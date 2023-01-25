Туризм со вкусом мёда

С этого года в республике получат господдержку пчеловоды, которые занимаются бортевым и колодно-бортевым направлением. На реализацию программы из бюджета республики выделено 20 млн рублей, которые пойдут на приобретение пчелосемей, пчелопакетов и пчеломаток башкирской породы, колод и техники для лабораторных исследований бортевого меда и генетической достоверности породы пчел. В связи с этим пчеловод из Иглинского района Руслан Валиахметов поделился с «РБ» своим мнением.

— Многие пчеловоды считают, что не стоило выделять столько средств на это направление, якобы в борти много меда не произведешь, — говорит потомственный пасечник в третьем поколении из села Тау. — Я не согласен. Ведь таким образом можно популяризировать разведение пчел и отрасль в целом, привлечь туристов. Приехав к бортевику, они увидят, как происходит сбор меда, что представляет собой дикая борть. А попробовав мед и оценив его вкус, конечно, купят баночку домой. Мы хотя и не в горном районе живем, но тоже хотим организовать такой сельский экотуризм. Сейчас два земельных участка под пасеку оформили.

Семейное дело Валиахметовых — это производство липового меда. Благо лип в районе много, а сельхозполя, которые обрабатывают ядохимикатами, опасными для пчел, далеко.

— Сейчас у нас нет больших проблем, все решается, сбыт налажен, — говорит Руслан. — Наш мед зарекомендовал себя хорошо. Есть постоянные оптовые покупатели. В сельхозярмарках тоже участвуем.

Действительно, валиахметовский мед по достоинству оценили эксперты. На Всероссийской агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень» в Москве пчеловодов дважды награждали золотой медалью.

Руслан рассказал, что сейчас в самом разгаре подготовка к следующему сезону — заготавливают в лесу древесину на ульи, рамки, пакеты. Число пчелосемей растет, поэтому одних только рамок нужно подготовить около пяти тысяч.

— На зимовку ушло около 500 пчелосемей, — продолжает он. — Хотим довести их количество до 600 — 700. Материальная база для этого у нас готова. Есть три зимовника — они не отапливаются, наполовину вкопаны в землю. В этом году четвертый запустим. В зимовниках поддерживаем температуру от нуля до двух градусов, это самые оптимальные условия. Подкормили, подлечили пчелок, зиму они переносят хорошо, несмотря на сильные морозы.

Последние два года Валиахметовы активно сотрудничают с государственным природным заказником в Бурзянском районе «Алтын солок» («Золотая борть»), получившим статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы. В Тау тоже хотят оформить такой статус. Важно, что иглинская зона изолирована от завоза пчел чужих пород, а чистоту среднерусской здесь соблюдают все пасечники.