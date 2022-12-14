Верь. Опасайся. Спрашивай

Финансовая грамотность дает возможность сохранить личные сбережения и далее — приумножить семейный капитал. Нарастающее в стране кибермошенничество, к сожалению, плохо поддается уголовному преследованию, и вернуть деньги пострадавшим удается далеко не всегда. Однако каждый из нас может стать лучшим доктором сам себе.

Верь проверенному

Поэтому первый и самый главный совет, когда дело касается ваших финансов — личных денег, вкладов, счетов, кредитов, инвестиций — выключить эмоции и включить логику. Да-да, три-пять минут «холодной головы» сохранят ваши деньги и, с девяностопроцентной вероятностью, обезопасят от финансовых мошенников. Помните, была такая навязчивая реклама — «сделай паузу!». Так вот, это правило всячески стараются не дать вам соблюсти аферисты всех мастей — от телефонных грабителей из «службы безо­пасности банка» до зазывал инвестиционного жанра с играми на форексе и криптовалютой.

— Больше десяти миллиардов рублей похитили у россиян злоумышленники с использованием информационно-телекоммуникационных технологий только в январе — сентябре этого года, — рассказал зам­управляющего Нацбанком РБ Наиль Габидуллин журналистам на семинаре по финансовой грамотности. Получается, в общей сложности за год россияне «дарят» мошенникам десятки миллиардов рублей, и эта цифра, увы, не снижается. Причем это ущерб, о котором в надежде вернуть деньги обманутые заявили в полицию. Сколько помимо них, сочтя ситуацию безнадежной, просто махнули рукой на потерю, остается только догадываться.

Почти в половине случаев финансовые мошенники используют социальную инженерию, то есть либо выведывают у пострадавших личную информацию, либо вынуждают их совершать передачу денег, имущества под тем или иным предлогом. И тут с Россией в целом сыграла злую шутку продвинутость страны в финансовых электронных технологиях. За время пандемии в угоду удобству для граждан дистанционные банковские и государственные услуги размножались и упрощались, и хотя сами они от кибермошенников по-прежнему защищены достаточно хорошо, многие россияне добровольно отдают «ключи от рая» в руки злоумышленников. В фальшивых интернет-магазинах, на сайтах объявлений, в группах в соцсетях…

— Мы слишком широко шагнули в развитии цифровых финансовых услуг, а мышление и психология жителей остались позади, чем и пользуются злоумышленники, — подытожил Наиль Габидуллин.

Опасайся своих аппетитов

Помните про растворившиеся в цифровых далях электронные 10 — 12 миллиардов рублей? По данным Центробанка, возвращаются к гражданам усилиями банкиров и правоохранителей едва ли 10 процентов. Слишком запутанными и вовремя исчезающими становятся цифровые пути, по которым движутся упущенные гражданами финансы. Заманивают вас супервыгодными инвестициями, сверхвысоким доходом? Не поленитесь, загляните в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который постоянно публикует Центробанк. И это лишь один из доступных и простых шагов по пути финансовой грамотности. Маленький шаг для одного человека — гигантский щит для финансов миллионов семей. Но главное — постоянно быть готовым к тому, что «этот звонок не от того, кого надо звонок».

Как научить людей возможности безопасно, без рисков увеличить собственный капитал или накопления, распознать финансовые аферы или нелегальных кредиторов?

— Рецепт простой. Ориентируйтесь на ключевую ставку Банка России и прогноз по инфляции. Таким образом, вы сможете оценивать все предложения, нацеленные на ваши деньги. И трезво разложите все по полочкам — это немного, но гарантированно, это рискованно, но реально, а эти 40 процентов в год — явная авантюра. В конце концов, поиск реальных историй на официальных ресурсах, когда люди теряли все, клюнув на нерыночные проценты в сетевых обещаниях, тоже не займет много времени, — объяснила зам­начальника экономического отдела Нацбанка по РБ Расима Ваисова.

Роспотребнадзор признает: из почти пяти тысяч обращений жителей республики в ведомство только 289 касались финансовых услуг. И только два обращения довели до суда специалисты по защите прав потребителей. Но зато смогли выиграть дело на миллион рублей в пользу пенсионера, которого поманили инвестиционным вкладом, а, по сути, просто обокрали по договору на страхование жизни. Но, повторим, это как раз тот случай, когда все стороны договора известны и явным образом присутствуют.

Спрашивай у того, у кого надо

О том, что журналисты ничем не отличаются от обычных людей и на уловки мошенников попадаются сами, рассказывали сами участники семинара. В самом деле, в стране, пожалуй, не осталось ни одной семьи, которая с момента развала СССР не теряла деньги при столкновении с новой рыночной реальностью. Ваучерная приватизация, финансовые пирамиды, подъездные попрошайки, гадалки, сборы в пользу «голодающих детей Поволжья», соседские займы до получки. А ведь мошенники изобретают все новые и новые способы. Недавно в Башкирии женщина не просто поддалась уговорам «службы банковской безопасности», но и взяла кредиты, продала свою квартиру — словом, все-таки «обезопасилась» на 7,5 миллиона рублей.

— Учтите, что каких бы двадцати пядей во лбу вы ни были, нынешние финансовые мошенники на шаг-два впереди вас, они на этом собаку съели. Поэтому состязаться с ними — не вариант. Рискованный контакт пресекайте сразу же, возьмите паузу для проверки. Из годовой статистики в шесть тысяч мошенничеств в регионе более 80 процентов — IT-мошенничества. В прошлом году мы зафиксировали всплеск афер с банковскими картами — ущерб свыше миллиарда рублей по республике. В этом году, например, видим неожиданный возврат темы семилетней давности — это срочные обращения к родственникам якобы совершивших ДТП по городским телефонным номерам через интернет. Отследить такое чрезвычайно трудно, почти нереально. А что касается «добровольных» переводов, инвестиционных договоров и прочего подобного, вспомните, как говорилось в «Двенадцати стульях»: «согласие есть продукт при взаимном непротивлении сторон», и повода для уголовного расследования в таких случаях часто не возникает. Денег обратно можно не дождаться вовсе, если и ловят преступников, то по большей части курьеров, забирающих деньги или обналичивающих украденное, — рассказал начальник отдела по раскрытию общеуголовных мошенничеств УУР МВД по Башкирии Азат Тимирьянов.

Полицейские подтвердили статистику ущерба от финансовых хищений через обезличенные телекоммуникационные каналы: больше двух третей финансов граждане теряют на звонках от «служб безопасности банков», лжеследователей и прочих якобы правоохранителей, но это всего 15 процентов от общего количества способов «сравнительно честного отъема денег у населения». Далее примерно поровну изымают средства из личных копилок мошенничества под видом инвестиций, при продаже-покупке на сайтах и в многочисленных пабликах в соцсетях. Но, кстати, чем чаще пишут об этом журналисты, тем меньше сообщений о мошенничествах получает полиция.

Семинар для журналистов был организован Агентством по печати и СМИ РБ совместно с Отделением — Национальным банком по РБ Банка России, Управлением Роспотребнадзора по РБ, МВД по РБ и АНО «Центр финансовых исследований РБ».