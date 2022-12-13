Прогноз стабильности

Конец года — время, когда в министерствах и ведомствах ищут окончательный ответ на вопрос «Что делать?». Так можно назвать процедуру принятия планов социально-экономического развития и бюджета на следующий год. И если уйти от многочисленных цифр, то главный вопрос для простого человека тоже прост: станет ли он завтра жить лучше, богаче и комфортнее? Здесь нет однозначного ответа.

«Взвились до небес»

Когда планы на будущее обсуждались парламентариями республики, один из депутатов, анализируя данные минэкономики Башкирии, признался: «В интернете постоянно читаешь возмущенные посты. И действительно, откуда у нас в этом году средняя зарплата в 46,3 тыс. рублей в месяц, а в 2025-м вообще ожидается чуть ли не 60 тысяч? Откуда берутся такие цифры?»

Народ нынче пошел дотошный и мимо таких цифр не проходит. По меткому выражению другого депутата, «сразу взвился до небес».

— У нас в рамках расчета прогнозных показателей идет опрос работодателей. Естественно, отвечают не все. Полученные цифры соотносим на всю республику, с коэффициентом по каждой из отраслей. Отдельно берем бюджетников, там закладываем примерно 4-процентную индексацию, — попытался раскрыть секреты ведомственной аналитики первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Понятно, что такие методички идут сверху, из московских институтов и министерств, но попробуй это объясни трудягам где-нибудь в Кушнаренковском или Бижбулякском районах. Как говорится, где они и где крупный высокодоходный бизнес!

— Средняя зарплата растет еще и потому, что сейчас на рынке наблюдается дефицит высококвалифицированных работников, идет борьба за кадры, — считает Айрат Фахретдинов. — Кроме того, продолжается легализация многих сфер деятельности, которая тоже даст эффект, пусть и не такой быстрый.

В статистике кроме средней зарплаты есть и такое понятие, как зарплата медианная. Она, грубо говоря, показывает, какую зарплату получает большинство людей. И заметно отличается от средней, причем в меньшую сторону. Назвать эту цифру настойчиво просил депутат Госсобрания Рустем Ахунов и получил-таки ответ — 35200 рублей. В основном жители республики получают до вычета налогов именно такие деньги. Что, похоже, намного ближе к действительности, хотя и не снимает всех вопросов. Например — а каким будет рост именно медианной зарплаты, так сказать, за вычетом «начальствующего состава»?

Кстати, даже средняя зарплата в Башкирии ниже, чем аналогичный общероссийский показатель.

Затерявшееся главное?

Рост зарплаты — не вещь в себе. Потому что бок о бок с ним идет такой показатель, как реальные доходы населения. По большому счету, это и есть главный маркер экономического здоровья региона. И «основная позиция» в работе министерств и ведомств, как выразился в разговоре с депутатами первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Если углубиться в цифры, то реальные доходы населения в этом году составляют 98,9% относительно предыдущего. В следующем году они составят по сравнению с нынешним 100,1%, потом добавят еще 0,4%. Можно ли это назвать улучшением? Но если экономика растет, а доходы населения остаются прежними, то куда уходят деньги? И здесь не надо спешить во всем винить государство, это как раз тот случай, когда придется посмотреть в «зеркало».

Проблема в том, что у населения республики одно из самых высоких в России соотношение кредитов и депозитов. Проще говоря — занимают люди больше, чем имеют сбережений. Здесь Башкирия находится в пятой, самой сложной категории регионов, занимая 80-е место. А в статистике кредиты сразу вычитаются из реальных доходов людей, что во многом и тянет наши показатели вниз.

— С точки зрения сбережений населения есть неопределенность. Только за этот год объем сбережений физических лиц снизился больше чем на 34 млрд рублей. В прошлом снижение составило 21 млрд рублей. В условиях неопределенности многие предпочли снять деньги со своих вкладов, — признает Рустам Муратов.

