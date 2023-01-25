Узловой момент

Есть такое правило у аграриев: после завершения полевых работ для техники сразу начинается этап подготовки к следующему сезону. И если для сравнительно новых машин дело обычно ограничивается заменой расходных материалов и смазкой деталей и механизмов, то старые тракторы и комбайны нередко приходится буквально реконструировать. Иначе в первые весенние дни откроется пора авральных ремонтов и лихорадочного поиска деталей. А ведь эти поиски в нынешних непростых экономических условиях могут растянуться надолго.

Новая жизнь старого трактора

В селе Кабаково Кармаскалинского района в цехах дилерского центра «Кировец» Петербургского тракторного завода десятки специалистов занимаются совершенно разными задачами. Одни ремонтируют узлы и агрегаты, другие изготавливают детали.

— Здесь на гарантии более ста тракторов по всей республике, каждый день три бригады выезжают на обслуживание, — рассказывает главный инженер предприятия Ильдар Талипов. — Если случается серьезная поломка, то узлы отдельно привозим и ремонтируем.

Нам показали образец муфты, которая в Россию больше не поставляется. Ее раньше производили только на одном заводе за рубежом, а теперь эту работу осваивают местные умельцы. Опытные образцы деталей и узлов проходят испытания. Если все устраивает, запускается серийное производство. Удивительно, но буквально за два с половиной года здесь сумели создать уникальное предприятие, которое специализируется не только на поставках и обслуживании тракторов «Кировец», но и на производстве технологической линейки запчастей для многих машин.

В прошлом году через этот дилерский центр республиканские аграрии приобрели 55 тракторов «Кировец». Нужно отметить, что петербургский завод в течение многих десятилетий обеспечивал хозяйства республики известной мощной техникой «К-700». Правда, в советское время тут выпускали около ста тракторов в день, а сегодня — только 14. Но они отвечают современным требованиям, мало в чем уступают лучшим мировым аналогам, а в условиях санкций получили беспрецедентные возможности для завоевания отечественного рынка. Интересно, что более 90 процентов комплектующих — российского производства.

— У нас в хозяйстве два трактора «Кировец», они выполняют очень большой объем работы, начиная от обработки почвы — дискования, внесения удобрений, вспашки и заканчивая трамбовкой силосных, сенажных ям, — рассказывает главный агроном хозяйства «Артемида» Рустам Бикметов. — В этом году мы получили невиданный ранее урожай зерновых, озимые дали по 70 центнеров с гектара, представляете! Без новой и качественной техники мы бы не достигли таких результатов!

Кстати, эти два «Кировца» сейчас на ремонте в дилерском центре в Кабаково, после тяжелого сезона они нуждаются в тщательном осмотре, при необходимости изношенные детали и агрегаты заменят.

Хозяйство «Артемида» только в прошлом году приобрело разной другой техники в общей сложности на 163 миллиона рублей. Для сравнения отметим, что в целом в Кармаскалинском районе в 2022 году приобрели 65 единиц техники на 417 миллионов рублей, в том числе 13 тракторов.

Работа на износ

Бывший министр станкостроения и инструментальной промышленности СССР Николай Паничев в своих мемуарах пишет, что в 1992 году ему с трудом удалось попасть на прием к тогдашнему премьер-министру Егору Гайдару с детальным планом сохранения отрасли.

— Да кому нужны ваши станки? Понадобится — все за рубежом купим! — сказал ему молодой реформатор и указал на дверь.

К сожалению, тогда многие отрасли оказались не нужны руководителям страны. Рынок отрегулирует как нужно, рассудили они и… ошиблись. На полях же республиканских хозяйств до сих пор работает около тысячи тракторов «К-700». Если техника служит так долго, можно сделать два вывода. Или у хозяйств нет денег на новую, или советские тракторы были высокого качества.

Эксперты отмечают, что, несмотря на санкции и значительный рост цен, сельхозпроизводители продолжают активно приобретать технику и прицепное оборудование — в основном отечественного и белорусского производства. Только в прошлом году аграрии Башкирии купили 341 трактор, 140 зерноуборочных и 47 кормоуборочных комбайнов, более 580 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и других механизмов. Но если пристально изучить положение дел в отдельных районах, выясняется, что приобретением техники в основном занимаются одни и те же хозяйства. Например, хозяйство «Урожай» Аургазинского района приобрело агрегатов за последние два года более чем на миллиард рублей, в итоге район лидирует по закупке тракторов и комбайнов. Если в Аургазинском, Чекмагушевском, Кармаскалинском, Ишимбайском районах средний возраст зерноуборочных комбайнов составляет 7 — 8 лет, то в Салаватском, Аскинском, Кигинском — превышает 25. Кстати, средний возраст комбайнов по республике — почти 12 лет, а это больше норматива в регионе.

Около 66 процентов тракторов также выработали положенный срок эксплуатации. В Баймакском, Бижбулякском, Миякинском, Татышлинском, Уфимском районах процент износа машин составляет более 80 процентов. По мнению заместителя министра сельского хозяйства РБ Павла Иофинова, во многих муниципалитетах организация ремонтных работ оставляет желать лучшего. Например, в Иглинском, Салаватском, Миякинском и других районах собираются отремонтировать лишь небольшую часть тракторов, хотя четыре из пяти машин уже с лихвой выработали срок эксплуатации.

Утешает лишь тот факт, что у аграриев еще есть время для исправления ситуации и реанимировать старые тракторы и комбайны им все же придется.