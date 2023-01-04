Кармаскалы — родина чая

Тайна кенийских листьев

— В Кармаскалинском районе появились чайные плантации? — спрашиваю не без иронии.

Мой собеседник серьезен:

— Нет, конечно. Мы его завозим из Кении и Китая.

— А как вы его завозите? Из Кении, в частности? За морем телушка полушка, да рубль перевоз. Дорого же!

— Да. Но фанаты за ценой не постоят, поверьте. А вообще, у нас есть свое производство в Кармаскалах. Делаем упаковку, фасуем — все процессы механизированы.

— Чем же кенийский чай хорош?

— Он высокосортный, имеет международную классификацию. Если заварить, он нежный на вкус, без горечи. Если измельчать — получится более терпкий. Посмотрите, — Вильдан высыпает на ладонь чаинки, похожие на черные подкрученные проволочки. — Видите, листья скручены — это два верхних листочка растения. Это известный способ заготовки чая: они каждую неделю подрастают, их срывают, нижние не трогают.

— Многие пристрастились к китайскому чаю.

— У китайцев тысячи сортов: в каждой провинции свой, да еще и не один.

Аромат фекалий панды

Тысячи? Может, даже больше. Полтора десятка лет назад у меня от разновидностей сортов, представленных в витрине вовсе не самого большого магазина в Китае, голова пошла кругом. Щебечущая миниатюрная продавщица, видимо, приняв меня за гурмана, сметала с полок на демонстрационный столик что-то вроде чайных пробников.

«Заведение угощает!» — решил я, потирая руки. Радость оказалась преждевременной: для презентации были поданы три чашечки величиной с наперсток, на донышке которых плескалась нечто ароматное. Когда переводчица перетолмачила продавщицу, я чуть не обжегся огнедышащей жидкостью, подумав, что попаду в долговую яму, а не в автобус, который на следующий день должен был вернуть меня на родину. А если и мне плеснули какой-нибудь «Панды» за 200 долларов чашечка? Название этого напитка я запомнил не столько из-за баснословной цены, сколько по причине одиозного названия, в переводе означающего «фекалии панды». Китаянка уверяла: вкус чая, выращенный на плантациях, удобренных пометом панд, обладает нотками зрелого ореха.

Такой чай, думаю, вряд ли когда-то появится в Башкирии. Зато у нас уже красуются на прилавках башкирский и татарский чаи. Как отличить национальность чая, я так и не понял — их состав идентичен. Разве что по названию на пачке…

Плантация за околицей

— Давайте я вам расскажу, как мы заготавливаем травы, — прерывает мою задумчивость Вильдан Абдулов. — Большинство людей, когда заготавливают душицу или зверобой, вяжут ветки сантиметров по сорок в длину. Это неправильно. Самое ценное — соцветие! Все, что ниже соцветия, мы выбрасываем, берем только верхние листья. И главное — собрать вовремя, когда цветок только раскрылся. Яблоки, мяту, чабрец тоже сушим. И главное — соблюдать пропорции.

— Вы эти пропорции эмпиричес­ким путем установили? Или специалистов привлекали?

— Консультировались с известными в России дегустаторами. Цель — чтобы чай не горчил, заваривался легко. И вот еще что. Упаковку мы скопировали по советским лекалам: пачки пятидесятиграммовые, внутри — два слоя пищевого пергамента. По-настоящему — тот самый чай.

Кармаскалинский район.

КСТАТИ

Древний «Чайный канон» рекомендует стадию кипения, которую китайцы называют «шум ветра в соснах». Это 90 — 93 градуса.