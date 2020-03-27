Хочешь мёда — пчёл не трогай

Рапс или мёд?

По оценке экспертов, в 2018 году в стране произвели около 75 тысяч тонн меда, насчитывается 3,7 миллиона пчелосемей. Интересно, что сто лет назад, до революции 1917 года, Россия была лидером отрасли, в 1910 году количество пчелосемей в стране превышало шесть миллионов, правда, в рамочных ульях содержалась лишь шестая часть. Во время Гражданской войны и голода 1921 года, отрасль понесла значительный урон. Плюс ко всему советская власть запрещала частникам заниматься этим промыслом. В то же время было создано специальное управление пчеловодства при Наркомземе, в колхозах появляются пасеки, им активно помогает наука, создаются опытные станции, научно-исследовательские институты. В результате в 1940 году в СССР насчитывается уже около 10 миллионов пчелосемей, страна с большим отрывом лидирует в мире по производству продукции пчеловодства на душу населения. Но начавшаяся война фактически уничтожает отрасль. Лишь к началу 80-х годов удается достичь довоенного количества пчелосемей, в 1989 году в СССР произвели 123 тысячи тонн меда. После развала Союза количество пчелосемей сокращалось, и лишь в последние годы наступила какая-то стабильность. Однако сегодня пчеловодство на пороге новых испытаний. Об этом с горечью говорили на съезде.

Парадокс: в России есть и пчелы, и пчеловодство, а вот отрасли фактически не существует. Люди старшего поколения хорошо помнят, что при Советском Союзе был Пчелопром, его конторы работали во всех регионах, в каждом районе был инспектор. Теперь оптимизация достигла такого уровня, что в министерствах сельского хозяйства пчел относят к животным, и отрасль курирует один человек из соответствующего отдела. Нет единой структуры, а многочисленные союзы и общества пчеловодов разобщены. Вместо того чтобы совместно решать общие проблемы, они зачастую борются друг с другом — таким «друзьям» и враг не нужен. До сих пор не принят федеральный закон о пчеловодстве. В прошлом году вдруг все заговорили об этом направлении — толчком послужили массовое отравление и гибель пчел из-за применения пестицидов на полях, засеянных рапсом и горчицей. На съезде пчеловоды с болью говорили о том, что необходимо разработать механизмы профилактики отравления пчел пестицидами с привлечением представителей Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, специалистов научно-исследовательских институтов, вузов, пчеловодов, сельхозтоваропроизводителей, производителей пестицидов. Стоит отметить также, что более 90 процентов пчеловодов — это любители, и их интересы защитить некому. Между тем их в России около 300 тысяч, и они хотят быть услышанными органами государственной власти.

За рубежом нас не ждут

— Стало хорошей традицией, что перед началом сезона мы собираемся на съезд, — сказал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на пленарном заседании. — Обсуждаем накопившиеся проблемы, выслушиваем пчеловодов, берем на заметку их замечания и поступательно в течение сезона решаем задачи. Принимаем нормативно-правовые акты, направляем дополнительные субсидии. А осенью собираемся еще раз на традиционный фестиваль меда, чтобы предложить жителям региона качественную продукцию.

Вице-премьер отметил, что в регионе ежегодно производится 12 тысяч тонн меда, в том числе товарного — шесть тысяч тонн. По этому показателю мы безусловные лидеры в стране. О качестве башкирского меда говорит тот факт, что этот бренд используется при продаже чуть ли не повсеместно. По мнению профессора Альфира Маннапова, первая проблема, которая должна решаться в ближайшее время, — это борьба с фальсификацией меда, при этом он заметил, что если в мире производится более двух миллионов тонн меда, то 30 — 40 процентов его является фальсификатом.

