Акценты уфимского диалога

Юбилейная, уже пятнадцатая по счету Международная неделя бизнеса в Уфе показала, что, несмотря на турбулентность нынешнего состояния мира, избежать дальнейшей эскалации экономической ситуации можно. Причем шансы эти предоставляются не политическими элитами, а движением снизу. Диалоги представителей бизнеса более чем 20 стран показали, что существующее положение дел никого не устраивает, а потому появляется все больше попыток изменить его, найти точки соприкосновения, выйти на положительный вектор развития.

Когда полёту не нужен пилот

Прошедший экономический форум был посвящен работе бизнеса в санкционных условиях. И символично, что именно в дни, когда в Уфе проходила Международная неделя бизнеса, появилась новость о том, что в обновленный санкционный список минфина США включили главу республики Радия Хабирова. Попасть в этот список считают честью уже многие российские чиновники — это служит своеобразным индикатором того, что они все делают правильно: активно занимаются импортозамещением, выводят экономику на новые рельсы развития.

В Башкирии импортозамещение называют одним из главных поводов для гордости. Еще летом на Международной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге Радий Хабиров говорил: «Импортозамещение, создание и поддержка отраслевых кластеров, подготовка профессионалов высокого уровня — у нашей республики много важных достижений в промышленности».

На форуме в Уфе в этом можно было убедиться еще раз. К примеру, сразу несколько компаний представили новые образцы летательных беспилотных аппаратов. Спектр продукции башкирских предприятий самый широкий — от простых бытовых коптеров до беспилотных вертолетов и самолетов.

Главный инженер уфимской компании «Интегральные роботизированные технологии» Рамиль Ильясов рассказал «РБ», что сейчас на предприятии ведутся разработки в нескольких направлениях, главные из которых — увеличение эффективности и вариативности изделий.

ЦИФРЫ

Международная неделя бизнеса объединила более трех тысяч участников из 24 стран мира, выступили почти 245 спикеров.

За три дня работы на ней подписано 54 соглашения на общую сумму 93 млрд рублей.

— Сейчас в стадии создания находится новый беспилотный самолет дальнего радиуса действия, — говорит Рамиль Ильясов. — Он будет в полтора раза эффективнее своего прототипа. Сфера его применения — народное хозяйство, практически все его отрасли: нефтегазовая, сельское хозяйство, лесное. Причем, как сейчас любят говорить, он двойного назначения.

По словам главного инженера, новый аппарат увеличит высоту полета, дальность, уменьшится шумность при работе. Предполагается, что новый беспилотник сможет находиться в воздухе без дозарядки до 20 часов.

На предприятии также подчеркнули, что за время его существования значительно расширилась локализация производства.

— Оказалось, что в стране много компаний, готовых производить те комплектующие, которые мы раньше импортировали, — говорит Рамиль Ильясов. — Сейчас мы сотрудничаем с несколькими российскими производителями, поставляющими нам тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи и другое.

Процент применения отечественных комплектующих, по словам нашего собеседника, активно растет. К тому же собственное программное обеспечение позволяет переоборудовать системы мониторинга и радиосвязи в соответствии с требованиями заказчика. Также Рамиль Ильясов рассказал, что предприятие работает в направлении создания самолетов вертикального взлета, сейчас проходят испытания несколько образцов. За счет повышения эффективности применения аэродинамической поверхности аппаратов увеличатся и полезные технические характеристики, и область их применения.

Между тем Рамиль Ильясов в личной беседе выразил досаду, что такой коренной поворот в сторону собственных интересов происходит в условиях конфронтации на мировой арене.

— Можно было бы спокойно, без лишней суеты отвоевывать свое место на рынке, — говорит он. — Но даже пусть лучше так, чем как раньше. А сейчас российская промышленность оживает.

Многие отечественные компании сегодня активно развиваются, внедряя в производство новые технологии собственного производства, говорили наши собеседники на форуме. Конечно, не обходили они в беседах и трудности, но ни один из них не назвал их непреодолимыми. Пришлось услышать и такую позицию.

