Точка сборки

Собрать предприятия региона «по интересам» — такую задачу, по большому счету, решают в республике промышленные кластеры.

Недаром их становится все больше.

Дополнительным стимулом к объединению оказались существенные финансовые льготы для участников.

Недаром именно с преимуществ в получении и экономии средств начал свой рассказ о таких кластерах вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев на оперативном совещании в правительстве. Здесь и пониженные кредитные ставки, и компенсация на приобретение стартовых партий, и заметное снижение страховых выплат на работников.

Сейчас в Башкирии насчитывается пять кластеров, которые уже официально включены в реестр минпромторга России. В общей сложности в них вошли 60 предприятий.

В мебельном кластере идет строительство двух серьезных объектов — нового цеха по производству матрасов и цеха по выпуску гофротары в индустриальном парке «Уфимский». В авиационном кластере, куда входит десять предприятий, заметным событием стала реализация совместных проектов компаний «Станкомонтаж» и «ЕСМ», направленных на разработку новых станков и технологий для авиационной промышленности.

В промышленном кластере уже есть впечатляющие результаты. Компания «БСК» планирует реализовать проект по организации производства ПВХ эмульсионным методом. Сейчас здесь главное — как можно удачнее заменить «санкционные» технологии. А вот на «Салаватстекле» в 2022 году запущена новая линия производства листового стекла, которое будет сверхпрозрачным и большого формата.

Есть свои успехи и у машиностроителей, объединившихся в свой кластер. Например, «Инмаш» реализует проект «Увеличение объемов производства высокоточных изделий — шарико-винтовых передач». Объем инвестиций — более 1,3 млрд рублей. Компания выпускает продукцию, не уступающую зарубежным конкурентам, при этом ее стоимость меньше чуть ли не на треть, а сроки изготовления — почти в два раза.

Особняком стоит созданный в республике агропромышленный кластер. Хотя бы потому, что он — первый в России. Он объединил десять компаний мясного направления, которые планируют создать длинную цепочку, начиная от переработки зерна в комбикорма для животных и заканчивая выпуском всевозможных деликатесов.

Отдельно — о кластере беспилотной авиации. Его развитие обсуждалось в том числе во время визита в Башкирию министра экономического развития России Максима Решетникова. Здесь идет согласование экспериментального правового режима для БПЛА. По словам первого вице-премьера, министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, этот документ уже прошел согласование в министерствах и ведомствах страны и сейчас находится на утверждении в правительстве РФ.

Главные задачи, которые решают кластеры, — импортозамещение и межотраслевая кооперация. По такому принципу и идет объединение. И идет удачно: Башкирия признана одним из лидеров страны в этом направлении.

Всего в России, кстати, насчитывается 57 промышленных кластеров в 43 регионах. Нетрудно подсчитать, что республика со своими пятью уже сформированными объединениями намного превысила среднероссийский показатель. Понятно, что многие из кластеров в РБ совсем недавно прошли организационный рубеж и только-только выходят на полную мощь. В правительстве республики уверены, что они станут надежной «броней» от санкций, а главное — позволят стабильно создавать рабочие места и пополнять региональный бюджет.

Тем более что в этом году в Башкирии создается еще два кластера — легкой промышленности и станкостроения.