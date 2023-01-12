Победили сильнейшие — выиграли все

В предновогодние дни в СП «Красная Башкирия» провели конкурс профессионального мастерства среди доярок сельхозпредприятия. Обычно подобные состязания проходят летом, в пору большого молока. Но ломать стереотипы — фишка «Красной Башкирии».

Зарплата на фитнес-ферме

— Экзамен состоял из 47 тестовых задач, а также проверки практических навыков, — пояснил директор сельхозпредприятия Раиль Фахрисламов. — В итоге решили, что присудим три призовых места, а призеров премируем. Всем нашим работницам даем время подучиться. В дальнейшем к зарплате будем начислять проценты за классность. Были же в свое время механизаторы 1-го класса, животноводы 1-го класса, а у нас появятся доярки 1-го класса.

Труд доярок здесь и сегодня хорошо оплачивается. В «Красной Башкирии» они за 15 — 17 смен получают 60 тысяч рублей. В передовом хозяйстве созданы комфортные условия для работы, но даже здесь испытывают проблемы с кадрами, несмотря на автоматизацию многих процессов. Специалисты даже решили посчитать, сколько же наклонов делает доярка за смену. Оказалось, минимум 540! На такую нагрузку не каждая накачанная красотка из фитнес-клуба осмелится. А доярки из «Красной Башкирии» — в легкую!

Вопреки стереотипам

Говоря о фитнесе, Раиль Салаватович не иронизировал — гордился: здешние доярки как на подбор стройны и привлекательны. И свою женственность ценят: на подведение итогов конкурса пришли словно на кастинг для обложки модного журнала — в туфельках, красивых платьях, непреложном маникюре.

Впрочем, независимо от торжественных поводов, даму в поношенной и грязной одежде здесь точно не встретить. Во время работы все одеты в фирменную униформу, перчатки и обувь, которыми обеспечивает своих сотрудников компания. Одежду для работы каждая доярка выбирает по своему вкусу, заказ оформляется по каталогу, чтобы было красиво, удобно и комфортно работать. По завершении смены женщины принимают душ, приводят себя в порядок.

Видимо, такая забота мотивирует людей работать эффективно и «молокотворно». Хотя это не единственный повод — есть и посерьезнее.

Воспитательный потенциал

Не секрет, что за многими доярками до устройства на ферму «Красной Башкирии» тянулся шлейф нерешенных проблем в виде кредитных обязательств, отсутствия жилья, низких доходов. Условие для всех было одно: проявить старание, и тогда и желание покончить с давящим грузом исполнится. Так оно и оказалось, женщины смогли расправить плечи и свободно вздохнуть, почувствовать себя самодостаточными.

Сейчас на фермах сформировался крепкий коллектив, члены которого не просто работают бок о бок, но и помогают друг другу. Такой коллектив в педагогике, по Макаренко, называют воспитательным. И это является высшей формой развития коллектива — предметом особой гордости.

Поздравили всех

Финал любого конкурса — награждение победителей. Из рук главного зоотехника хозяйства Шафката Шамсутдинова денежный приз в размере 20 тысяч рублей получила доярка Самарской молочной фермы Гульсина Штырляева. Замечательный работник, очаровательное, хрупкое и нежное создание с золотыми руками. Трудится она на совесть. А еще она прекрасная жена, мама и уже бабушка.

Второе место завоевала Земфира Уельданова, которая известна еще отличной работой в качестве телятницы на Ишкуловской ферме. Сама Земфира родом из Самарского. Неунывающая, энергичная, немногословная, но очень деятельная, она также удостоена денежного приза.

Третьим призером конкурса стала Гульнара Мухаметова, доярка Самарской МТФ. Гульнара родилась и выросла в Красной Башкирии. Ее отец — заслуженный работник сельского хозяйства Фатих Астангалин, которого в районе знают как замечательного механизатора. Гены трудолюбия он передал и своей дочери. В 2020 году молодая женщина перешагнула порог фермы, а сегодня вошла в число лучших животноводов хозяйства и района.

Поздравления в этот день прозвучали персонально в адрес каждой доярки, и никто не остался без новогодних подарков.

Добрые слова заслужили все животноводы предприятия: бригадиры ферм, ветеринары, зоотехники, техники-осеменаторы. Многие из них в этот день оставались на рабочем посту, чтобы обеспечить контроль и бесперебойную работу животноводческого производства.

МЕЖДУ ТЕМ

Производственные показатели животноводов впечатляют: в ушедшем году от каждой коровы в среднем получено 9 445 килограммов молока, а на роботизированной ферме — 10 243.

— Есть топовые хозяйства, где от коровы надаивают по 12 тысяч килограммов молока.

Наши 9 445 килограммов — это достойная уважения цифра, но есть потенциал, который надо обязательно реализовать, — подчеркнул Раиль Фахрисламов.