Возвращенные квадраты

За прошлый год решены проблемы по 2597 гражданам – участникам строительства, доложил на оперативке в правительстве республики заместитель руководителя минстроя региона Артем Ковшов. По его словам, за 2022 год из единого реестра проблемных объектов республики исключили 70 «долгостроев». Количество проблемных объектов в Башкортостане удалось сократить со 106 до 39 — практически в три раза.

По словам замглавы минстроя региона, всего за два последних дома в Башкирии достроили 17 объектов, в которых получили квартиры 1 081 дольщик. Кроме того, 3 296 жителям выплатили компенсации на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Между тем, как напомнил глава республики Радий Хабиров, нерешенными остаются вопросы у более чем тысячи обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что эти проблемы должны быть сняты до конца текущего года. Ход и перспективы этой работы он предложил обсудить на ближайшем «строительном часе».

Артём Ковшов в свою очередь подчеркнул: чтобы до конца года полностью решить вопрос обманутых дольщиков, планируется достроить еще 17 объектов с участием федерального Фонда развития территорий. 12 домов застройщики сдадут при поддержке республики, дольщикам ещё пяти «долгостроев» выплатят денежные компенсации. В ближайшее время Фонд также примет решение о выплате компенсаций по оставшимся пяти домам.

В своем докладе он отметил, что введена процедура банкротства в отношении восьми застройщиков проблемных объектов (ООО «Высотки», ООО «Городские проекты», ООО «Зеленая роща», ООО «Литер 4», ООО МПТК «МашТехРесурсы», ООО «Герал», ООО «Госстрой-Стандарт», ООО «СУ-2 ОАО Госстрой»). «Утвержден план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Решение вопросов пострадавших граждан предусмотрено до конца 2023 года», - заявил он.

Артем Ковшов подчеркнул, что найден алгоритм решения проблем обманутых дольщиков, он успешно реализуется. «И люди это видят», - заметил зам руководителя минстроя региона.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил Министерство строительства и архитектуры республики за эффективное взаимодействие с федеральным Фондом развития территорий и застройщиками. «Мы продолжим предметную работу в рамках «строительных часов». Для решения проблемы обманутых дольщиков остаётся не так много времени. Поэтому расслабляться не стоит», – подчеркнул он.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Необходимый комментарий

Евгений БУЛЫЧЕВ, доцент БГПУ им. М.Акмуллы, арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей:

- Начнем с того, откуда появляются эти самые обманутые дольщики. В большинстве случаев (80-90%), это люди, попавшие в своеобразную финансовую пирамиду. То есть, когда средства одних дольщиков идут на достройку проектов предыдущих дольщиков. У каждой такой схемы есть свой закономерный, печальный для вкладчика, конец. И кому как не государству защищать своих граждан от жуликов?

Необходимость такой защиты диктуется самой Конституцией России, в которой сказано, что «органы государственной власти и органы МСУ создают условия для осуществления права на жилище» (ст. 40). И, разумеется, эти «условия» должны быть безопасными и комфортными для граждан.

Первые попытки защитить дольщиков начались еще в 2004 году. Ну а более действенные меры противодействия мошенникам были приняты государством в 2015 - 2016 годах. Надо отметить, что решение проблемы обманутых дольщиков в значительной мере лежит на регионах. Федеральная власть предоставляет, в основном, правовые инструменты.

Успехи Башкортостана в решении проблем обманутых дольщиков нельзя не заметить. Очень бы хотелось, чтобы к концу 2023 года словосочетание «обманутый дольщик» вышло из употребления и стало анахронизмом.