправил большую партию меда участникам СВО.

Кинь шапку — попадёшь в пчеловода

На форуме шел обстоятельный разговор о состоянии отрасли, о ее успехах и наиболее актуальных проблемах. По мнению вице-премьера правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, сегодня эта уникальная отрасль развивается одновременно в нескольких направлениях.

Это прежде всего промышленное и племенное пчеловодство. Из 12 тысяч пчеловодов 15 хозяйств содержат пчел по промышленной технологии, в них насчитывается от 300 до 2000 пчелосемей. Также в республике работают три племенных репродуктора и племенной завод. Хозяйства и самозанятые пчеловоды могут субсидировать часть затрат на приобретение оборудования и техники. Специалисты считают, что для масштабного развития отрасли сегодня нужно создавать крупные промышленные пасеки. Промышленные производства обеспечат не только сбыт продукции для мелких пчеловодов, но и смогут гарантировать качественную переработку меда и дальнейший экспорт. Ведь не секрет, что основную часть меда у нас производят на небольших пасеках, где содержится до ста пчелосемей, а их хозяева не имеют возможности выйти ни на федеральные сети, ни на экспорт. Для них реализация меда становится одной из основных проблем, ведь внутренний рынок у нас перенасыщен. Каналы сбыта в другие страны также в основном закрыты. В связи со сложной международной обстановкой в 2022 году экспортировано всего 44 тонны меда, это 42 процента к 2021 году. По оценке специалистов аграрного ведомства региона, объем товарного меда за последние несколько лет увеличился на 23 процента. По меткому выражению одного из выступающих, кинь шапку — попадешь в пчеловода. Занимаются этим древним промыслом многие, но лишь единицы переходят на следующий этап развития — используют современные технологии, перерабатывают мед и продукты пчеловодства.

Второе направление — развитие сельского туризма в древних традициях бортничества. Предприниматели могут рассчитывать на выделение грантов по проектам «Агростартап», «Агротуризм», субсидирование затрат на приобретение оборудования и техники, субсидирование проектов СПоК — до 6 млн рублей. За два последних года пчеловодам выделено 44 млн рублей. Развитию отрасли должна способствовать и программа поддержки колодно-бортевого пчеловодства, принятая совсем недавно.

На форуме выступающие пчеловоды благодарили руководство республики и минсельхоза за внимание и помощь отрасли. Но это не означает, что проблем становится меньше. Пчеловодов по-прежнему волнует массовая вырубка лесов «Кроношпаном» и другими предприятиями. Не становится меньше и количество пчелопакетов из южных регионов страны, они несут с собой болезни, продолжается вырождение и метизация наших пчел. По оценке общественного деятеля Артура Идельбаева, каждый год «южан» в республику завозится более чем на 500 млн рублей, в основном из Узбекистана. Полмиллиарда рублей, которые могли бы зарабатывать наши пчеловоды и платить с них налоги, уходят из Башкирии.

Значит, нужно самим производить и продавать пчелосемьи, раз на них такой спрос. А ведь у нас есть государственные предприятия, которые содержатся на деньги налогоплательщиков. Только в Башкирии в традиционном виде сохранилось бортничество как ремесло. У нас произрастает треть всей липы России, такого богатства нигде в мире больше нет, вырубать эти леса — кощунство по отношению к последующим поколениям. Есть такие пчеловоды, как Руслан Гумеров, которые хотят развивать отрасль. Башкортостан по своему потенциалу вполне может стать медовой столицей мира. Только необходимо сохранить все то богатство, которое мы имеем, и решить хотя бы часть основных проблем.