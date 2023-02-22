Спасение малых деревень — в малых предприятиях

Тюканово-2 в Куюргазинском районе — чистейший образец российской глубинки. По всем признакам.

Во-первых, деревня многонациональная: среди 180 человек — русские, башкиры, татары, чуваши, мордва, армяне. Кстати, башкиры родовыми корнями уходят к половцам-кипчакам. Во-вторых, единственная здесь ферма крупного рогатого скота Сергея Лобанова и есть «градообразующее предприятие», вокруг которого крутится вся местная жизнь, а за ее судьбу и экономические показатели переживает все население. Те жители, что не работают на ферме, либо вахтовики на сибирских промыслах, либо трудоустроены в 20 километрах в городе Кумертау, который для тюкановцев верх цивилизации и урбанизации. Либо это пенсионеры. В-третьих, Тюканово не создает никакой головной боли ни одной из двух столиц: ни Уфе, ни Москве. Трудится себе как может, от зари до зари, производит свой скромный валовой продукт, сдает всякие положенные отчеты.

Вот такая она, глубинная Россия: самостоятельная, работящая, без пустых понтов.

Совсем недавно за круглым дискуссионным столом на одном из ведущих телеканалов вели глубокую беседу, зарываясь в историю, ученые в ранге докторов и академиков — о судьбе российского села, которое сегодня по всем признакам медленно, но верно теряет силы. Демографически, экономически, культурно. Ученые высказались о том, что увлечение на правительственном уровне строительством мегаферм на несколько тысяч голов скота и мегакомплексов только ускоряет гибель малых деревень. Да, огромные комплексы хороши для успешной конкуренции на глобальном рынке, но не дают ничего для развития местных территорий, где живет простой народ со своими проблемами. Круглый стол пришел к выводу: для того, чтобы сохранились малые деревни, наряду с мегакомплексами нужны малые предприятия. В правильности такого подхода убеждает пример небольшого хозяйства Лобанова.

…Нам повезло с погодой. Солнце как могло сделало однообразную панораму из сплошных холмов и увалов многоцветной. Южный горизонт уже принадлежит Оренбургской области. Где-то здесь двести лет назад проезжал поэт Александр Сергеевич Пушкин, собирая материал о Пугачевском бунте. Кстати, нынче исполняется 250 лет с начала Крестьянской войны в России (1773 — 1775 гг.). С тех пор половецко-кипчакские степи, по которым мы едем, мало изменились.

Современные деревни и фермы бывшего богатейшего в советские годы Мурапталовского совхоза не в счет — они недосягаемы для зрения путника, так как залегают в складках холмистого ландшафта, ближе к ручьям и родникам.

В Тюканово-2 Сергея Лобанова найти очень просто: если напротив калитки стоит его «рабочая лошадка» — серебристый внедорожник-полугрузовик «Митсубиси», значит, хозяин на месте. В доме Сергея настолько оживленно, что нам, журналистам, сразу не разобраться, кто есть кто: тут и близкая родня, начиная с двухлетнего внука — ясноглазого мальчуганчика Давлата, его мамы Дианы и сестры Юли, и какие-то мужики в робах, получающие задание от хозяина. Царит атмосфера деловитости и одновременно гостеприимства. Мужики в робах оказались тоже родственниками, работающими на ферме.

Хозяйство Лобанова называется не крестьянско-фермерским, как сегодня распространено, а сельско-производственным кооперативом — СПК «Тюканово-2».

— От названия многое зависит, — рассуждает Сергей. — Думаю поменять статус СПК на КФХ, чтобы получать больше льгот. Но пока времени нет, надо же для этого много ездить по инстанциям, бумажных операций провернуть немерено.

Нюансов в сельскохозяйственном деле много, особенно в области законодательства. Без юридической подготовки легко заблудиться на пути к преференциям. В прошлом году в Тюканово-2 побывал заместитель премьер-министра РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

— Он прекрасный аграрий, не чиновник вовсе, разбирается во всем, выслушал меня, дал полезные советы, — признается Сергей, не скрывая, что встреча его окрылила.

Сегодня в хозяйстве Лобанова 260 голов крупного рогатого скота, из них 139 дойных коров, 14 рабочих лошадей, более 2,2 тыс. га пашни, 900 га пастбищ. Собрали было хороший урожай, как по всей республике, но из-за этого упали цены.