— Чего мы стесняемся копировать уже изобретенное? — говорил один из моих собеседников. — Весь мир занимается промышленным шпионажем, внедряет у себя наработки компаний других стран. Китай пришел к технологическому лидерству за счет копирования. Мы же жеманничаем и кого этим очаровываем? Они попрали все законы, надо ответить тем же.

Точки расставлены

Состоялся на форуме и с нетерпением ожидаемый диспут на тему дальнейшего поведения бизнеса в новых условиях. Еще в апреле депутат Европарламента, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани говорил о том, чтобы создать площадку для встреч представителей власти и бизнеса из разных стран для обсуждения последствий санкций и минимизации их воздействия на экономику. А премьер-министр правительства республики Андрей Назаров этим летом на инвестсабантуе в Сибае предложил сделать эту площадку постоянной, чтобы сверять действия с надежными партнерами и назвать ее «Уфимским диалогом».

И вот на первом же заседании рабочей группы, как отметил Андрей Назаров, «разгорелась полемика». Понятно, что у сторон были свои объяснения текущей ситуации, однако все сходились в одном: санкционная политика, навязанная народам мира, никому не приносит ощутимых выгод.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини отметил, что в России работают сто итальянских компаний, которые имеют здесь производство.

— Наши фирмы до 24 февраля были как герои, на следующий день мы стали врагами, — сказал он. — То есть раньше развивали итальянскую экономику, тридцать лет развивали хорошие отношения с Россией и вдруг стали врагами народа. А мы не враги, мы — люди, которые хотят строить хорошие отношения.

Депутат регионального совета Веннето Стефано Вальдегамбери задал риторический вопрос:

— На кого направлены санкции, на Европу или на Россию? В конечном итоге, если это будет продолжаться, в Европе произойдет крах промышленности.

Он рассказал, что нынешняя ситуация сильно влияет на систему промышленного производства Италии: очень выросла цена на энергию, сырье, создана история для деиндустриализации Европы. Он рассказал, что в магазинах 15 кг дров стоит уже 7 евро. Понятно, что в такой ситуации дешевле отапливать жилище электричеством. Да вот беда: после введенных против России санкций все энергоресурсы и в Европе, и по всему миру тоже подорожали в разы.

И в этой ситуации, говорит депутат Европарламента Мирослав Радачовски, в Словакии много людей, которые не поддерживают санкции. Да вот что-то подсказывает: если бы не тяжелые последствия для своей экономики, вернувшиеся бумерангом после антироссийских рестрикций, разговор эти товарищи вели бы в ином тоне.

В свою очередь, Андрей Назаров отметил, что санкции создают трудности и для отечественной экономики.

— В настоящее время против России введено почти 13 тысяч санкций, причем более 10 тысяч из них с начала года, — сказал он. — По их количеству страна втрое опережает Иран и почти в пять раз Сирию.

Тем не менее, подчеркнул он, санкции не нарушили устойчивость финансовой системы, не повлияли на макроэкономическую стабильность.

— В нашей республике доходы бюджета выросли почти на 18 процентов, превысив 220 млрд рублей, — информировал премьер-министр Башкирии. — Более того, сейчас мы поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира. По итогам девяти месяцев внешнеторговый оборот вырос на 13,5 процента. Он составил почти четыре миллиарда долларов.

Андрей Назаров пригласил к диалогу директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову. Он отметил: турецкие участники подтвердили, что довольны сотрудничеством с Россией, Европарламент подтвердил, что совершил ошибку, вводя санкции.

— Представитель итальянского парламента сказал, что в результате товары в магазинах приходится покупать дороже и дороже. Вот такая полемика у нас тут поднялась. Как вы можете прокомментировать эти высказывания участников нашей дискуссии? — сказал Андрей Назаров.

