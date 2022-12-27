Заграница не поможет

Начало 2022 года ознаменовалось уходом с отечественного рынка значительного количества иностранных компаний. Наши производители столкнулись с острой нехваткой комплектующих деталей. Какая ситуация сложилась в промышленности, энергетике сейчас, в конце года, что нас ждет в ближайшем будущем? Корреспондент «РБ» решил разобраться в этом.

Импортозамещение по нужде

На одном из заводов республики нам показали образец муфты спецмашины. Оказывается, эту деталь изготавливала одна компания из Германии, больше ее не делали нигде. До поры до времени. А теперь изготавливают под заказ местные умельцы. Клиентов много, только успевай. Получается, что у масштабных геополитических изменений есть не только отрицательная сторона, появляется возможность нам самим осваивать новые производства. Вице-премьер правительства РБ, министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев считает, что большие трудности остались в прошлом. А ведь те же машиностроительные предприятия пережили непростой период диверсификации, практически у всех были проблемы с поставками, комплектующими. Нужно было срочно перестроить логистические цепочки и найти новых партнеров. Пришлось развернуться на Восток и искать партнеров в Турции, Китае, Иране. Научились делать многие комплектующие у себя или нашли нужные детали в регионах России. Вот и Туймазинский завод автобетоновозов заменил гидростатическую трансмиссию производства Украины на гидротрансмиссию из Екатеринбурга.

Специалисты минпрома в начале года сформировали перечень товаров, подлежащих импортозамещению. Вначале в нем было три тысячи позиций, теперь этот список значительно сократился.

Возьмем, к примеру, автопром. Отныне и башкирские предприятия будут поставлять детали для отечественных автомобилей. Уральский пружинный завод (Белорецк) успешно прошел отбор на поставку пружин подвески на всю линейку автомобилей «Лада Ларгус». Раньше их закупали у зарубежных производителей.

Вспомните ажиотаж в аптеках, когда покупатели буквально сметали с прилавков дорогостоящие импортные препараты. А теперь Башстат нам сообщает, что производство лекарств в республике выросло за 10 месяцев на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За этот период примерно на четверть увеличилось и производство мебели. Получается, что уход ИКЕА с рынка пошел нашим предприятиям на пользу. К тому же в республике создали мебельный кластер, да и государство стало их больше поддерживать.

А катализаторы из Башкортостана выступили достойной заменой американской и немецкой продукции на объектах нефтегазопереработки. Еще в декабре 2021 года запустили первое в России производство катализаторов гидрокрекинга на предприятии «РН-КАТ» в Стерлитамаке. Завод успешно работает, более 600 тонн продукции уже доставили на нефтеперерабатывающие предприятия Индии.

Один из ярких примеров импортозамещения продемонстрировало «Салаватстекло». В ноябре в рамках программы модернизации там запустили новую линию крупногабаритного листового стекла. Кстати, программное обеспечение здесь полностью российское — разработчики из Перми написали новую программу для немецкого оборудования.

«Оптимедсервис» широко известен как производитель контактных линз и расходных материалов. Это единственное в России предприятие по выпуску венозно-артериальных систем для введения агрессивных препаратов онкобольным. Продукция очень востребована, поскольку есть трудности с доставкой импортных препаратов.

Чтобы удовлетворить спрос, на предприятии ввели круглосуточный режим работы, по сравнению с февралем производство продукции увеличили в три раза.

Растут объемы и на предприятиях, входящих в группу компаний «Ростех». Они уже изготавливают комплектующие для пассажирского самолета СухойСуперджет-100. На КумАПП наладили выпуск вертолетов с системой пожаротушения. Кстати, в своей недавней беседе с журналистами глава региона Радий Хабиров отдельно отметил работу коллектива ОДК-УМПО. В цехах предприятия в рамках программы импортозамещения уже выпускают на базе авиационных двигателей турбины, которые используются на компрессорных станциях «Газпрома». Они доказали свою эффективность, но инженеры готовят еще более мощную модель.

В условиях переориентации рынка на отечественную продукцию выигрывают те предприятия, которые в состоянии наладить новые производства в максимально короткие сроки. Например, Туймазинский завод автобетоновозов в нынешнем году увеличил производство более чем в два раза за счет прицепной техники. Ее стала закупать «Роснефть». А на Уфимском трансформаторном заводе начали производить тяговые трансформаторы для локомотивов, достойно заменив ушедший с рынка «Сименс». В итоге произвели в этом году продукции в шесть раз больше, чем в прошлом. Белебеевский завод «Автонормаль» выпускает широкую линейку деталей для машиностроения, заменив западных поставщиков.

