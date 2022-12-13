15 делится на всех

Форум в столице Башкирии нынче отметит скромный юбилей — он 15-й по счету. И во многом особенный.

С одной стороны, обстановка в мире настолько изменилась, что многие привычные темы для обсуждения перестали быть актуальными. С другой — хочется процитировать премьер-министра республики Андрея Назарова: «Положа руку на сердце большинство вопросов с бизнесменами западных стран решается. Да, дольше и дороже, но дела идут…»

И все-таки изменения не только в большой политике, но и в «большом бизнесе» очевидны. Как, впрочем, и в малом. Предпринимательское сообщество республики все пристальнее смотрит на юго-восточную часть глобуса. Для многих своеобразной сенсацией стало, что в Москве на программной конференции Международной недели бизнеса Андрей Назаров предложил провести саммит стран ШОС в 2024 году в Уфе. Тем более что есть отличная инфраструктура со времени саммита стран ШОС и БРИКС в столице Башкирии в 2015 году. Более того, как раз в 2024 году Уфа отметит 450-летие.

Конечно, такое движение по новому, не очень-то исхоженному маршруту вызывает много вопросов и опасений. Одновременно открывая, кажется, самые неожиданные перспективы. Чтобы успеть обо всем договориться «на берегу», три деловых дня МНБ строго разграничивают тематически. Первый день форума будет посвящен технологическому развитию и инновациям. Затем речь пойдет о перспективах развития двустороннего сотрудничества с дружественными странами. И, наконец, на третий день планируется разбор полетов в части государственно-частного партнерства, развития специального административного района, исламского банкинга и многого другого.

Весомым вкладом в форум станет подписание республикой более 50 соглашений на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Самые топовые из них: открытие линии листового стекла на предприятии «Салаватстекло» и производство препарата «Фактор свертывания крови VIII» на заводе компании «Фармстандарт-Уфавита», соглашение с Башкирской мясной компанией по строительству агропарка на 25 млрд рублей и с компанией «Файбер Нутриш» по реализации инвестиционного проекта на 4,5 млрд рублей на территории особой экономической зоны «Алга». Планируется к подписанию соглашение по реализации проекта «Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ» на сумму более 25 млрд рублей.

А всего на Международной неделе бизнеса ожидается более 500 спикеров федерального и международного уровня. Подтвердили участие около трех тысяч гостей из более чем 20 стран.

Некоторые из них уже высказались о предстоящем событии.

Олег ГАВРИЛОВ, замдиректора департамента информации и печати МИД России:

— Лучше всех в современной ситуации чувствуют себя те субъекты экономики, которые заранее позаботились о диверсификации партнерских связей и сделали ставку на перспективные направления. Мы хотели бы отметить положительный опыт Башкортостана и его предприятий как прекрасный пример адаптивности.

Мустафа ГЕКЧЕОГЛУ, торговый советник посольства Турецкой Республики в РФ:

— Мероприятия, подобные Международной неделе бизнеса в Уфе, усиливают взаимодействие и связи между странами. Турция намерена достичь показателей товарооборота с Россией в 100 млрд долларов. И Уфа — отличная площадка, где мы сможем показать свои возможности.

Дамир АДИЛЬБЕКОВ, и. о. торгового представителя Казахстана в России:

— В сентябре прошлого года мы провели в Башкирии встречу, направленную на наращивание торгово-экономического сотрудничества. В ней участвовало более 40 предприятий, была видна их большая заинтересованность. Мы каждый год участвуем в форуме Башкортостана, проводим переговоры в формате B2B (бизнес для бизнеса). В этом году также планируем участвовать, надеемся, что будут достигнуты хорошие результаты. А итогом взаимодействия становятся практические показатели — за первые полгода уже есть более 10 успешных кейсов.

Владислав ОНИЩЕНКО, президент фонда «Центр стратегических разработок»:

— Экономические связи в ближайшее время будут строиться со странами глобального Юга. Мы прогнозируем резкое увеличение грузооборота через республику по направлению на южные страны, в частности, Казахстан и Узбекистан. Поэтому необходимо выстраивать логистику, тарифную политику и т.д. Это большая задача, которая облегчит бизнесу вхождение в эти транспортные проекты в будущем, и эти вопросы надо обсуждать в Уфе.

Михаил КУРИЦЫН, председатель Делового совета России и Индонезии:

— У нас есть колоссальный задел, который нужно реализовать, в том числе с использованием площадки Международной недели бизнеса. Тем для обсуждения очень много. Это и сотрудничество по линии мусульманских организаций, высоких технологий, нефтегазохимии, в которой республика является передовым регионом. В этой связи страны Юго-Восточной Азии, в частности, Индонезия — важный регион для нас.

Сергей КАНАВСКИЙ, исполнительный секретарь Делового совета ШОС:

— Уфимский форум — форум, который реально показывает возможности. В его рамках умело сочетаются не только пути решения межстрановых проблем, но и возможность сотрудничества именно на региональном уровне.

Но при этом контакты могут найти не только регионы между собой, не только Россия с другими странами, но и Казахстан — Иран, Казахстан — Узбекистан, Узбекистан — Индонезия. Где они еще могли встретиться?

Анатолий АКСАКОВ, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России:

— Я родился в Башкирии, я часто там бываю, там похоронены мои предки и живут мои родственники. Поддерживаю призыв Андрея Назарова в 2024 году провести саммит ШОС в Уфе, поскольку подготовлена инфраструктура для встречи большого количества гостей. И предлагаю на Международной неделе бизнеса начать обсуждение тем по созданию коллективной общей валюты стран ШОС.

Цифровые активы — сейчас очень востребованная тема. В ближайшее время мы должны принять закон об операциях с криптовалютами, использовании их в международных операциях. Я думаю, эту тему тоже можно обсудить в Башкирии. Мы примем закон в первом чтении, и его надо готовить ко второму чтению, и здесь важны мнения разных сторон, умных людей.

И, конечно, тема исламских финансов. Я благодарен руководителю Нацбанка РБ Марату Кашапову, который в ходе дискуссии договорился с правительством о развитии этого направления. Теперь Башкирия вошла в список четырех территорий, которые примут участие в пилотном проекте по реализации исламского банкинга.

Инна РЫКОВА, руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Министерства финансов РФ:

— Напомню, что Башкирия приняла решение выйти с комплексным инвестиционным проектом «Евразийский экономический центр» и с 2020 года началось обсуждение концепции и идеи. При этом смежные регионы сначала имели сдержанную позицию. Благодаря двухлетней работе и активной позиции правительства республики уже шесть регионов вошли в этот проект.

На сегодняшний день это единственный регион, который имеет нормативно-правовую основу той кооперации, о которой все говорят. Осталось подать заявку в министерство экономического развития для создания уникальных преференциальных режимов. Для нас Башкирия — это транслогистический хаб, способный соединить авиа-, железнодорожные, а также автотранспортные и речные перевозки. На предстоящем форуме будем обсуждать с субъектами РФ параметры и характеристики проекта «Евразийский экономический центр», чтобы показать, что он даст бизнесу, смежным регионам, включая позиции выхода на страны Евросоюза. Проект транслогистического хаба первым претендует на финансирование Европейского банка развития.