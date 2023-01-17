Мёд по науке

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поделился новостью: «Минсельхоз России присвоил межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкортостана «Алтын солок» («Золотая борть») статус лаборатории. Мы сделали еще один шаг для сохранения нашей башкирской пчелы». Он отметил, что в этой лаборатории будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции.

«Ни в одном другом регионе прежде таких исследований не делали — анализировали только по внешним признакам, — пишет Радий Хабиров. — Ранее, в 2022 году, центр «Алтын солок» уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы. Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции и племенном воспроизводстве пчел на основе генетики. В лаборатории уже собрали самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Эта ценная информация позволит создать эталонные идентификаторы для каждой породы пчел».

Между тем вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на вчерашней оперативке в правительстве отметил, что практически 27 процентов меда, производимого в Приволжском федеральном округе, приходится на Башкирию. Притом что доля ПФО в общероссийском балансе тоже немаленькая — 35 процентов.

— Природная среда, традиции и обычаи народов республики привели к масштабному развитию пчеловодства в регионе. Бренд «Башкирский мед» давно стал узнаваемой визитной карточкой республики, — говорит глава аграрного ведомства региона.

По данным башкирского минсельхоза, сейчас во всех хозяйствах республики насчитывается более 300 тыс. пчелиных семей (рост на четыре процента к 2021 году), из которых около 90 процентов содержится в хозяйствах населения. Лидеры по количеству пчелиных семей — Гафурийский и Иглинский районы, в них содержится по 19 тысяч пчелосемей. В одиннадцати районах — от 7 до 10 тысяч.

По итогам прошедшего года более половины произведенного меда — товарная продукция. На продажу отправлено 6,7 тыс. тонн, или 115% к уровню 2021 года.

Подавляющий объем на рынке занимают частные пасеки — более шести тысяч тонн меда. Фермеры поставили на продажу 678,2 тонны, сельхозпредприятия — 54,4 тонны меда. В прошлом году на экспорт в шесть стран из Башкирии отправили порядка 44 тонн продукции пчеловодства.

Около половины произведенного меда хозяйства продают оптовикам и переработчикам. Остальное реализуется на ярмарках, рынках или через интернет.

— К такому формату привыкли и покупатели, которые по-прежнему доверяют нефасованному меду, — подчеркнул Ильшат Фазрахманов. По его словам, динамика объемов переработки меда за последние годы была положительной, что в первую очередь связано с ростом количества компаний по переработке и развитием сетевых форматов розничной торговли, которые требуют поставок все большего объема медовой продукции определенного качества.

Ильшат Фазрахманов также отметил, что в республике пристальное внимание уделяется племенному пчеловодству. Оно представлено четырьмя хозяйствами: разведением пчел башкирской породы занимаются племенной репродуктор «Нектар» Зианчуринского района и племенной завод БНИЦ по пчеловодству и апитерапии; разведением пчел среднерусской породы — племенные репродукторы «Меллифера» и «Алтын солок». В республике работают 20 хозяйств, содержащие пчел по промышленной технологии, — от 300 до двух тысяч пчелосемей.

Но есть и проблемы. Одна из них — угроза исчезновения генофонда дикой пчелы. Несмотря на предпринимаемые государством меры, динамика в бортевом пчеловодстве складывается отрицательная.

— Болезни и природные аномалии ставят под угрозу сохранение бортевого пчеловодства, — заявил Ильшат Фазрахманов. Он отметил, что объемы бортевого меда в республике пока незначительные — порядка шести тонн в год. Это лишь 0,1% общего объема, а доля бортевых пчел от общего — 0,5%. Глава аграрного ведомства региона подчеркнул, что в республике разработан проект программы по поддержке колодно-бортевого пчеловодства, сейчас он проходит согласование в правительстве РБ.

— Для сохранения самобытного промысла и развития туристической отрасли в республике с текущего года государственная поддержка в рамках программы будет оказываться на развитие бортевых и колодно-бортевых пасек. Прежде всего в районах горно-лесной зоны: Бурзянском, Белорецком, Ишимбайском, Гафурийском, Кугарчинском и Мелеузовском, — отметил Ильшат Фазрахманов. — На реализацию программы в 2023 году из бюджета республики выделено 20 млн рублей, которые будут направлены на приобретение пчелосемей, пчелопакетов и пчеломаток башкирской породы, способных жить в колодах с минимальным вмешательством человека; на приобретение колод и техники для защиты пчел; лабораторные исследования бортевого меда и генетической достоверности породы пчел.