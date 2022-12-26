Зона особого внимания

Такой эпитет для особой экономической зоны в России означает, что она стала восьмой в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Кроме того, второй год подряд «Алга» признается самой динамично развивающейся в стране, сообщил вице-премьер республики Илшат Тажитдинов.

Как отметил вице-премьер, мин-экономразвития России отнесло ОЭЗ «Алга» к числу «достаточно эффективных», а среди региональных экономических зон, созданных в 2020-м, она вышла на первое место. Однако количество резидентов в ОЭЗ с заявленным объемом инвестиций свыше 50 млрд рублей, которое не перестает расти, — не самая выдающаяся черта «Алги».

— Всего за полтора года с момента создания зоны были запущены два предприятия компаний «Аркада» и «ЗУР». Первая в ноябре ввела в эксплуатацию новое производство — перчаточный цех. Кроме того, компанией «ЗАСПОРТ» завершается строительство фабрики спортивной одежды. А вторая достраивает третий производственный корпус. Таким образом, отдача уже появилась, и на пути к цели — получить на один бюджетный рубль не менее пяти инвестиционных — мы опережаем норматив, — отметил Илшат Тажитдинов.

На площадках ОЭЗ «Алга» завершается строительство инженерной инфраструктуры, что является задачей региона: газификация, электрификация, тепловодоснабжение и дорожная сеть.

— Наши планы, чтобы «Алга» превратилась в сплошную стройку, начинают сбываться. Главное, не сбавлять темпов. Мы проектируем объекты инфраструктуры по приоритетности их строительства исходя из планов-графиков реализации инвестиционных проектов наших резидентов, которые рассчитывают выйти на производство уже в 2023 году. Уже понятно, что нынешних границ ОЭЗ не хватает: увеличение площади планируется за счет территории индустриального парка «Уфимский», — рассказал вице-премьер.

— Прошу обратить внимание на ускоренное и качественное возведение инфраструктуры в ОЭЗ «Алга», это то, что мы должны гарантировать инвесторам. И относительно объектов и проектов резидентов в особой экономической зоне постоянно должно что-нибудь сдаваться, но вижу, что вы и так не снижаете оборотов. Единственное, надо посоветоваться насчет строительства административно-делового центра на площадке № 1, который предполагается сделать визитной карточкой нашей ОЭЗ, — прокомментировал темпы развития «Алги» глава республики Радий Хабиров.

В «Алге» ожидают резидентов в следующем году — башкирская ОЭЗ привлекает инвесторов не только из России, но и из-за рубежа. Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко отмечает, что новые площадки стали создавать огромную конкуренцию маститым площадкам в федеральном масштабе.

— Сегодня правительством республики созданы в ОЭЗ наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, как, например, инфраструктура свободной таможенной зоны. Еще не могу не сказать, что «Алга» одна из первых в России внедрила модель, направленную на достижение целей устойчивого развития, тем самым создав благоприятные условия для привлечения инвестиций, — отметил Андрей Шпиленко.

— По сравнению с прошлым годом мы улучшили уровень содействия региональной власти в привлечении инвестиций, уменьшился период, необходимый для получения разрешения на строительство промобъектов, оказываем содействие инвесторам в сборе пакетов документов, формировании бизнес-плана и финансовой модели с закреплением за каждым инвестпроектом персонального проектного менеджера. Сейчас доля занятой площади ОЭЗ «Алга» составляет более половины.

Спрос от инвесторов не спадает, поэтому сейчас формируем заявку в федеральное правительство на расширение границ, — подытожил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.