Паспорт для резидента

Каждый бизнесмен согласится, что чем меньше он платит налогов, тем лучше. И государство идет навстречу таким предпринимателям, но на особых условиях: построишь производство, которое необходимо стране и республике как воздух, — получишь льготы. Определить такие нужные региону начинания призвана Корпорация развития республики, которая выдала инвестпаспорта уже на 140 проектов.

Эти проекты со временем обернутся созданием около 12 тысяч рабочих мест. Понятно, что все новые предприятия не одинаковы по размаху и трудовому ресурсу. Но то, что только в этом году 16 начинаний включены в приоритетный перечень, говорит о многом. Другой знаковый факт — в этом году Корпорация развития презентовала на республиканском «инвестчасе» 24 проекта, тогда как годом ранее их было в два раза меньше.

Понятно, что в первую очередь резидентов интересуют особая экономическая зона «Алга» и индустриальный парк «Уфимский», где корпорация ведет сопровождение проектов от и до. И не только российский бизнес стремится в Башкирию. Среди тех, кто получил свои инвестпаспорта, есть уже компании Турции и Беларуси.

— Например, после недавнего визита в Турцию появились перспективы заключить еще два крупных проекта. В том числе и за счет относительно низкой стоимости энергоресурсов. Так удалось завести в «Алгу» предприятие по производству стекольных шариков, исходного материала для стекловолокна. Для их производства требуется газ, который сегодня подорожал во всем мире. В том числе и в Турции. Поэтому бизнесмены из южной страны выбрали Башкирию. Хотя побывали и в «Алабуге», — рассказывает генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Действительно, сейчас многие начинают сравнивать «Алгу» в Башкирии и «Алабугу» в Татарстане. Но зона в соседней республике создана еще 17 лет назад и набрала обороты. А в молодой двухлетней «Алге» сейчас только идет создание всей необходимой инфраструктуры. На одной из четырех предусмотренных для резидентов площадок такие работы в основном завершены, на остальных имеются готовые проекты. Главные из них — железнодорожные пути, таможенная инфраструктура, административно-деловой центр. Не отстает, к слову, и индустриальный парк «Уфимский» — на его территории началось строительство второго производственного комплекса. В нем будет размещаться завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна белорусской компании «Амкодор». Завершить строительство планируется уже в 2023 году.

Сейчас в «Алге» 13 компаний, три из них получили статус резидента в 2022 году. На очереди — еще четыре.

— Санкции, безусловно, наложили отпечаток на нашу работу. Удорожание смет составило от 30 процентов. Но я бы не сказал, что это критично повлияло на реализацию проектов. Те, что были завязаны на импортное, в том числе американское, оборудование, находят альтернативные решения. И такие есть. Но от проектов никто не отказывается, это радует, — говорит Наиль Габбасов.

Еще одна проблема, которую приходится решать некоторым бизнесменам совместно с Корпорацией развития, — кадровая. В том числе на новых швейных производствах, которые открылись в «Алге». Для этого проводятся специальные ярмарки вакансий, обучение людей. Компания «Аркада», например, выстроила отношения с ГУФСИН, уже возводится общежитие, где будут проживать работники, трудоустроенные по линии этого ведомства.

Наиль Габбасов до Башкирии возглавлял аналогичную корпорацию в Крыму. И его часто просят сравнить два региона.

— Крым прежде всего регион туристической направленности, строительства, легкой промышленности. В Башкирии многое завязано на химии и нефтехимии, здесь богатая сырьевая база. Поэтому Башкирия намного привлекательнее для крупных проектов, которые здесь легче реализовать.

Впрочем, в республике не зацикливаются только на масштабных бизнес-проектах. Действуя по принципу «мал золотник, да дорог». На специализированном портале представлено более 1,5 тысячи инвестплощадок по всей республике.

Например, сейчас ведутся переговоры с инвесторами по созданию на территории Татышлинского и Мишкинского районов предприятий по производству кирпича. Кстати, для нескольких сотен из таких площадок уже подготовлены виртуальные туры, остальные — на очереди.

Интересно, что подобные экскурсии теперь можно устраивать не только виртуально. Индустриальный парк «Уфимский» недавно был включен в список объектов для промышленного туризма. В том числе и для школьников. С одной стороны, реклама бизнесу. С другой — реальный шанс для кого-то определиться с будущей профессией, присмотреть себе дело по душе.

В ближайших планах корпорации — объединение «Уфимского» и ОЭЗ «Алга». Сейчас идет согласование документов на российском уровне. В результате должно получиться хорошее объединение возможностей. И инвесторов, желающих получить свой паспорт в регионе, может стать еще больше.