В минэкономики подчеркивают, что по итогам 2021 года из 12 основных прогнозных показателей сумели правильно рассчитать 10. Промахнулись по двум позициям: индексу потребительских цен и… реально располагаемым доходам населения. То есть как раз по тому параметру, который и считают самым главным в своей работе…

Благополучие в «квадрате»

Бюджет и прогноз социально-экономического развития — вещь многогранная. Здесь что ни строчка, то многочисленные споры и корректировки. Одна из таких сложных позиций, например, — жилищное строительство.

Что касается Уфы, здесь основным источником «квадратов» будет Забелье, там появится до 9 млн кв. метров. В рамках инфраструктурно-бюджетных кредитов одобрена заявка на два крупных республиканских проекта: комплексную жилую застройку «Южные ворота Уфы» и в Нефтекамске. Здесь совокупно введут около 8 млн кв. метров жилья.

Планы строительного комплекса — твердо держаться в ближайшую трехлетку отметки в три млн кв. метров сдаваемого жилья в год. Но депутаты беспокоятся за покупательную способность жителей Башкирии. Да, есть различные стимулирующие программы, в том числе и республиканская «Стройжилсбережений». Помогут ли они стабильно реализовывать по 3 млн «квадратов» — пока неясно. Тем более что объем кредитования в регионе, по последним данным, снизился на 24 процента.

При этом доля жилья, строящегося индивидуальным способом, сейчас составляет в Башкирии 60 процентов. Можно надеяться, что если люди возводят дома для себя, то они уж точно не будут пустовать.

Из однозначно позитивных планов — из аварийного жилья уже расселено 1,5 тыс. человек, примерно столько же получат новые квартиры в ближайшей перспективе. До конца следующего года окончательно решится проблема обманутых дольщиков. Осталось определиться по 31 проблемному объекту, что и будет сделано.

Еще одна проблема связана с обеспечением жильем детей-сирот. Планируется, что в каждый из ближайших трех лет свою крышу над головой получат по 600 — 604 человека. Денег на решение этой проблемы на следующий год выделяется заметно больше — 1,5 млрд рублей (из них федеральных только 200 млн рублей). Но растут и цены на квартиры. За рынком угнаться бюджету непросто, поэтому число людей, получивших помощь по таким программам, останется в ближайшей перспективе примерно одинаковым. В правительстве подсчитали: чтобы окончательно решить проблему только детей-сирот, Башкирии единоразово потребуется примерно 15 млрд рублей.

Село на вырост

Башкирия — регион во многом аграрный, и здесь есть свои интересные нюансы. Представители правительства после общения с сельскими предпринимателями выяснили, что те не очень-то нуждаются сегодня в помощи государства при налаживании торговых связей и новые логистические цепочки намерены прокладывать сами. Другое дело — замена, а главное — ремонт иностранной техники и прочего оборудования. Здесь помощь ведомств будет необходима.

Наверное, одна из самых горячих проблем для аграриев — как сохранить выращенную продукцию. Нынешний урожайный год только обострил эту проблему. О чем депутаты неоднократно напоминали представителям правительства. Те отреагировали делом: недавно инвестиции в логистику внесли в список приоритетных направлений, по которым будет оказываться максимально возможная поддержка. «Иначе получается, что собрали практически 5 млн тонн зерна, а где его хранить — не подумали», — недоумевают парламентарии.

В 2022 году по сравнению с прошлым показатель производства сельхозпродукции «подпрыгнул» на 21%. Сразу в полный рост поставив вопрос цены — в прошлом году зерно продавали по 18 тыс. рублей за тонну, в этом — в два раза дешевле. Не самый лучший стимул для полеводов расширять на следующий год посевные площади. В дальнейшем прибавка составит, как ожидают, по 2 — 3 % в год. Тем более, когда негде хранить выращенное. В общей структуре ВРП республики сельское хозяйство занимает около 7 процентов. При этом решая главный, наверное, вопрос — продовольственной безопасности.

