С лопатой наперевес

В республике состоялся второй форум садоводов, на котором в течение двух дней шел откровенный и обстоятельный разговор о путях решения накопившихся проблем. Участие в нем приняли более тысячи садоводов, а присутствие главы региона Радия Хабирова, авторитетных федеральных экспертов говорило о статусе мероприятия. Специалисты отметили, что на территории республики садоводством и огородничеством занимаются около 500 тысяч жителей, зарегистрированы 1,5 тысячи садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

И вот эта огромная армия любителей активного отдыха на грядках наконец дождалась внимания и помощи государства в виде бюджетных средств.

Каторга или отдушина?

Уфимцы и гости столицы хорошо знают, что с ранней весны до поздней осени примерно с пяти часов вечера по пятницам на выездах из города образуются гигантские пробки. Такую картину, без сомнения, можно наблюдать во всех мегаполисах страны. Дачники и счастливые обладатели домиков в деревне спешат покинуть шумные города, чтобы ударно провести выходные, до изнеможения вкалывая на грядках.

Мой сосед по даче периодически заводит со мной разговор о том, что преодолевать каждые выходные по 40 километров до семейной фазенды — занятие абсолютно бессмысленное.

— Я подсчитал полученный в прошлом году урожай, свои расходы, и получилось, что выращенные неимоверными усилиями огурцы и помидоры, картофель и лук обходятся мне в семь раз дороже, чем на рынке! — горячится он. — В субботу и воскресенье пашу с утра до вечера, как раб на галерах, потом дня два восстанавливаюсь. Это же каторга!

И тем не менее, привычкам своим он за много лет не изменил, иначе как объяснить тот факт, что по-прежнему все выходные и полный отпуск он проводит исключительно на своих шести сотках. Остальные мои соседи не столь категоричны в оценке своего дачного статуса. Старшее поколение все так же стремится запасти экологически чистый урожай овощей и фруктов на зиму, обеспечив не только себя, но и семьи уже взрослых детей. Некоторые к тому же получают неплохую прибавку к пенсии, торгуя дарами природы. Молодежь в основном использует дачный участок как место отдыха, приезжая на шашлыки с друзьями. Их присутствие, кстати, тоже имеет свои плюсы, ведь, махнув рукой на грядки, они помогают решать общие вопросы, и появление устойчивого интернета в тех местах, где еще недавно «не ловил» телефон, во многом их заслуга. Проблем же у садоводов всегда было выше крыши, поскольку у государства до недавнего времени до них просто не доходили руки. И если где-то вывозят мусор хотя бы изредка, нет особых проблем с электричеством, а по садовой дороге можно проехать на второй передаче, то это, считайте, редкое везение.

И помощь, и внимание

В прошлом году по решению президента России Владимира Путина была создана правительственная комиссия по вопросам садоводства и огородничества. Ее возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко. Наконец-то, о системном решении садоводческих проблем заговорили в самых высоких кабинетах. В нашем регионе тоже сделано немало. В прошлом году на нужды садоводов Башкирии впервые выделили 116 миллионов рублей, половина суммы была направлена на ремонт подъездных дорог к дачным поселкам. Он охватил 79 СНТ, в которых участки имеют 23 тысячи человек. Кроме того, республика начала возмещать товариществам 50 процентов затрат на обустройство внутренних дорог. Вторым направлением помощи стало энергоснабжение, садовые участки оснастили приборами учета электроэнергии. Это позволило сетевым организациям в прошлом году улучшить инженерную инфраструктуру семнадцати товариществ. Интересно, что при этом сетевые организации вложили 150 млн рублей, на каждый бюджетный рубль привлечено три рубля внебюджетных.

В республике стали компенсировать 90 процентов затрат на кадастровые работы в границах СНТ. Кроме того, руководство республики планирует заняться и подведением газа к наиболее крупным товариществам.

Садоводы благодарны властям и за то, что во всех муниципалитетах стали появляться торговые места для реализации излишков урожая.

На форуме всех интересовал главный вопрос: продолжат ли поддерживать садоводов дальше или прошлогодние вливания в отрасль останутся лишь добрым воспоминанием?

— Наша главная задача — помочь садоводам. И мы видим, что принимаемые меры действительно работают. Поэтому будем последовательны, — сказал Радий Хабиров. — В непростых условиях в этом году увеличили объем поддержки более чем в два раза — до 250 млн рублей.

Глава региона также объявил о двух новых инициативах, касающихся развития СНТ. В наиболее крупных садовых товариществах появятся ФАПы. Кроме того, по поручению руководителя республики с нынешнего года стартует конкурс «Лучшее садовое товарищество». Конкурсная комиссия определит десять победителей, которые получат гранты в размере 500 тысяч рублей.

Председатель Союза садоводов России, депутат Государственной Думы Олег Валенчук поблагодарил руководство Башкирии за организацию форума и признался, что немногие регионы могут похвастаться таким подходом к решению проблем, пониманием важности садоводства для страны, как в Башкирии. Начатую в прошлом году системную поддержку отрасли он считает огромным шагом в ее развитии.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских отмечает, что во время пандемии жители многих мегаполисов предпочли уехать за город и жить в своих домах. В связи с этим и расширились возможности садоводов. Если раньше на участках выращивали только фрукты-овощи, то сегодня там можно держать кур и кроликов. На территориях многих товариществ появились даже общеобразовательные учреждения, секции, клубы. Есть опыт открытия частных школ, детских садов, которые в том числе субсидируются государством. По словам депутата, в СНТ обязательно нужны централизованные точки сбыта, куда каждый садовод может принести излишки. Председателям СНТ он посоветовал задуматься над тем, чтобы научиться участвовать в грантовых программах поддержки садоводов разного уровня.

Депутат Госсобрания — Курултая РБ Яков Кугубаев считает, что было бы правильным упростить возможности сбыта экологически чистой, натуральной продукции для всех желающих. Садоводческие товарищества в нашей республике одни из самых крупных в ПФО, некоторые даже можно сравнить с деревнями, и сейчас особенно важно обратить внимание на их инфраструктуру. На самом деле у нас уже на территории многих СНТ имеются автосервисы и даже мойки, мастерские, творческие пространства, поэтому было бы правильным их легализовать.

Руководитель Центра сельхозконсультирования РБ Ирик Сакаев, продолжая тему реализации продукции, призвал садоводов вступать в кооперативы в качестве пайщиков, чтобы появилась возможность получить субсидии на оборудование для сбора и хранения ягод, овощей и фруктов.

По мнению Олега Валенчука, сегодня садоводы являются «подушкой» продовольственной безопасности страны. Если претворится в жизнь лишь малая толика всех идей и предложений, которые прозвучали на втором форуме садоводов, на многочисленных круглых столах и выступлениях, то труд на дачах станет в разы эффективнее, люди оценят его преимущества. И тогда уж точно жизнь садовода никто не сравнит с добровольной каторгой.