— Мы давали прогнозы по нынешней ситуации давно, и они сбылись, — ответила Мария Захарова. — Как вы знаете, позицию по санкциям мы доводили до наших европейских партнеров, говорили, что не можем считать односторонние ограничительные меры коллективного Запада легитимными и хоть сколько-нибудь оправданными. Но кому это было интересно? Это попытка повлиять на Россию в виде шантажа, попытка наказать нас за суверенную политику. Причем они сами же еще больше пострадали от введенных ограничений. Это выглядит как автогол. Посмотрите, в Европе зима. Как сказал наш великий поэт: «Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». Раньше это было про нас, теперь про них. И вот они пришли к тому, что у них нет новогоднего настроения. Кто же это все сделал? Может, Москва? Нет. Это удивительно, но все, что происходит с Евросоюзом сейчас, — самострел, самоподрыв. Я уверена, что в будущем всему этому будет дана историческая, правовая оценка.

Перед присутствующими выступил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, подчеркнувший, что Уфу и Шанхайскую организацию сотрудничества связывают тесные узы.

— Уверен, что совместными усилиями участников данный форум внесет значимый вклад в продвижение экономического и гуманитарного взаимодействия, содействие процветанию межрегионального сотрудничества на пространстве нашей организации, — отметил он.

— Сотрудничество с Россией в рамках организации всем интересно, — подчеркнул исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский. — Несмотря на ту ситуацию, которая возникла с Европой, мы видим интерес со стороны стран Востока, Центральной Азии, Ближнего Востока. И он только возрос. Сегодня на нашем мероприятии мы рассматривали несколько вопросов. Это говорит о том, что бизнес должен найти свою дорогу. Невозможно, чтобы бизнес не развивался, невозможно, чтобы он забился в какой-то угол и был напуган этими непонятными мероприятиями, которые не содействуют развитию дружбы, равноправным экономическим взаимоотношениям. И мы видим рост предложений по сотрудничеству.

Вернее, многоточия...

Андрей Назаров подчеркнул, что «Уфимский диалог» будет продолжен. Следующее заседание планируется провести в начале марта наступающего года. Оно будет приурочено к годовщине первых с начала СВО, но не новых антироссийских санкций.

— К этому времени будет проведена оценка ущерба, нанесенного бизнесу стран, поддерживающих санкционную политику, и отечественным предпринимателям. Также будет представлено первое в стране деловое объединение соотечественников, цель которого — консолидировать не только башкирское, но и российское зарубежное предпринимательское сообщество, — сказал он.

— Несмотря на нынешнее санкционное давление, Республика Башкортостан нашла способ увеличить товарооборот, поскольку в первую десятку наших партнеров входят страны СНГ, с которыми у нас всегда было налажено экономическое сотрудничество и четко выстроено взаимодействие, — прокомментировал комплексную работу в регионе по работе в условиях санкционного давления первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Особо отмечу, что ни один из инвесторов, с которыми мы работали, не отказался от ранее обозначенных планов. В этом году мы поставили себе планку в области привлечения инвестиций в 500 млрд рублей. Мы находим новые инструменты сотрудничества исходя из сегодняшней многополярности и турбулентности. Ведется качественная масштабная работа в сфере импортозамещения, создаются и запускаются новые производства, выпускающие продукцию, которая ранее закупалась за рубежом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей НАЗАРОВ, премьер-министр правительства РБ:

— В интересное время мы живем. Еще тридцать лет назад новая, не столь окрепшая Россия завороженно поглядывала на Запад, где было все. Сегодня я вижу другую картину, где метка «Made in Russia» сопровождает товары, захватывающие почти все сферы жизни. Некоторые нашу самостоятельность и успех воспринимают как угрозу. А разве мы кому-то угрожали? Главная причина негаснущей напряженности на Западе состоит в его отчаянном стремлении удержать ускользающее доминирование над другими странами. Но этот процесс «ускользания» необратим. Это как молекулы, которые подвижны и которые рано или поздно создают новую, более крепкую структуру в целях своей сохранности, безопасности и дальнейшего развития. Очевидно, что процесс формирования многополярного мира неизбежен. К этому надо готовиться. Не под силу тому меньшинству с гегемонистскими замашками затормозить укрепление новых независимых институтов экономического роста, финансовой мощи и политического влияния.