Отдельное направление в развитии села — строительство инфраструктурных объектов. Их требуется еще много: школ, больниц, детских садиков. Как правило, возводятся они в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП). Вот и Рустам Муратов откровенно признает, что и РАИП у нас сегодня — социально ориентированная. Вроде бы все хорошо, но…

— Я выскажусь здесь аккуратно. Считаю, что нужно наращивать расходы на объекты, которые должны генерировать доходы в бюджет республики. В настоящий момент мы из года в год реализуем проекты, которые впоследствии генерируют только расходы: школы, больницы и так далее. Но в настоящий момент с учетом планки, которую необходимо достичь, мы не можем вести себя по-другому. Надеюсь, что потихоньку будем переориентировать нашу стратегию развития, — объясняет депутатам первый вице-премьер правительства.

Объем РАИП на 2022 год составил более 32 млрд рублей, в следующие два года цифры ожидаются похожие. В правительстве видят потребности региона, но для ее выполнения объем РАИП должен быть в три раза больше. Только тогда получится закрыть все социальные обязательства. Увы, такую скорость решения насущных вопросов регион себе пока позволить не может. Поэтому приходится выбирать самое важное.

В положительной зоне

Рустам Муратов, как и заместитель премьер-министра — министр финансов РБ Лира Игтисамова, единодушны: нынешний бюджет формируется в условиях не самой высокой стабильности. И в экономике нужно быть готовым к любому повороту событий. Одновременно подчеркивая: под всеми расходами — конкретные производственные результаты, конкретные финансы. Предприятия, люди, организации не растворятся в воздухе, а значит, будут и деньги на решение социальных и других задач.

Все ручейки производственной деятельности республики стекаются в такой показатель, как валовой региональный продукт. В этом году он останется практически равным прошлогоднему — отсутствие спада уже идет в плюс. Тем более что в целом по России ожидается снижение ВВП почти на 3%. А еще в Башкирии неплохая стартовая база — доходы бюджета республики по итогам этого года ожидаются с ростом на 15 процентов.

— Мы все-таки за основу взяли бюджет развития, а не сдерживания. По числу только вводящихся в строй инфраструктурных проектов можно такой вывод сделать, — уверена замминистра финансов Башкирии Роза Юсупова.

Если заглядывать чуть дальше в бюджетные прогнозы, то можно увидеть, что цифры по многим социальным расходам на 2024 и 2025 годы меньше, чем на ближайшие 12 месяцев. Представители ведомства объясняют депутатам, что здесь две особенности. Во-первых, до конца нет ясности по объемам федеральной помощи, в том числе и в рамках национальных проектов. А во-вторых, многие статьи расходов будут увеличены за счет региональных средств, но сделают это в правительстве позднее.

— Не увеличивая сразу расходную часть, мы можем повысить свои заемные средства, которые тоже можно использовать на благо республики, — говорит Игтисамова. Как отмечают в экономическом блоке правительства, по итогам 2022 года основные показатели, кроме реально располагаемых денежных доходов населения и оборота розничной торговли, превысят 100 процентов. В следующем году рост ожидается по всем позициям. «Они будут находиться в положительной зоне», — уверяют чиновники. Кстати, в бюджете есть интересные цифры и по ним самим. Оказывается, по сравнению с 2010 годом их число в республике сократилось в 1,5 раза, регион потратит на содержание органов власти не более 5 млрд. рублей. Такую планку установило правительство России.

— Когда-то мы говорили, что наш бюджет на 75 процентов имеет социальную направленность. Сегодня я могу сказать, что наш бюджет на 99 процентов — социальный. Тот же дорожный фонд, РАИП, формирование комфортной городской среды и другие направления — все связано с повышением качества жизни населения. Это главная идеология предлагаемых на следующий год планов. Причем удалось сохранить все наши социальные программы, чем не могут похвастать многие другие российские регионы, — считает Лира Игтисамова.

— Совместить безграничные потребности по расходам с очень ограниченными средствами по доходам — это настоящее искусство, которым наш минфин, судя по всему, владеет, — отметил при рассмотрении бюджета один из депутатов. И члены правительства, и депутаты единодушны: следующий год станет для всех серьезным вызовом и покажет, насколько точны прогнозы на этот раз и как удается задуманное воплотить на практике.