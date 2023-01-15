Мы верим в свои силы

В советское время этих людей называли цеховиками, а отношение в обществе к ним было, мягко говоря, неоднозначным. Покупали пошитые ими на дому джинсы, но про себя отзывались о них нелицеприятно. Конечно, не последнюю роль в этом играла пропаганда, которая награждала предприимчивых людей нелестными эпитетами. Все изменилось в перестроечное время, когда в стране победившего социализма начало развиваться кооперативное движение.

И выяснилось вдруг и то, что те, кого еще недавно критиковали со всех трибун, дают доход казне, обеспечивают людей рабочими местами, ничего у государства взамен, по большому счету, не требуя. И таких людей достаточно много. Впрочем, достаточность — понятие растяжимое. Для примера, доля малого и среднего бизнеса в экономике Германии, по статистике, превышает 50 процентов, а в России не дотягивает и до 20. Поэтому расти нам еще есть куда.

Государство делает все, как считают чиновники, чтобы малым и средним бизнесом в России занималось как можно больше людей. Особенно это актуально в небольших населенных пунктах, где никогда не будет крупных предприятий. И тут уж ставку приходится делать на предприимчивых земляков, ведь, по той же статистике, лишь пять процентов населения способно открыть собственное успешное дело.

И что интересно, в советское время предприимчивость не ущемляли так, как сейчас нам об этом рассказывают. Как отмечает премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, он с удивлением обнаружил, что основателем Зилаирского леспромхоза был его двоюродный дед, начавший дело вскоре после окончания Великой Отечественной войны. «А я-то думал всегда, что это было госпредприятие», — признался Андрей Назаров.

Так что бизнесмены в советское время были не только теневыми, но и официальными, объединявшимися в товарищества и артели. Государство им не помогало, но и не мешало, а потому редкие моменты всплеска деловой активности в стране как раз и были связаны с ослаблениями гонений на частный бизнес.

В конце ушедшего года вице-премьер — министр финансов республики Лира Игтисамова на брифинге рассказала, как в регионе усиливают поддержку МСП.

— Мы увеличили объем мер в легпроме, когда предпринимателям выделяются субсидии и гранты на обеспечение занятости, закуп сырья и оборудования.

Предусматривается более 158 миллионов рублей на поддержку в этой сфере. Но молодой предприниматель вполне может воспользоваться и другими программами. В общем, различными мерами поддержки предпринимательства в республике покрывается более миллиарда рублей, а с учетом активов гарантийных и лизинговых фондов сумма поддержки вырастает впятеро, — рассказала она.

— Получить всевозможную информацию о мерах господдержки бизнеса самого разного уровня можно и на нашем сайте, и в соцсетях, и на витринах многочисленных институтов помощи. Есть из чего выбрать, — также считает министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. — При поддержке бизнес-шерифов муниципалитетов уже начата реализация 1032 проектов, которые рассмотрены на «предпринимательских часах». Предприниматели создали 8,9 тысячи новых рабочих мест.

Как нам пояснили в минпредпринимательства, в 2022 году институтами развития бизнеса региона предоставлена поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства республики на сумму 2,8 млрд рублей. Финансовые меры были направлены на открытие собственного дела, а также на расширение действующего бизнеса.

— Свои программы реализуют как федеральные, так и региональные институты развития. Региональные структуры, подведомственные министерству: Региональный гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания, Башкирская микрокредитная компания, в 2022 году оказали поддержку свыше 1 200 субъектам малого и среднего предпринимательства. Для примера, в 2021 году данными мерами воспользовались порядка 900 предпринимателей, — прокомментировал текущую ситуацию министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

В рамках муниципальных программ в 2022 году 461 субъект МСП и 31 самозанятый гражданин получили субсидии на возмещение затрат, добавили в министерстве. На эти цели направлено 188,8 млн рублей, в том числе из муниципальных бюджетов — 88,8 млн рублей.

— Поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне — вклад в будущее каждого района и города. Муниципалитет помогает развивать предпринимательство, а значит — создавать новые рабочие места, укреплять экономику, увеличивать число налогоплательщиков. Особенно важна такая помощь на начальном этапе становления бизнеса, — считает Рустем Афзалов.

Субсидии выделены на возмещение затрат, связанных с расходами на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение основных средств и оборудования, подключение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг и другими.

Предприниматели Валиевы из Кигинского района тоже получили поддержку, которую им выделили в качестве субсидии на рост оплаты за арендные площади. У бизнесменов ряд магазинов по всему северо-востоку республики, которые создали еще их родители, и содержать арендованные площадки стало сложно. Тогда они и обратились за помощью к государству — пришли на «предпринимательский час» в районную администрацию. Их поддержали, но дальше дело пошло по другому сценарию.

— Сумма получилась солидная, — говорит Юлия Валиева, — 370 тысяч рублей. И тогда мы с супругом Русланом решили, что это наш шанс выйти на новый уровень развития бизнеса. Мы торговали мебелью, матрасами, часто импортными. И давно уже мечтали продавать продукцию собственного производства. Такой шанс появился после обращения в районную администрацию.

Полученную субсидию и часть собственных средств кигинские предприниматели вложили в производство матрасов под собственным брендом — «КигиКомфортТекс».

Купили специальное оборудование, приобрели пенополиуретан, материал для подматрасников, и дело пошло. Удивительно, но спрос на кигинские матрасы оказался высоким. По словам Юлии Валиевой, только за первую неделю работы они сумели продать 30 изделий.

Предприниматели не чураются работы своими руками, хотя контролировать несколько объектов, расположенных на территории нескольких районов северо-востока республики, дело хлопотное. Приняли на работу пока одного работника, разместили заказы у нескольких местных предпринимателей. «У Дианы Губайдуллиной свой швейный цех, она шьет и для нас», — говорит Юлия Валиева. Таким образом, небольшое предприятие сыграло роль локомотива, потянув за собой и других предприимчивых людей, которых они обеспечили заказами.

По словам Валиевой, к ним уже стали обращаться производители мебели, которые хотят, чтобы их кровати были снабжены местными матрасами. Интерес проявляют и оптовые покупатели.

Есть задумки и на будущее. К примеру, остаются отходы, которые рука не поднимается выбросить.

— Наш товарищ приехал к нам в гости и подкинул хорошую идею, как отходы превратить в доходы, — говорит Юлия Валиева. — Изготовление диванных подушек — только один из вариантов. Можно еще мягкие скамейки, пуфики делать. Все это нужно людям, будет пользоваться спросом.

В администрации Кигинского района нам рассказали, что здесь наблюдается увеличение предпринимательской инициативы.

— Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек составляет 221,4 единицы, — предоставили нам цифры. — За 11 месяцев в районе насчитывалось 353 субъекта малого предпринимательства, из них пять малых предприятий, 59 микропредприятий и 289 индивидуальных предпринимателей.

Численность работников в малом и среднем предпринимательстве — 1198 человек. Отраслевая структура характеризуется преобладанием в сфере сельского, лесного хозяйства и охоты, рыболовства и рыбоводства — 25,3 %, сфере торговли — 35,3 %, обрабатывающего производства — 4,3 %, строительства — 10,3 %, прочие — 24,8 %. В районе зарегистрировано 574 самозанятых.

А супруги Валиевы — лишь одни из этих сотен кигинцев, поверивших в свои силы, сумевших построить собственную модель бизнеса, не только обеспечивающие земляков качественными товарами и услугами, но и дающие синергетический эффект для развития экономики муниципалитета. В республике уже создан первый российский мебельный кластер. Кстати, там в застрельщиках тоже оказались производители матрасов. Эта история может повториться и на северо-востоке республики.