С прицепом инвестиций

О трудных временах нынче не говорит разве что ленивый. Однако давно известно, что кризис — пора возможностей. Потому что, как правило, он застает врасплох практически всех, и тут уж кто окажется более энергичным и заточенным на получение нужного результата, тот и будет на коне.

История Туймазинского завода автобетоновозов знала разные времена. Были и взлеты, были и падения. Помнится, лет десять назад руководство республики предлагало туймазинцам подумать, чтобы наряду с бетономешалками начать выпуск и техники для обустройства горнолыжных трасс. Просто тогда спрос на традиционную продукцию завода был на очень низком уровне, потому искали разные варианты. В моде были горные лыжи, вот и предложили.

Выступивший на оперативном совещании в правительстве республики гендиректор ТЗА Фидан Арысланов ничего о горнолыжных трассах не говорил. Зато поведал о том, что предприятие все же освоило выпуск смежной продукции — прицепной техники трех видов. Причем она пользуется очень хорошим спросом, дав заводу практически удвоение выручки.

Трудности у предприятия были во время эпидемии ковида. Это видно даже по количеству работников: тогда их здесь осталось всего 643. По признанию гендиректора, чтобы не допустить полной остановки, людей занимали разными работами, вплоть до благоустройства заводской территории. Фидан Арысланов выразил благодарность минтруда за помощь в то время и в начале текущего года.

А тут еще и санкции подоспели, которые западные страны связали со специальной военной операцией. Однако давление на рынок возымело обратный эффект — туймазинцы воспользовались возникшими в связи с уходом с него ряда конкурентов возможностями и нарастили производство в 2,2 раза. Работников стало не хватать, теперь их на заводе уже 1221 человек.

— На данный момент мы занимаем лидирующее место среди производителей автобетонотранспортной техники на рынке России и успешно продвигаемся и завоевываем рынок прицепной техники, — отметил Фидан Арысланов. — Наша продукция востребована в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, имеется опыт поставок на Кубу и в Сирию.

Туймазинцы после ухода с российского рынка ряда поставщиков комплектующих сумели оперативно отработать, как говорит гендиректор, переход на альтернативные, санкционно устойчивые комплектующие изделия, найдены новые поставщики материалов.

По его словам, основным драйвером роста стала прицепная техника. Выросла и загрузка заводских линий — сегодня она составляет 91 процент. На следующий год запланировано увеличение производства еще на 41 процент — до 7,9 млрд рублей; для этого заключены контракты на поставку прицепов с «Роснефтью». Кроме того, запланированы инвестиции на приобретение оборудования на 46,2 млн рублей, в том числе лазерное — для резки металла.

Между тем предприятие в перспективе станет еще и базовым для создающегося на его площадях промышленного технопарка «Мастер». По словам Фидана Арысланова, сейчас здесь строятся новые корпуса, до конца февраля в них зальют полы, после чего начнется установка оборудования. Вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев отметил, что запуск технопарка запланирован на четвертый квартал следующего года.

Глава республики Радий Хабиров предложил в начале наступающего года провести на его территории совещание. «Наверное, это будет лучший технопарк в республике», — сделал он предположение. И глядя на то, как технично туймазинцы сумели минусы кризиса превратить в плюсы, в это охотно верится.