Нежданная награда

В Агрофирме «Байрамгул» Учалинского района Рифат Ишмухаметов работает с 2005 года. Скромный, немногословный, настоящий трудяга — из тех, кто добросовестно делает свое дело не в расчете на какие-то выгоды, а просто потому, что по-другому не умеет. Вот ему-то и вручили новенькую «Ладу Гранта» — за хороший труд.

Рифат признается: такого сюрприза никак не ожидал. Но подарку обрадовался очень. У него старенькая «девятка», купленная с рук еще в 2000 году, 215 тысяч километров пробега. Так что красотка «Лада Гранта» пришлась ко двору.

— Сначала работал на стареньком зерноуборочном комбайне «Нива», потом на кормоуборочном — «Полесье», — рассказывает механизатор. — А три года назад посчастливилось пересесть в кабину новенького «New Holland».

Понятно, абы кому такую дорогую технику не доверят, а Рифат не раз побеждал в районном конкурсе «Лучший по профессии».

— Хороший комбайн, ничего не скажешь, — замечает он. — Стараюсь очень бережно к нему относиться, держу под особым присмотром.

А когда, нахваливая свою технику, он высказался в том духе, что современными комбайнами легко управлять, поскольку все автоматизировано, я поинтересовалась: а вот, допустим, у меня бы получилось его водить?

— Запросто. Но вот чтобы раскрыть все заложенные в машине возможности, добиться высоких результатов, тут без навыков не обойтись. А навыки приходят только с опытом, с годами, — услышала в ответ.

Сам Рифат за годы работы не только на все сто освоил секреты мастерства, но и досконально изучил, где какое поле, в чем особенности рельефа и почвы. Несмотря на санкции, проблем с запасными частями на импортную технику нет, все поставляется вовремя.

Рифат сам учалинский, из деревни Ишмикеево. Отец тоже механизатор, так что сын, можно сказать, продолжил династию. А ведь сначала выбрал профессию электрика, отучился в местном ПУ № 30, а потом резко поменял стезю и поступил в СПТУ. Сразу после учебы пришел работать на агрофирму.

Урожай в этом году в хозяйстве хороший, дождей хватало. На уборке гороха, кукурузы, ячменя — наш герой успевал везде, и всегда у него высокие показатели.

— План — понятие относительное, — объясняет он мне. — Тут ведь как: если урожай богатый, показатели «гектарности» меньше, и наоборот. А еще выработка зависит от особенностей поля, скажем, ровное оно или ухабистое. Тут все имеет значение.

Во время уборки механизаторы работали с 8 утра до 8 вечера.

— А выходные были?

— Да, когда дождь лил, — улыбается он.

Сейчас, зимой, Рифат Ишмухаметов работает в животноводческом комплексе на погрузчике. Говорит, что зарплатой доволен. А еще больше тем, что на предприятии умеют ценить своих работников.

— Куда теперь старую машину — в утиль?

— Нет, ключи уже сын себе забрал. Ему 15, хочет научиться водить.

Надо сказать, что у Рифата Ульфатовича подрастают трое детей, и машина для него — насущная необходимость.

Всего в агрофирме трудятся 24 тракториста и 16 водителей. Поскольку на зарплаты предприятие не скупится, опытные механизаторы здесь не редкость, а руководство всячески поощряет квалифицированных и трудолюбивых сотрудников.

Как всегда, показатели уборочной страды у байрамгуловцев — одни из лучших в районе.

— В этом году посевные площади составили у нас около семи тысяч гектаров вместе с отведенными под многолетние травы полями. Средняя урожайность ячменя — 34 центнера с гектара, льна — 16. Люцерна тоже дала неплохой укос.

Урожайность кукурузы составила 150 центнеров с гектара — не такой уж и хороший показатель. Кукуруза любит тепло, а его как раз не хватило. Но в целом удалось собрать неплохой урожай и подготовиться к зиме с основательным запасом кормов, — резюмировал главный агроном хозяйства Владислав Горячев.

В ООО «Агрофирма Байрамгул» содержат 3350 голов крупного рогатого скота, из них 1800 — дойные коровы. Не только в районе, но и в республике здесь одни из самых высоких показателей по надою молока. Суточный валовой надой составляет 53 тонны, в сутки на дойную корову приходится 33 литра молока.

Главный зоотехник Ильнур Зиангулов, который в 2020 году был признан лучшим зоотехником района, тоже доволен: зимой животным голодать точно не придется. На условную голову скота заготовлено 55 центнеров кормоединиц. Хватит как минимум на полтора года.