Радость не в радость. Другая проблема — стадо КРС переваливает за предельный возраст, его надо обновлять.

— Есть муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса, — рассказал замглавы администрации Куюргазинского района Тимур Идрисов. — Мы рекомендуем фермерам продать возрастных коров на мясо и приобрести молодых симментальской породы, они, конечно, дороже, но часть разницы стоимости район возместит. Также республиканский бюджет возмещает 50 процентов лизинга техники и стоимости строительства новых коммуникаций.

А теперь, на мой взгляд, о самом главном — выживании малой деревни. В первую очередь о кадрах, молодых и не очень. Супруга Сергея Нажия трудится здесь поваром. Один из работников, получавших задание, что ростом под два метра — зять Сергея, Евгений Шадров. Летом он механизатор, зимой животновод — на ферме за бригадира. Сын Лобанова Эдуард — вахтовик, по профессии водитель, одновременно между вахтами — фермер, за ним сто гектаров пашни. Его жена Эля живет в Кумертау и учится в медицинском колледже, у них три дочери, ждут вот-вот четвертого, медики говорят, будет сын. Хорошо, что город близко: можно жить и учиться там, а трудиться в деревне. Сейчас такое модно и, главное, востребовано. Дочь Диана жила в Уфе, выучилась на бухгалтера, переехала в Кумертау, ближе к родителям, вышла замуж за местного парня Талгата, который работает водителем, родили Давлата. Вон как ему нравится в деревне рядом с большим добрым дедом! Младшая дочь Юля пока учится в Салавате в педагогическом колледже. Ее профессия тоже будет востребована здесь. «А выйдет замуж, так и зятю в деревне место подходящее подберется», — пошутили журналисты.

Шутка легла на душу хозяина. С фермерского пути сбиться невозможно — корни глубоко уходят в землю. Здесь полная свобода. От тебя самого зависит семейный бюджет, дети не собьются с родительского курса. Кто захочет, сможет закрепиться в городе — он рядом.

А всего в хозяйстве Лобанова 28 работников, из них семеро приезжают из соседних деревень, до них отсюда рукой подать. После обновления и омоложения стада и парка машин, о чем мечтают Сергей и его многочисленная родня, производство продукции увеличится, появится возможность поднять доходы работников. Ну и, конечно, не теряют они надежды на то, что две столицы станут оказывать больше помощи — ведь аграрная отрасль доказала, что она в нашей стране основа основ.

Комментарий

Алмаз ГАЛИМОВ, пресс-секретарь минсельхоза РБ:

— В республике сегодня активно развивается индустриальное сельское хозяйство. Например, уже к началу 2024 года в регионе будет работать 21 крупный молочный комплекс, часть из них уже производит продукцию. Но это вовсе не означает,

что у нас нет поддержки малого бизнеса в АПК. Здесь необходим баланс, как неоднократно отмечал вице-премьер РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, в регионе необходимо уделять должное внимание и индустриальным предприятиям, без которых сложно обеспечить продовольственную безопасность региона и страны, и малым формам хозяйствования. Башкортостан отличается от многих других регионов большим количеством сельских населенных пунктов, в которых очень часто ключевую роль играют фермерские хозяйства и сельхозкооперативы. И они у нас неплохо развиваются. Фермеры сегодня производят 18 процентов валовой сельхозпродукции в регионе, еще десять лет назад показатель был в три раза меньше. В развитии сел и деревень также очень велика роль сельхозкооперативов. Сама идея развития сельхозкооперации в регионе подразумевала развитие территории, чтобы люди, объединившись с единомышленниками, совместно зарабатывали. И это дает дальнейшие перспективы малым деревням. Сегодня есть немало примеров успешной работы сельхозкооперативов в республике, которых уже около 400. Их валовая выручка в 2022 году составила около 2,5 млрд рублей. Поэтому говорить о дисбалансе в пользу индустриальных хозяйств не приходится.

В регионе делается многое, чтобы развивались и индустриальные, и малые предприятия в АПК.

Кстати, субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК Башкортостана ежегодно получают около 600 млн рублей государственной поддержки.

Она в основном идет в рамках федеральных программ «Агростартап», «Агротуризм», «Семейная ферма», а также на субсидирование кооперативов. Помощь получают фермеры и кооперативы, которые уже развиваются и планируют развиваться дальше.

А ознакомиться с подробностями участия в этих программах можно по ссылке: https://cckrb.ru/programs/.