Главная претензия к качеству нашего меда, который вывозится за границу, — наличие в нем антибиотиков. Значит, нужно оборудовать свои лаборатории таким образом, чтобы мы могли провести экспертизу продукта по зарубежным стандартам. Дело и в том, что на огромный рынок лекарственных препаратов против болезней пчел выходят и недобросовестные производители. Как отметил пчеловод Рустем Резбаев, который является самым крупным производителем липового меда в стране (у него более 800 пчелосемей), в Европе, да и в других частях света, давно отлажена своя клиентская база, они всеми методами защищают свой рынок, и нас там никто не ждет. Стоит ли удивляться, что в 2017 году Россия продала зарубежным странам всего две тысячи тонн меда, а в 2018 году — 900 тонн. Поставлена задача — к 2024 году выйти на цифру 10 тысяч тонн. Ориентация на экспорт помогла бы решить основную проблему каждого пчеловода — сбывать продукцию и сохранять приемлемые цены на нее. Не секрет, что урожайные годы приводят к снижению цен в два и более раза. Такая ситуация, к примеру, наблюдалась в 2014 году.

Руки прочь от липы!

Более 40 процентов липовых лесов России находится на территории Башкортостана. В последние годы, особенно после ввода в строй предприятия «Кроношпан», липа вырубается беспощадно. Лесозаготовителям невыгодно брать в работу маленькие участки и дальние делянки. Вот и подвергаются сплошной рубке леса близлежащих районов. А ведь в основном именно на территории Иглинского, Нуримановского, Архангельского, Гафурийского районов и произрастает в большом количестве липа. Не будет этого медоноса — не будет и башкирского меда. Пчеловоды планируют обратиться в Госсобрание республики и Госдуму России с просьбой рассмотреть законодательный запрет на рубку липы, клена и ивы, а также сохранить запрет на уничтожение липы вокруг стационарных и кочевых пасек. Об этом сообщается в итоговой резолюции регионального съезда пчеловодов. Пасечники просят оставить лишь санитарную рубку медоносных пород деревьев. Напомним, что еще до съезда около полутора тысяч пчеловодов обратились к главе республики с аналогичной просьбой.

Пчеловод Александр Соколов подсчитал, что любое дерево, использованное как древесина, дает экономический эффект от пяти до двадцати пяти тысяч рублей. А одна липа ежегодно позволяет получить меда на 700 — 800 тысяч рублей!

Сохраним местную породу!

На съезде неоднократно поднимался вопрос о сохранении местных пород пчел. По мнению Ильшата Фазрахманова, мы не можем запретить завоз пчелопакетов из южных регионов, если сами не удовлетворяем спрос на них. В заказнике «Алтын Солок» в прошлом году было выведено 300 чистопородных семей среднерусской пчелы аборигенной башкирской породы. Об этом рассказал первый заместитель председателя УФИЦ РАН Алексей Николенко. В прошлом году в проекте приняли участие два пчеловода, в новом сезоне изъявили желание работать уже несколько десятков.

— Для обеспечения хороших хозяйственных признаков необходимо придерживаться чистопородности. Даже гибриды первого поколения нуждаются в чистой породе для разведения. Ученым удалось секвенировать полный геном среднерусской пчелы, что дает возможность проводить селекцию по хозяйственным признакам, а в ближайшем будущем вывести пчелу, устойчивую к клещу варроа, — сказал Николенко.

Смысл проекта такой: в заказнике «Алтын Солок» получают генетически чистый племенной материал, далее он реализуется пчеловодам Башкирии. При этом государство будет субсидировать половину от его стоимости.

В последние годы проблемам пчеловодства стали уделять больше внимания.

— В ближайшее время будет разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания, — заметил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на совещании по развитию отрасли. — Это позволит повысить прозрачность рынка. Необходимо продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению производимой продукции в торговые сети.

В последние два года в республике появляются кооперативы, объединяющие производителей меда. С их помощью в регионе развивается переработка продукта и обеспечивается выход на зарубежные рынки. У пчеловодов появилась возможность рассчитывать на субсидии при покупке пчеловодческого оборудования.