— Мы на большом пути, когда все сможем делать сами, — отметил глава региона в уже упомянутом интервью.

Жизнь показывает, что большая часть работы уже позади. Но не все идет гладко. Люди видят это на примере Автоваза. Отечественные машины по ценам уже догоняют иномарки. Осталось догнать их по качеству.

На государство надейся, а сам не плошай

Год заканчивается, но итоги пока подведены за 10 месяцев. Отрадно, что объем отгруженных товаров на 6,8, промышленное производство на 2,8 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года — это значительно опережает среднероссийские показатели. Основной вклад в этот рост внесли нефтяники и газовики, химики и машиностроители. В то же время многие заводы и фабрики обязаны своими успехами господдержке. Александр Шельдяев отмечает, что в поддержку предприятий был принят план мероприятий с общим объемом финансирования на сумму 54,3 млрд рублей. Только по линии Фонда развития промышленности РБ ведется поддержка проектов в рамках 26 программ финансирования. Как итог — в этом году республика сохранила лидерство в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ. Он формируется по методике минпромторга страны и учитывает 53 показателя. В республике предусмотрен такой инструмент государственной поддержки, как программа «Приоритетные инвестиционные проекты РБ», значительная помощь оказывается вновь создаваемым кластерам, технопаркам.

Естественно, разным отраслям производства помогали и раньше, но сейчас это делается более адресно. Александр Шельдяев на пресс-конференции сообщил, что в перечне организаций оборонно-промышленного комплекса республики более 90 предприятий, все они участвуют в программе гособоронзаказа. На мобилизационные рельсы встало более десяти заводов и фабрик. По заказу правительства РБ запустили производство индивидуальных медицинских аптечек и пошив спальных мешков для участников СВО, отгружено термобелье, нижнее белье, шевроны к костюмам и средства защиты для рук. Республика оказала предприятию «Магеллан» помощь в получении субсидии на закуп сырья. Комплекты боевой укладки, которые здесь выпускают, предназначены для выполнения тактико-специальных задач в условиях ведения боевых действий.

Благодаря увеличению субсидий активно строятся автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). На 2022 год в бюджете Башкортостана на эти цели было предусмотрено 360 млн рублей, что позволило поддержать строительство 10 АГНКС. Кстати, по их количеству (44) республика занимает первое место в стране.

В электроэнергетике продолжается обновление генерирующих мощностей. В декабре заработал модернизированный энергоблок Кармановской ГРЭС, энергетики собираются модернизировать шесть крупных электростанций региона в течение десяти лет, а в Сибае построят новую подстанцию.

В республике действуют уже семь солнечных электростанций (в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Бурзянском, Стерлибашевском, Гафурийском районах).

В октябре был дан старт СЭС в Агидели, подобная появится и в Баймакском районе.

Кадровый голод — новая реальность

Спрос на высококвалифицированные рабочие специальности существовал всегда, они хорошо оплачивались. Один из ветеранов журналистики вспомнил, как начинал свою трудовую деятельность на УМПО слесарем. После нескольких лет работы с неимоверным трудом попал в редакцию областной газеты и… стал получать 120 рублей в месяц вместо 300 на заводе. Для квалифицированных сварщиков, слесарей зарплата 90 тысяч рублей на УМПО не предел, отмечают на предприятии. Здесь обучают персонал, обеспечивают приличным соцпакетом, тем не менее, время от времени испытывают проблемы с кадрами. Кстати, с началом СВО значительное количество предприятий стало испытывать нехватку высококвалифицированных специалистов, некоторых даже пришлось вернуть из мест боевого слаживания, признается министр промышленности, энергетики и инноваций. Семи крупным предприятиям субсидировались затраты на выплату заработной платы и организацию временных рабочих мест.

На предприятиях постоянно говорят об оторванности системы образования в вузах и ссузах от реалий производства и низком качестве практической подготовки кадров.

Поэтому сейчас первоочередной является связь системы образования с реальным промышленным сектором.

А главный итог нынешнего года для промышленности республики заключается в том, что ни одно предприятие не закрылось, несмотря на все трудности. Наши заводы и фабрики выдержали давление санкций, хотя до сих пор ощущается нехватка ряда комплектующих. Что будет в следующем году — загадывать не будем, в условиях перманентного российского преодоления препятствий строить прогнозы дело неблагодарное.