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Вчера, 20:15

На хорошее дело денег не жалко

В Стерлитамаке «час гражданской активности» стал лучшей практикой взаимодействия власти и НКО

предоставлено РЦ НКО «Каркаданн» «Купец-молодец» позволил ребятам попробовать себя в роли предпринимателей.
«Купец-молодец» позволил ребятам попробовать себя в роли предпринимателей.Фото:предоставлено РЦ НКО «Каркаданн»

В России начался второй конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций. О том, как в Стерлитамаке реализуются социальные проекты, получившие государственную финансовую поддержку, «Республике Башкортостан» рассказала председатель Общественной палаты Стерлитамака, руководитель Ресурсного центра для НКО «Каркаданн» Евгения Долгих.

— Сейчас на стадии реализации у нас 4 — 5 проектов НКО, которые получили президентские гранты. Готовятся к старту новые. АНО «Сияние чистого разума», например, запускает инклюзивную мастерскую для детей с ментальными нарушениями. Или вот РОО «Дети — наше счастье» с проектом «Суперняня» для особенных детей, который поможет родителям перевести дух, — его реализация также только-только начинается. По результатам спецконкурса Фонда президентских грантов проект «СОВА.

Антикризисное социальное сопровождение семей в сложной жизненной ситуации» получил более 4,5 миллиона рублей на создание первой в Стерлитамаке медиативной службы, — обстоятельно излагает Евгения Долгих.

Отработал дебютный цикл проект «Купец-молодец», вовлекавший ребят от 10 до 17 лет в занятия предпринимательством. И у него есть все шансы и в дальнейшем получить поддержку в виде президентского гранта. Финальными точками стали летняя и новогодняя ярмарки, где дети представляли собственные продукты реальным покупателям. Уверенно можно сказать, что в Стерлитамаке год от года все больше НКО становятся получателями не только президентских грантов, но и субсидий других социальных благотворителей. По крайней мере, в 2023 году стерлитамакские НКО только на президентские гранты собираются заявить два десятка проектов.

— С 2019 года при консультационной поддержке нашего ресурсного центра мы привлекли для проектов НКО больше 60 миллионов рублей, причем только в прошлом году — около 40 миллионов. Это и гранты, и премии, и софинансирование, и субсидии, и благотворительная помощь. Но самое главное — мы как сторона НКО и власть в лице администрации Стерлитамака смогли наладить активный диалог. Начиная с ноября прошлого года в нашем городе ежемесячно проводится «час гражданской активности», своего рода аналог уже привычных нам «инвестчасов», «здравчасов», «промчасов» и «транспортных часов», — рассказывает Евгения Долгих.

Для руководства Стерлитамака первое время это были часы открытий в деятельности НКО, социальной активности в городе как таковой. Ведь не все некоммерческие организации рассчитывают на гранты, кто-то пытается существовать и работать в обычном финансово-хозяйственном поле. И на каждом «часе гражданской активности» с нашей подачи НКО представляли свои визитки, рассказывали о своей полезной работе, о том, как бы они могли пригодиться Стерлитамаку. И буквально тут же решаются многие вопросы: с помещениями, с волонтерами, с информационной поддержкой. Эта практика оказалась столь продуктивна, что мы рекомендовали бы распространить ее на все муниципалитеты Башкирии, — предлагает Евгения Долгих.

Автор:Денис БОРОДИН
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